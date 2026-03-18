Безмолвный город под толщей воды: древние храмы и гробницы внезапно проступили сквозь озерную гладь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наука

В турецком районе Эгиль история заявила о себе самым необычным образом — она материализовалась из глубины вод. Подводные исследования в озере у плотины Дикле привели к обнаружению архитектурных памятников, возраст которых оценивается в 2400 лет. Эти руины представляют собой уникальный срез цивилизаций, которые когда-то процветали на этих землях, а затем оказались скрыты под толщей воды.

Подводный археолог
Фото: Pravda.ru by Павел Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подводный археолог

Эгиль, расположенный в полусотне километров от Диярбакыра, на протяжении тысячелетий служил ареной для смены империй. Здесь оставили свой след представители культуры Хурри-Митанни, ассирийцы, римляне и византийцы. Сегодня регион, напоминающий древние цивилизации майя своей многослойностью, вновь притянул взгляды ученых тем, что десятилетиями считалось утраченным навсегда.

История затопления и цена прогресса

Трансформация Эгиля началась в 1986 году, когда стартовало строительство плотины Дикле. К моменту завершения проекта в 1997 году водохранилище стало стратегическим ресурсом питьевой воды для всего региона. Однако создание важной инфраструктуры потребовало жертв: целые кварталы и десятки исторических достопримечательностей ушли на дно.

Наиболее критическая ситуация сложилась вокруг религиозных святынь. Чтобы спасти гробницы пророков Зюлькифла и Эльесы, их пришлось перенести на возвышенность холма Неби-Харун еще в 1995 году. Тем не менее, значительная часть культурного ландшафта — мечети, медресе и высеченные в скалах усыпальницы — осталась на прежних местах, погрузившись в "гидрологическую консервацию".

"Подобные процессы затопления часто превращают памятники архитектуры в закрытые капсулы времени, где отсутствие кислорода под водой может замедлять разрушение материалов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Что скрывают воды плотины Дикле

Новая глава в изучении региона открылась после тренировочных погружений группы подводного спецназа жандармерии. Водолазы задокументировали состояние затопленных объектов, среди которых отчетливо видны фундаменты мечети и первоначальное место упокоения пророка Эльесы. Эти кадры подтвердили, что за прошедшие десятилетия вода не разрушила строения полностью.

На дне озера также угадываются черты медресе Каферие и кладбища в историческом районе Текке. Подобно тому, как находка катера Г-5 в Севастополе пролила свет на военную историю, турецкие открытия восстанавливают карту средневекового города. Это свидетельствует о том, что даже масштабные техногенные изменения не способны полностью стереть культурный код территории.

Тип объекта Состояние / Статус
Гробницы пророков Перенесены на сушу в 1995 году
Медресе Каферие Затоплено, фундаменты стабильны
Византийские бани Деран Скрыты под водой, видны в засуху

Археологическая ценность и сохранность объектов

Профессор университета Дикле Ирфан Йылдыз подчеркивает, что целостность многих конструкций поражает воображение. Динамика климатических изменений, влияющая на вращение планеты и уровень осадков, иногда играет на руку исследователям. В периоды сильной засухи уровень воды в озере падает, и из-под глади проступают призрачные очертания древних зданий.

Особый интерес вызывают византийские бани Деран, расположенные между старым замком и районом гробниц. Это место, как и мумии из Вача, представляет огромный интерес для изучения социально-бытовых условий прошлых эпох. Постоянная температура и специфическая среда водохранилища сохранили детали, которые на открытом воздухе давно бы превратились в пыль.

"Подводные археологические памятники — это всегда вызов для науки, так как они требуют особых методов консервации сразу после подъема на поверхность", — отметил в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Будущее подводной археологии в регионе

Специалисты уверены: Эгиль может стать центром притяжения для дайверского туризма и глубоких научных изысканий. Исследования подобных локаций помогают осознать историю жизни на этих территориях в контексте взаимодействия человека и природы. Систематические погружения способны не просто принести эффектные кадры, но и дополнить мировые знания о культурном наследии Месопотамии.

Сегодня этот "безмолвный город" ждет детальной инвентаризации. Пока одни ученые изучают генетику растений или ведут поиск черных дыр в космосе, другие погружаются в земные глубины, чтобы спасти прошлое от окончательного забвения под толщей ила.

"Культурная антропология таких мест позволяет нам понять, как люди адаптировались к изменениям среды на протяжении веков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы об открытии в Эгиле

Когда были затоплены эти сооружения?

Основные исторические объекты района Эгиль ушли под воду в период с 1986 по 1997 год в ходе заполнения водохранилища плотины Дикле.

Какие цивилизации оставили свой след в этом месте?

В Эгиле обнаружены следы культур Хурри-Митанни, Ассирийского царства, Персидской державы, а также памятники Римской, Византийской и Исламской эпох.

Можно ли увидеть затопленные здания с берега?

Да, в периоды сильной засухи, когда уровень воды в плотине значительно падает, над поверхностью или вблизи неё становятся видны силуэты мечетей и старых домов.

Планируется ли подъем артефактов на поверхность?

На данный момент ведутся только мониторинговые подводные исследования. Вопрос масштабного подъема сооружений пока не стоит из-за высокой стоимости и технических сложностей.

Экспертная проверка: геолог Виктор Андреев, археолог Павел Синицын, антрополог Артём Климов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Популярное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.