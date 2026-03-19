Крошечный гигант в пламени: какой аппарат обеспечит связь между планетами без сбоев

Российские специалисты завершили проектирование компактного спутника-ретранслятора, предназначенного для обеспечения стабильной связи в рамках перспективной межпланетной миссии "Венера-Д". Аппарат формата кубсат позволит передавать научные данные и снимки с поверхности планеты в условиях сложной радиационной обстановки.

Отечественные технологии межпланетной связи

Разработка представляет собой модуль из шести юнитов, оснащенный импульсными плазменными двигателями для маневрирования в космическом пространстве. Вместе с тем, ключевой особенностью устройства стала замена стандартных микроконтроллеров на аналоговые системы управления, которые значительно устойчивее к воздействию агрессивной внешней среды. Стоит отметить, что этот инженерный подход гарантирует бесперебойную работу электроники при отсутствии естественного магнитного поля у целевой планеты, о чем сообщает Газета.Ru.

"За образец мы взяли американский Mars Cube, который сопровождал марсианскую миссию. Но наш спутник уникален тем, что адаптирован к особенностям орбиты Венеры — планеты, у которой нет собственного магнитного поля и высокий уровень радиации", — говорит руководитель проекта Александр Бон.

Инновации для глубокого космоса

Для реализации проекта была спроектирована уникальная микрополосковая антенна, способная транслировать телеметрию на расстояния в сотни миллионов километров. В свою очередь, после выполнения основной программы российский спутник перейдет в режим ожидания и сможет предоставлять услуги связи для исследовательских аппаратов других государств. Ожидается, что запуск всей автоматической станции состоится в начале следующего десятилетия.