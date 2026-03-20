Цифровой слух для тяжёлой индустрии: новый алгоритм находит поломки в гуле механизмов

Представьте, что ваше производство — это огромный оркестр, где главную партию ведут трехфазные асинхронные двигатели. Они крутят насосы, гонят воздух по вентиляции и тащат конвейерные ленты. Но есть проблема: стоит одному подшипнику "сфальшивить", и вся симфония превращается в дорогостоящий хаос. Раньше, чтобы поймать этот дребезг, нужен был эксперт с золотыми ушами и прорвой времени. Теперь ученые из НИУ ВШЭ решили превратить диагностику в цифровой автопилот.

Искусственный интеллект

Логика цифрового оттиска: метод SGDA

Двигатель в рабочем состоянии "поет" на определенных частотах. Любая поломка — будь то замыкание обмотки или износ вала — добавляет в этот поток специфический шум. Исследователи Артем Рыжиков, Сараа Али, Александр Хижик, Степан Свирин и Денис Деркач разработали технологию Signature-Guided Data Augmentation (SGDA). По сути, это умный фильтр, который умеет отличать "здоровый" гул от предсмертных хрипов железа.

Традиционный анализ тока — это ручная работа. Специалист смотрит на графики, как гадалка на кофейную гущу, пытаясь разглядеть аномалии. Это долго, дорого и чересчур зависит от человеческого фактора. Новая система автоматизирует процесс, превращая электрический сигнал в понятную для машины карту дефектов.

"Такие системы — это как иммунитет для завода. Они позволяют не ждать катастрофы, а профилактически 'лечить' узлы. Главное здесь — математическая точность моделирования физических процессов внутри статора и ротора", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Диета для нейросети: как победить информационный голод

Чтобы обучить нейросеть, ей нужно показать тысячи примеров аварий. Но вот парадокс: на нормальном заводе аварии случаются редко (и это хорошо). Данных для обучения катастрофически не хватает. Ученые ВШЭ пошли на хитрость: они научились синтезировать поломки. Вместо того чтобы реально ломать двигатели, алгоритм берет запись нормальной работы и "подмешивает" в нее реалистичные признаки неисправностей, опираясь на законы физики.

Это как если бы вы учили нейросеть распознавать фальшивые купюры, просто дорисовывая лишние детали на настоящих. Метод не требует сложных лабораторных экспериментов. Достаточно просто записать, как ваш мотор работает в штатном режиме, а остальное сделает математика. Это спасение для предприятий, у которых нет гигантских архивов данных за прошлые десятилетия.

Метод диагностики Главный недостаток Ручной анализ тока Зависимость от квалификации мастера и огромные затраты времени Классическое машинное обучение Нужны тысячи реальных записей аварийных ситуаций Метод SGDA (ВШЭ) Требует первичной калибровки под конкретный тип двигателя

"В промышленной среде любая ошибка датчика или ложное срабатывание — это простои. Универсальность метода SGDA в том, что он адаптируется под конкретное оборудование, а не пытается подогнать всё под один шаблон", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Тест-драйв технологии: точность на грани фантастики

Результаты испытаний на реальных данных впечатляют. Система научилась определять наличие проблемы с точностью 99%. Это значит, что ни один подозрительный симптом не останется без внимания. Когда задачу усложнили и попросили классифицировать тип поломки (что именно сломалось?), точность составила 86%. Для автоматики, работающей "с листа", это гроссмейстерский показатель.

Инновация позволяет заметить износ еще тогда, когда он не виден глазу и не слышен уху. Подобная предиктивная аналитика — это не просто экономия на запчастях. Это вопрос безопасности. Как климатические изменения постепенно меняют вращение планеты, так и микродефекты постепенно разрушают инфраструктуру целых заводов.

"Любая серьезная авария в энергосистеме начинается с малого — с перегрева или вибрации одного узла. Автоматизация контроля на таком уровне критически снижает риск техногенных катастроф", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-энергетик Андрей Савельев.

Ответы на популярные вопросы о диагностике двигателей

Почему нельзя просто поставить датчик вибрации?

Датчики вибрации дороги в установке и обслуживании на каждый мотор. Анализ тока позволяет снимать данные удаленно, прямо из распределительного щита, без прямого вмешательства в конструкцию агрегата.

Как система понимает, что двигатель исправен?

При первом запуске алгоритм записывает "эталонную подпись" нормальной работы. Любые отклонения в частотном спектре, выходящие за рамки статистической погрешности, помечаются как потенциальная угроза.

Нужно ли переучивать систему при замене двигателя?

Да, поскольку каждый двигатель имеет свои индивидуальные особенности ("шумы"). Однако благодаря методу SGDA дообучение происходит быстро — достаточно короткой записи штатной работы нового устройства.

Может ли нейросеть ошибиться и остановить завод зря?

Точность в 99% минимизирует ложные срабатывания. Обычно система уведомляет оператора о риске, а окончательное решение об остановке принимает человек, опираясь на детализированный отчет алгоритма.

