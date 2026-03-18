Урожай из мертвой пыли: картофель смог прорасти в суровом лунном грунте вопреки всем законам

Мечты о колонизации Луны и Марса постепенно переходят из плоскости научной фантастики в строгие расчеты лабораторий. Одной из главных проблем будущих поселенцев станет автономное продовольственное обеспечение. Недавнее исследование, результаты которого представлены в препринте на bioRxiv, подтверждает: голливудский сценарий с выращиванием урожая в инопланетном грунте вполне реализуем, хотя и требует земных "хитростей".

Посадка картофеля

Биологи из Университета штата Орегон (OSU) провели серию экспериментов с имитацией лунного реголита — специфической пыли, покрывающей поверхность спутника Земли. Выбор пал на картофель неслучайно: эта культура не только калорийна и богата нутриентами, но и обладает поразительной пластичностью, позволяющей адаптироваться к экстремальным изменениям среды. Однако чистый лунный грунт — это бесплодная смесь минералов, лишенная органики.

Алхимия в пробирке: как оживить мертвый камень

Для создания экспериментальной среды ученые использовали вулканический пепел и измельченные минералы, химически идентичные тем, что привозили миссии "Аполлон". Главная сложность заключалась в том, что геологическая история Луны не подразумевает наличия гумуса. Чтобы сделать "пыль" пригодной для жизни, исследователи добавили в неё вермикомпост — продукт жизнедеятельности червей. Достаточно было всего 5% этой органической добавки, чтобы картофель смог пустить корни.

"Создание плодородного слоя из абсолютно инертного материала — это вызов не только для агрономов, но и для биофизиков, изучающих выживаемость систем в стрессе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Процесс роста длился около двух месяцев. За это время растения имитировали условия жесткого дефицита ресурсов. Финальный этап включал сублимационную сушку клубней и детальный химический анализ, который показал, как именно инопланетная среда влияет на биологию земных растений.

Генетический ответ на внеземные условия

Анализ ДНК выращенных плодов выявил активную работу генов, отвечающих за реакцию на стресс. Растение буквально "чувствует", что находится в негостеприимной среде, и мобилизует все защитные механизмы. Несмотря на то что физические параметры роста были удовлетворительными, внутренние процессы картофеля шли в форсированном режиме.

Параметр сравнения Результат в имитации реголита Содержание нутриентов Сопоставимо с земным картофелем Концентрация металлов Повышенное содержание меди и цинка Генетический фон Высокая экспрессия стрессовых генов

Подобные изменения могут быть связаны с тем, что микробиология почвы в эксперименте была крайне ограничена по сравнению с богатыми подземными экосистемами Земли. В реальных условиях Луны к химическому составу почвы добавятся радиация и отсутствие атмосферного давления, что лишь усилит нагрузку на живой организм.

Питательность против токсичности: итоги сбора

Неожиданно для исследователей, питательная ценность "лунного" картофеля оказалась на высоте. Однако есть и тревожные новости: химический анализ зафиксировал накопление меди и цинка в концентрациях, превышающих нормы безопасности. Постоянное употребление такого продукта в пищу может нанести вред здоровью будущих астронавтов.

"Накопление тяжелых металлов — это естественная реакция растения на специфический минеральный состав субстрата. Без глубокой очистки грунта или направленной селекции такие овощи могут стать ядом", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Это открытие подчеркивает важность не только факта выживания растения, но и контроля за его качеством. Прямое воздействие антропогенного фактора в космосе должно быть минимизировано за счет технологий замкнутого цикла очистки и подготовки почвосмесей.

От теории к практике: селекция для Артемиды

Команда Дэвида Хэнди не собирается останавливаться на достигнутом. Следующий этап — тестирование сотен различных сортов картофеля, чтобы найти те, что меньше всего подвержены аккумуляции токсичных металлов и лучше переносят стресс. Возможно, ключом к успеху станет генная инженерия, создающая специализированные "космические" культуры.

"Луна — это идеальный полигон для отработки технологий, которые позже помогут нам в изучении эволюции жизни на планетах со льдом или в глубоком вакууме", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Программа НАСА "Артемида" открывает новые возможности: ученые надеются получить больше реального реголита для тестов. Пока же земные теплицы служат лабораториями для проверки самых смелых гипотез, доказывая, что "Марсианин" был не так уж далек от реальности, хотя и забыл упомянуть о риске отравления токсичными металлами.

Ответы на популярные вопросы о лунном фермерстве

Можно ли использовать на Луне обычную землю с огорода?

Доставка большого объема земной почвы в космос слишком дорога. Ученые ищут способы использовать местный реголит, обогащая его минимальным количеством органики, привезенной с Земли или полученной в ходе жизнедеятельности базы.

Зачем выращивать картофель, если есть сублиматы?

Для долгосрочных миссий важно психологическое здоровье экипажа и свежие витамины. Кроме того, растения участвуют в регенерации кислорода и переработке углекислого газа, создавая замкнутую систему.

Влияет ли низкая гравитация на рост клубней?

Этот фактор пока изучен слабо. Текущие эксперименты фокусируются на химическом составе почвы. Гравитация влияет на движение соков и ориентацию корней, что потребует отдельных исследований на борту орбитальных станций.

Безопасно ли есть такой картофель?

На данный момент — нет. Высокий уровень меди и цинка делает его токсичным. Ученым предстоит найти способы фильтрации этих веществ или вывести сорта, которые их не впитывают.

