Невидимки выдали себя вспышкой: тайна светового эха от столкновения черных дыр в глубоком космосе

Черные дыры — это космические интроверты. Они пожирают всё, что плохо лежит, но сами не светятся, не фонят и не выходят на связь. Однако 25 ноября 2024 года детекторы LIGO-Virgo-KAGRA поймали гравитационную "судорогу" пространства. На расстоянии 4,2 млрд световых лет столкнулись два тяжеловеса, породив монстра массой в 150 Солнц. Казалось бы, рядовое ДТП в бездне, если бы через 11 секунд после удара на этом месте не полыхнуло рентгеном. Это всё равно что увидеть вспышку от столкновения двух невидимок в абсолютно темной комнате.

Гравитационный удар: как свет вырвался из тьмы

Обычно слияние черных дыр — "темное" событие. Горизонт событий надежно запирает любую информацию внутри. Но международная группа астрономов в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL) описывает аномалию. Почти синхронно с гравитационным всплеском телескопы зафиксировали гамма-излучение. Вероятность того, что это случайная засветка, ничтожна — один шанс на десятилетия наблюдений. Ученые поняли: физика процесса сложнее, чем простая аннигиляция двух объектов.

"Такое совпадение событий во времени и пространстве фактически исключает вероятность ошибки детектора. Перед нами редчайший случай, когда гравитационная рябь имеет электромагнитный отклик", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Чтобы понять масштаб события, представьте, что огромная масса материи внезапно переходит в энергию волн, искажающих саму ткань реальности. Если при этом возникает свет, значит, в дело вмешалась третья сила. Астрофизики предполагают, что парой "черных дыр" дело не ограничилось. Скорее всего, они выступали не на пустой сцене, а внутри гигантского облака раскаленного газа. Это меняет всё - от механики движения до яркости вспышки.

Параметр Значение события 2024 года Дистанция до источника 4,2 млрд световых лет Масса итогового объекта 150 солнечных масс Задержка вспышки ~11 секунд

Галактическая "столовая": сценарий в активном ядре

Команда под руководством Шу-Жуй Чжана выдвинула дерзкую версию: слияние произошло в "кухне" сверхмассивной черной дыры. В активном ядре галактики пространство забито газом и пылью, закрученными в аккреционный диск. Это место напомнинает сверхскоростную трассу в тумане. Когда две дыры поменьше сливаются в такой среде, рожденный гигант получает мощный гравитационный "пинок". Его отбрасывает в сторону, и он начинает буквально вспахивать окружающий газ на бешеной скорости.

"Когда массивному объекту придается ускорение внутри плотного газового диска, начинается лавинообразное поглощение материи. Газ разогревается до чудовищных температур, что и вызывает жесткое излучение", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Этот процесс запускает формирование джетов — узких струй плазмы, несущихся почти со скоростью света. Именно они "прошивают" диск и вырываются наружу, создавая тот самый гамма-всплеск, который поймали наши приборы. Подобный сценарий делает черные дыры видимыми. Это открывает новую эру в астрономии: теперь мы можем не только слышать "эхо" столкновений, но и видеть их визуальное подтверждение в рентгеновском спектре.

Откуда взялись джеты и гамма-лучи

Моделирование подтвердило: характеристики вспышки не похожи на взрыв сверхновой или космический мираж. Гамма-всплеск был коротким, но крайне интенсивным. Это типичный почерк объекта, получившего резкое ускорение в плотной среде. Ранее считалось, что такие "световые шоу" возможны только при участии нейтронных звезд. Физика черных дыр в этом плане считалась стерильной, но космос в очередной раз доказал, что наши учебники пора переписывать.

"Нам предстоит детально изучить архитектуру родительской галактики. Если гипотеза подтвердится, мы получим инструмент для поиска черных дыр в самых запыленных и скрытых уголках Вселенной", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Сейчас ученые готовят дополнительные сессии наблюдений. Нужно "взвесить" центральную черную дыру галактики-хозяина и понять, как часто мелкие хищники устраивают такие световые представления в её диске. Это как подводная археология, только вместо храмов мы ищем следы гравитационных катастроф, случившихся миллиарды лет назад. Работа Шу-Жуй Чжана — лишь первый шаг к пониманию того, как "темная" материя может превращаться в самый яркий свет во Вселенной.

Ответы на популярные вопросы о слиянии черных дыр

Почему черные дыры обычно не светятся?

Их гравитация настолько сильна, что даже свет не может преодолеть горизонт событий. Любое излучение, возникающее внутри, остается там навсегда. Видимым может быть только вещество, которое дыра поглощает снаружи.

Как детекторы ловят гравитационные волны?

Это лазерные интерферометры огромной длины. Проходящая через Землю гравитационная волна микроскопически изменяет длину плеч детектора — на доли диаметра атомного ядра. Современные технологии позволяют фиксировать эти ничтожные колебания.

Что такое аккреционный диск?

Это гигантская "воронка" из газа, пыли и обломков звезд, вращающаяся вокруг массивного объекта. Из-за трения вещество в диске разогревается до миллионов градусов и начинает ярко светиться в рентгеновском диапазоне.

Может ли такое слияние угрожать Земле?

Нет. Событие произошло на расстоянии 4,2 миллиарда световых лет. Даже самые мощные гамма-всплески на таких дистанциях доходят до нас в виде крайне слабых сигналов, уловимых только сверхчувствительной техникой.

Читайте также