Космический антифриз в действии: избыток серы превратил экзопланету в вечный кипящий термос

Представьте себе планету, которая отказывается взрослеть. Пока Земля миллиарды лет назад причесала свои магматические вихри, обзавелась твердой корой и уютной атмосферой, экзопланета L 98-59 d решила остаться в "подростковом" периоде. Она — гигантский шар расплавленного камня, бурлящий ад, который не остывает вопреки всем законам приличия. А виной всему — обычная сера, которая превратила этот мир в вечный химический реактор.

Фото: ИИ by Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru Планета в космосе

Серный допинг: почему планета не остывает

Земля в детстве тоже была магматическим океаном. Но наше железо, опускаясь к центру, прихватило с собой серу — этот элемент обожает железо больше, чем магнит холодильник. В итоге сера заперта в ядре, составляя там около 2%. Она снизила температуру плавления недр, подарив нам жидкое внешнее ядро и магнитный щит. Без этого "серного соуса" мы бы поджарились под солнечным ветром.

"Сера — это критический ингредиент для обитаемости. Если бы её не было в ядре в нужном количестве, динамика охлаждения планеты пошла бы по совершенно иному сценарию, лишив нас защиты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Но на экзопланете L 98-59 d, находящейся в 35 световых годах от нас, серы оказалось слишком много. Она сработала как антифриз. Моделирование 5 миллиардов лет истории этой планеты показало: мантия там до сих пор остается в жидком состоянии. Вместо твердого панциря — колышущаяся лава. Огромный магматический океан уходит вглубь на тысячи километров. Это не просто планета, это термос с расплавленным силикатом.

Парадокс плотности: не газ и не вода

Когда телескоп TESS поймал сигнал от L 98-59 d, астрономы почесали затылки. Масса — полторы Земли, а плотность — всего 2,2 г/см³. Это 40% от земной. Обычно такие "недомерки" — это либо "газовые карлики" с водородной шубой, либо "водные миры", укрытые льдом и океаном. Но этот объект не лезет ни в одни ворота физики планетных систем.

Параметр Земля L 98-59 d Плотность 5,51 г/см³ ~2,2 г/см³ Состояние мантии Твердая (пластичная) Расплавленная (магма) Главный газ атмосферы Азот / Кислород Водород / Сероводород

Исследование Харрисона Николлса из Оксфорда доказало: перед нами новый класс — "суперземли с экстремальной дегазацией". Планета не пухлая от газа, она просто "рыхлая" из-за своего раскаленного состояния и химического состава. Это как сравнивать плотный снежок и сахарную вату — объем один, а содержание разное. Подобные аномалии заставляют ученых пересматривать эволюцию каменистых миров, где химия океана и недр решает всё.

"Мы видим, как внутренние процессы планеты напрямую диктуют её внешний вид. Расплавленные недра буквально раздувают планету изнутри, меняя наше представление о классификации миров", — отметил астрофизик Алексей Руднев.

Атмосферный повар: как магма варит воздух

Самое странное в L 98-59 d — её атмосфера. Она забита сероводородом (H2S), тем самым газом, что пахнет тухлыми яйцами. По всем законам физики, ультрафиолет от красного карлика (местной звезды) должен был давно разбить эти молекулы и развеять их по космосу. Но атмосфера стабильна уже 5 миллиардов лет. Почему?

Потому что магматический океан работает как вечный двигатель. Он постоянно "выплевывает" новые порции газа на поверхность. Это непрерывная дегазация. Пока магма жидкая, она варит этот ядовитый суп. Телескоп JWST даже нашел в небе этой планеты диоксид серы (SO2). Этот газ получается, когда звездный свет бьет по сероводороду. Настоящая фотохимическая лаборатория в масштабе целого мира.

"Такие миры показывают, что планетная эволюция — это не прямая линия, а ветвистое дерево. Возможно, и в нашей системе были короткие эпизоды такой 'серной жизни', но мы их проскочили", — прокомментировал историк науки Сергей Белов.

Скорее всего, в далеком прошлом L 98-59 d была больше и напоминала мини-Нептун. Но миллиарды лет звездного облучения "раздели" её до нынешнего состояния. Теперь это голый, бурлящий скелет былого величия. Это открытие — лишь вершина айсберга. Впереди миссии PLATO и ARIEL, которые покажут нам тысячи таких же безумных миров, где скрытая Вселенная наконец-то заговорит с нами на языке химии и радиации.

Ответы на популярные вопросы о экзопланетах

Почему L 98-59 d называют новым классом планет?

Потому что она не вписывается в стандартную дихотомию "камни против газа". Её экстремально низкая плотность обусловлена не огромной газовой оболочкой, а тем, что её недра остаются расплавленными миллиарды лет из-за высокого содержания серы.

Может ли на такой планете существовать жизнь?

В привычном нам понимании — нет. Температура поверхности там запредельная, а атмосфера состоит из ядовитых сернистых соединений. Это мир-печь, где вместо воды плещется жидкий силикат.

Как ученые узнали состав атмосферы на таком расстоянии?

С помощью спектроскопии. Когда планета проходит перед своей звездой, её атмосфера фильтрует свет. Телескоп JWST улавливает эти изменения, по которым, как по отпечаткам пальцев, можно определить химические элементы.

Почему сера не дает планете остыть?

Сера резко снижает температуру плавления пород. Там, где обычный камень уже стал бы твердым гранитом или базальтом, "серная" смесь продолжает течь и кипеть, поддерживая планету в жидком состоянии.

