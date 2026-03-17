Посылка из бездны прибыла: астероид Рюгу доставил на Землю полный комплект запчастей для ДНК

Космос оказался не безжизненной пустыней, а гигантской лабораторией по производству кирпичиков жизни. Ученые, проанализировав образцы с астероида Рюгу, обнаружили в них все пять канонических нуклеобаз, составляющих основу нашей ДНК и РНК. Это открытие ставит точку в спорах о происхождении биологических молекул: "запчасти" для жизни буквально рассыпаны по всей Солнечной системе.
Ранее аналогичный полный набор был найден на астероиде Бенну. Тот факт, что две независимые миссии подтвердили наличие аденина, гуанина, цитозина, тимина и урацила в углеродистых хондритах, указывает на универсальность химических процессов в глубоком космосе. Теперь космические угрозы в виде астероидных бомбардировок предстают в новом свете — как механизм оплодотворения молодых планет органикой.
Исследование, опубликованное в Nature Astronomy, доказывает, что пребиотическая химия не уникальна для Земли. Ингредиенты, необходимые для создания генетического кода, могли быть доставлены на нашу планету извне в период ее раннего формирования, когда столкновения с небесными телами были нормой.
Вся земная жизнь строится на двух "инструкциях": ДНК и РНК. Эти молекулы состоят из пяти азотистых оснований. Долгое время считалось, что их синтез требует специфических условий, которые могли существовать только в первичных бульонах планет. Однако астрономические открытия последних лет показывают, что вакуум и холод не мешают сложной химии.
В образцах Рюгу исследователи идентифицировали пурины (аденин и гуанин) и пиримидины (цитозин, тимин и урацил). Это первый случай, когда полный комплект был извлечен непосредственно из материала, доставленного космическим аппаратом, что исключает возможность земного загрязнения, как это часто бывает с метеоритами, пролежавшими годы в почве.
"Обнаружение разнообразных нуклеооснований в материалах астероидов демонстрирует их широкое распространение по всей Солнечной системе и подтверждает гипотезу о вкладе углеродистых тел в пребиотический химический состав ранней Земли", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Хотя оба астероида содержат все пять оснований, пропорции в них различаются. Для сравнения ученые также использовали данные по знаменитым метеоритам Мерчисон и Оргейл. Эти различия помогают понять, в каких условиях формировались "родительские тела" астероидов в зарождающейся Солнечной системе.
|Объект исследования
|Преобладающие нуклеобазы
|Астероид Рюгу
|Равные доли пуринов и пиримидинов
|Астероид Бенну
|Преобладание пиримидинов
|Метеорит Мерчисон
|Преобладание пуринов
Анализ показал, что химический состав напрямую зависит от уровня аммиака в первичной среде. Это означает, что астероиды — не просто случайные камни, а своеобразные капсулы времени, сохранившие информацию о локальных древних кризисах и эволюции вещества в протопланетном диске.
Особый интерес вызвало наличие тимина. Согласно гипотезе "Мира РНК", сначала возникла рибонуклеиновая кислота (где вместо тимина используется урацил), и лишь позже появилась более стабильная ДНК. Ранее на Рюгу находили только урацил, что идеально вписывалось в эту теорию упрощенного старта жизни.
Однако присутствие тимина доказывает: астероидная химия способна производить оба типа компонентов одновременно. Это может означать, что ранняя Земля получила "полный ремкомплект" сразу, и эволюции не приходилось ждать случайных мутаций для перехода от РНК к ДНК. Такие находки заставляют пересмотреть взгляды на развитие науки в области биохимии.
"Тимин — это химически модифицированная форма урацила. Тот факт, что мы видим оба этих соединения в естественных космических условиях, говорит о том, что путь к созданию ДНК был открыт задолго до появления первых клеток", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru учёный-химик Илья Сафронов.
Как нуклеобазы попали с астероидов в клетки живых организмов? Ученые предполагают, что интенсивная бомбардировка Земли на ранних этапах обеспечила огромный приток углеродистого материала. Эти молекулы оседали в первичных водоемах, где под воздействием тепла и солей начали объединяться в первые цепочки полимеров.
Это открытие делает поиск внеземной жизни более оптимистичным. Если строительные блоки жизни универсальны и повсеместны, то вероятность их самосборки на других планетах значительно возрастает. Возможно, аномалии в космосе, которые мы иногда наблюдаем, имеют под собой вполне биологическую природу на микроуровне.
Открытие на Рюгу укрепляет позиции сторонников мягкой панспермии. Эта теория не утверждает, что жизнь прилетела в виде готовых бактерий, но настаивает, что семена (органические молекулы) имеют внеземное происхождение. Подобные находки меняют наше отношение к истории экосистем, уходящей корнями в эпоху до формирования планет.
Пока археологи находят античные надписи и свидетельства быта древних людей, астробиологи ведут раскопки в масштабах миллиардов лет и миллионов километров. Каждое такое зерно органики — это подтверждение того, что мы не случайность, а логичный результат химической эволюции Вселенной.
"Универсальное обнаружение канонических нуклеобез в образцах Рюгу и Бенну подчеркивает вклад экзогенных молекул в ту органическую среду, которая в итоге позволила появиться ДНК на ранней Земле", — объяснил Pravda. Ru антрополог Артём Климов.
Нет, это означает, что "сырье" для жизни имеет космическое происхождение. Окончательная сборка из этих молекул первых живых клеток, скорее всего, произошла уже в специфических условиях Земли (у гидротермальных источников или в приливных зонах).
Для обнаружения тимина и цитозина в столь ничтожных концентрациях требуются сверхчувствительные методы масс-спектрометрии и, самое главное, стерильные образцы напрямую из космоса, которые доставили миссии Hayabusa2 и OSIRIS-REx.
Нет научных данных, подтверждающих искусственное происхождение органики на Рюгу. Химические реакции в протопланетном облаке вполне способны производить такие соединения естественным путем под воздействием ультрафиолета и радиации.
