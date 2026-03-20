Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Билетный дефицит на горизонте: как оптимизация маршрутов меняет карту полетов Калининград-Мурманск
Газовый поток не иссякает: Россия с Сербией детализируют контракт на надежные поставки энергоносителей
Московский театр иллюзии перестал быть зоопарком: новая сцена потребовала другой магии
Питомец начал игнорировать хозяина и портить вещи? Причина оказалась не в характере
Рубль под влиянием внешних бурь: ЦБ РФ выбрал путь осторожного снижения денежной планки
Потерявшую 200 голов скота в Новосибирской области задержали после жалобы на власти в прокуратуру
Новый взгляд на старые здания: в Мурманской области стартует грандиозная обновление образовательных объектов
Стены пересобрали заново: легендарный мурманский кинотеатр стал лабораторией для подростков
Инфраструктурная ловушка: почему инвесторы обходят стороной новые жилые кварталы в Вологде

Заводы-призраки встают на дежурство: электростанции будущего будут работать без человека

Наука

Ядерная энергетика будущего избавляется от человеческого фактора в самом буквальном смысле. Госкорпорация "Росатом" берет курс на создание производств-призраков — полностью автоматизированных площадок, где роботы будут предоставлены сами себе. Это не кадры из сай-фай боевика, а утвержденная стратегия развития новой отрасли.

Фото: wikimedia by FMNLab, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Измерение кубита не оставляет места для ошибок

Роботы вместо людей: новая реальность атома

На федеральной территории "Сириус" 18 марта официально закрепили планы по созданию опорной лаборатории с говорящим названием "Специализированные робототехнические комплексы для новой атомной энергетики". Идея проста: там, где радиация или сверхсложные процессы делают присутствие человека рискованным, в дело вступают штатные "железяки". Это требует пересмотра всей промышленной архитектуры.

"Создание безлюдных систем — это высший пилотаж инженерной мысли. Мы уходим от простых манипуляторов к автономным объектам, которые обязаны работать без сбоев в агрессивных средах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Наталья Ильина, курирующая научно-технические программы в "Росатоме", отметила, что проект объединил восемь участников. В их числе — гиганты индустрии и топовые университеты. Это не просто "кружок по интересам", а фундамент для технологического прорыва, который должен вытолкнуть отрасль на новый уровень.

Зачем физикам "союз" с вузами

Роботы не рождаются из пустоты — их кто-то должен проектировать, программировать и лечить от цифровых болезней. Поэтому обучение персонала стало второй "магистральной" целью. Проблема в том, что старые учебники здесь бесполезны. Нужны компетенции на стыке ядерной физики, IT и биофизики систем управления.

Направление работы Ожидаемый результат
Исследования и R&D Создание прототипов автономных роботов
Образовательный блок Подготовка спецов с уникальными компетенциями

Ильина уверена: только тесная связка вузов и реального сектора даст результат. Без этого теоретики будут рисовать красивые схемы, которые рассыплются при первом столкновении с реальностью "горячих" камер ядерного реактора. Кооперация здесь — единственный способ выжить в гонке технологий.

"Главный риск в таких системах — кибербезопасность. Автономный завод не должен стать мишенью для взлома, иначе последствия в атомной сфере будут катастрофическими", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Нацпроект и амбиции технологического превосходства

Лаборатория — часть масштабного пазла под названием "Новые атомные и энергетические технологии". Это национальный проект, где пункт о "безлюдных производствах" прописан отдельной строкой. Речь идет не только о замене рабочих роботами, но и о полном контроле над техпроцессами без вмешательства извне. Это вопрос суверенитета: свои чипы, свой код, свои реакторы.

Все наработки лаборатории опираются на уже полученный багаж знаний. Специалисты "Росатома" подчеркивают: то, что мы видим сегодня — логическое продолжение политики технологического лидерства. Если раньше мы пытались догнать, то теперь строим систему, аналогов которой в мире практически нет. Это напоминает попытку укротить энергию звезд в стенах земных цехов.

"С точки зрения безопасности объекта, меньше людей — меньше ошибок. Роботы не устают и не нарушают инструкции из-за невнимательности", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о безлюдных технологиях

Что такое "безлюдное производство"?

Это цеха или целые заводы, где автоматика выполняет 100% производственных циклов. Люди в таких помещениях не находятся, осуществляя лишь удаленный контроль и сервисное обслуживание.

Зачем это нужно атомной отрасли?

В ядерной энергетике много зон с повышенной радиационной нагрузкой. Роботы позволяют полностью исключить риск облучения персонала и работать там, где человеческий организм просто не выдержит.

Кто будет управлять этими роботами?

Для этого готовятся специалисты нового профиля в кооперации с ведущими вузами. Это инженеры-программисты и операторы сложных роботизированных комплексов.

Это как-то связано с нацпроектами?

Да, создание таких площадок — ключевая задача нацпроекта "Новые атомные и энергетические технологии", направленного на обеспечение технологического лидерства страны.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по информационной безопасности Максим Петров, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.