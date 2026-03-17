Красная планета отдаст свои тайны: Китай начинает строить корабли для доставки марсианского грунта

Наука

Китайская программа по исследованию дальнего космоса официально преодолела критический рубеж. Амбициозная миссия "Тяньвэнь-3", целью которой является первая в истории человечества доставка грунта с Марса силами автоматических станций, перешла от стадии теоретического проектирования к практической реализации летных образцов. Это событие знаменует начало новой технологической гонки, где Пекин намерен опередить западных коллег в получении ответов на фундаментальные вопросы о Красной планете.

Особые регионы Марса
Фото: NewsInfo.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Особые регионы Марса

Главный конструктор проекта Лю Цзичжун подтвердил, что инженерные группы завершили этап защиты концепции и в течение 2026 года приступят к сборке оборудования. Подобная спешка оправдана жесткими рамками баллистических окон: старт запланирован на конец 2028 года. Учитывая колоссальную массу необходимых систем, миссия будет разделена на два независимых пуска тяжелых ракет "Чанчжэн-5", что подчеркивает сложность космических процессов, связанных с межпланетной логистикой.

Архитектура миссии: два пуска и один дрон

Разделение программы на два этапа — вынужденная мера. Первый пуск выведет посадочный модуль и взлетную ступень, а второй — орбитальный комплекс с возвращаемым аппаратом. Такая схема позволяет минимизировать риски и обеспечить достаточный запас топлива для маневров. Ключевой особенностью станет использование специального марсианского дрона. В отличие от своего предшественника Ingenuity, китайский аппарат будет глубоко интегрирован в процесс забора проб, помогая выбирать наиболее перспективные участки поверхности.

"Реализация взлета с поверхности другой планеты требует ювелирной точности в работе двигателей и систем навигации. Это задача на порядок сложнее, чем обычная посадка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Цель ученых — доставить на Землю около 500 граммов вещества. Весь цикл, от старта до приземления капсулы, должен завершиться в 2031 году. Это делает проект "Тяньвэнь-3" самым быстрым из существующих планов по возврату образцов. Китайские специалисты делают ставку на автоматизацию стыковки на орбите Марса, что в случае успеха станет подтверждением их технологического лидерства.

Технологические прорывы и планетарная защита

Особое внимание уделяется герметизации проб. Марсианская пыль обладает высокой абразивностью и может содержать химические соединения, требующие изоляции. Инженеры разработали многоуровневую систему контейнеров, способную выдержать экстремальные перегрузки при старте с Марса и вхождении в атмосферу Земли. Эти меры необходимы, чтобы предотвратить возможное загрязнение нашей биосферы внеземными материалами.

Характеристика Параметры миссии
Год запуска 2028 (окно в конце года)
Целевой вес грунта Не менее 500 граммов
Тип носителя Две ракеты "Чанчжэн-5"

Параллельно решается вопрос энергетической автономности. Поскольку солнечные батареи могут быть засыпаны песком в ходе пылевых бурь, посадочный модуль оснащен усовершенствованными системами очистки панелей. Это критически важно, учитывая космические угрозы, такие как непредсказуемость погодных циклов на Марсе.

"При проектировании таких аппаратов мы учитываем риски внешнего воздействия, включая возможные столкновения с микрометеоритами и радиационную нагрузку, которая на пути к Марсу значительно выше земной", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Наследие "Тяньвэнь" и путь к Юпитеру

Успех "Тяньвэнь-3" базируется на фундаменте предыдущих достижений. Станция "Тяньвэнь-1" уже доказала способность Китая выводить аппараты на орбиту и успешно высаживать марсоходы. В то же время "Тяньвэнь-2" сейчас находится в глубоком космосе, направляясь к астероиду Камоалева. Это демонстрирует последовательность и масштабность государственной программы.

В планах Поднебесной на следующее десятилетие значится миссия "Тяньвэнь-4". Ее целью станет сближение с Юпитером и исследование его спутника Каллисто. Масштабы задач поражают: создание флота аппаратов, способных работать на огромных расстояниях от Солнца, требует принципиально новых подходов к связи и управлению.

"Каждая новая миссия — это проверка надежности электронных систем в условиях жесткого космического облучения. Это похоже на создание вечного двигателя, который должен работать идеально без права на ремонт", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Для понимания эволюции планет ученые сравнивают данные, полученные с разных небесных тел. Например, магнитное поле Луны и марсианская геология могут дать ключ к пониманию того, почему одни миры остаются потенциально обитаемыми, а другие превращаются в безжизненные пустыни. Доставка грунта позволит провести изотопный анализ, недоступный для мобильных лабораторий на поверхности планеты.

Ответы на популярные вопросы о марсианской миссии

Почему нельзя просто изучить грунт на Марсе?

Возможности марсоходов ограничены размером и весом научных приборов. На Земле образцы можно изучать на синхротронах и масс-спектрометрах, которые занимают целые здания. Это позволяет определить возраст пород и наличие органики с точностью, недостижимой для компактного робота.

Как долго продлится полет за образцами?

Весь цикл займет около трех лет. Старт в 2028 году, работа на поверхности и ожидание обратного баллистического окна, а затем возврат к Земле в 2031 году. Это требует колоссальной надежности всех узлов на протяжении тысяч дней автономной работы.

В чем главная сложность взлета с Марса?

Марс обладает гравитацией, хотя и меньшей, чем земная, но достаточной, чтобы требовать полноценную ракету для достижения орбиты. К тому же, необходимо учитывать разреженную атмосферу, которая осложняет навигацию и тепловую защиту при старте.

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
