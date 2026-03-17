Стеклянные города на дне: хрупкие скелеты губок стали домом для неведомых науке существ

Наука

Океанская бездна долгое время считалась биологической пустыней, скованной колоссальным давлением и вечной тьмой. Однако результаты международной экспедиции Ocean Census под руководством японских океанологов в июне 2025 года перевернули эти представления. Ученым удалось обнаружить 38 видов организмов, ранее неизвестных науке, и еще 28 форм жизни, которые требуют детального молекулярного анализа для окончательной классификации.

Пузырьки углекислого газа в океане
Фото: Pravda.Ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пузырьки углекислого газа в океане

Исследование затронуло два стратегически важных района у побережья Японии: Нанкайский желоб и подводную горную цепь Ситиё. Для сбора данных использовался легендарный пилотируемый глубоководный аппарат Shinkai 6500, способный работать в условиях экстремальной нагрузки. В общей сложности биологи подняли на поверхность более 500 образцов, каждый из которых представляет собой уникальный биохимический "архив" эволюции в изоляции.

"Эти находки подтверждают, что мы едва прикоснулись к пониманию биоразнообразия нашей планеты. Глубоководные экосистемы — это не просто выживание, это сложнейшие химические производства, где жизнь процветает вопреки физическим законам, привычным нам на поверхности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Жизнь на метане: тайны Нанкайского желоба

Нанкайский желоб, протянувшийся на 900 километров вдоль острова Хонсю, стал главной ареной открытий. Особое внимание исследователей привлекли так называемые "холодные сипы" — участки морского дна, где из недр просачиваются флюиды, насыщенные метаном и сероводородом. В отличие от гидротермальных источников, температура воды здесь остается низкой, но химический состав создает условия для хемосинтеза.

До этой экспедиции науке было известно лишь 14 видов, обитающих в таких специфических условиях. Новые данные расширили этот список до 80. Здесь были задокументированы моллюски, кольчатые черви и иглокожие, чьи организмы адаптированы к переработке токсичных соединений в энергию. Это в корне меняет представление о выживании в экстремальных условиях, сопоставимых с инопланетными ландшафтами.

"Химические реакции, заменяющие солнечный свет, делают эти экосистемы практически автономными. Мы наблюдаем биофизический феномен — жизнь, которая не зависит от фотосинтеза и атмосферных процессов", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Подводные горы Ситиё: стеклянные города

Вторая фаза проекта была сосредоточена на хребте Ситиё - цепи затопленных вулканов в Тихом океане. Склоны этих гор оказались покрыты обширными колониями стеклянных губок. Это уникальные существа, строящие свои скелеты из диоксида кремния (природного стекла). Внутри этих хрупких структур формируются целые микроцивилизации симбиотических организмов.

В ходе осмотра губок биологи выявили два новых вида многощетинковых червей, которые не встречаются больше нигде в мире. Также были найдены уникальные омары и кораллы, чья морфология значительно отличается от мелководных собратьев. Исследование подчеркивает важность подводных гор как "оазисов" биоразнообразия, аналогичных скрытым городам, ждущим своего открытия.

Для наглядности исследователи систематизировали типы найденных организмов в зависимости от среды их обитания:

Зона исследования Ключевые группы находок
Нанкайский желоб (сипы) Метанотрофные моллюски, иглокожие, трубчатые черви
Хребет Ситиё (вулканы) Стеклянные губки, глубоководные кораллы, многощетинковые черви

Технологии погружения и биоразнообразие

Успех экспедиции во многом зависел от возможностей аппарата Shinkai 6500. Работа на глубине нескольких километров требует не только прочности корпуса, но и точности манипуляторов для забора хрупких образцов. Ошибка оператора может уничтожить ценный экземпляр кораллов или губок, разрушив его кремниевый каркас.

"Такие миссии по сложности сопоставимы с полетами в космос. Давление в желобах настолько велико, что любая микротрещина в оборудовании фатальна. Однако именно эти риски позволяют нам заглянуть в 'теневую' биосферу Земли", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Каждый новый вид, занесенный в каталог Ocean Census, помогает ученым понять, как жизнь адаптируется к высокому давлению и отсутствию тепла. Эти механизмы адаптации могут найти применение в биотехнологиях и медицине будущего, когда человечество начнет активнее осваивать ресурсы мирового океана.

Ответы на популярные вопросы о глубоководных открытиях

Почему глубоководные виды часто прозрачные или белые?

В условиях полного отсутствия света пигментация становится энергозатратной и бесполезной функцией. Многие организмы теряют окраску, становясь прозрачными или молочно-белыми, что помогает им экономить ресурсы организма для более важных процессов, таких как поиск пищи или размножение.

Как животные выживают при таком колоссальном давлении?

Их клетки содержат специальные молекулы — пьезолиты, которые предотвращают разрушение белков и мембран. Кроме того, у глубоководных существ часто отсутствуют газовые полости (как плавательный пузырь у рыб), которые могли бы быть сжаты давлением воды.

Могут ли эти существа жить в аквариумах на поверхности?

К сожалению, для большинства из них подъем на поверхность смертелен. Из-за резкого снижения давления их ткани буквально расширяются и разрушаются. Исследование таких видов возможно только в специальных камерах высокого давления или непосредственно в местах обитания.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, биофизик Алексей Корнилов, ученый-физик Дмитрий Лапшин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
