Чужой среди своих: межзвёздный странник ATLAS совершил опасное сближение с гигантским Юпитером

Космос вновь подбрасывает загадки, масштаб которых заставляет пересмотреть привычные границы астрономии. В понедельник, в 15.20 по московскому времени, произошло событие, приковавшее внимание Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН: межзвёздная комета 3I/ATLAS совершила максимально тесное сближение с Юпитером. Этот гравитационный танец двух гигантов — пришлого и коренного — стал кульминацией долгого пути странника через нашу систему.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Юпитер

Дистанция между объектом и газовым гигантом составила 53,6 миллиона километров. Хотя для земного наблюдателя это расстояние кажется колоссальным, в масштабах механики небесных тел такой транзит считается экстремально близким. Учёные подчеркивают, что вероятность подобного сближения межзвёздного гостя с крупнейшей планетой системы была крайне мала, что делает траекторию 3I/ATLAS практически уникальной.

Загадка происхождения: лед или технологии?

Объект 3I/ATLAS с самого начала своего появления в поле зрения телескопов вызвал острую научную дискуссию. В то время как большинство считает его естественным ледяным телом, ряд исследователей указывают на странности в его поведении. Профессор Гарварда ранее находил признаки технологий в структуре кометы, сравнивая её с искусственным зондом.

"Природа таких объектов всегда вызывает споры, так как мы привыкли искать биосигнатуры или привычные геологические процессы, но здесь мы сталкиваемся с чем-то, что движется по траектории, не совсем характерной для обычных комет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Астрофизики пытаются соотнести параметры 3I/ATLAS с уже известными частицами из других миров, такими как те, что ловит подводный детектор в Средиземном море. Однако комета — это макрообъект, и её изучение требует иных подходов, нежели поиск нейтрино или анализ аминокислот в метеоритах.

Скорость и невозможность перехвата

На данный момент 3I/ATLAS развила скорость свыше 65 километров в секунду. При таких показателях объект становится недосягаемым для всех существующих земных аппаратов. Даже самые современные ракетные системы не способны разогнать исследовательский зонд настолько, чтобы он мог «догнать» комету и провести детальные замеры поверхности или состава хвоста.

Тем не менее, человечество не оставляет надежд. В научной среде обсуждается возможность запуска будущих миссий на субсветовых скоростях. Если через сотни лет технологии позволят достичь таких темпов движения, отправка зонда вдогонку за ATLAS станет реальностью. Это позволило бы поставить точку в вопросе о том, является ли объект куском скалы или скрытым посланием иных миров.

"Космические процессы всегда на шаг впереди наших технологий. Мы можем лишь фиксировать последствия таких сближений, анализируя гравитационные возмущения, но прямой контакт сейчас технически невозможен", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Снимок из тени Юпитера

Интрига вокруг сближения с Юпитером подогревается тем фактом, что мы практически «слепы» в этой ситуации. Несмотря на наличие аппарата Juno на орбите газового гиганта, разглядеть детали пролетающей кометы невозможно. Её размеры и дистанция не позволяют инструментам зонда зафиксировать предполагаемую «дезинфекцию» или сброс исследовательских модулей, если бы ATLAS действительно был кораблем.

Параметр Значение Скорость объекта > 65 км/с Расстояние до Юпитера 53,6 млн км Время сближения (мск) 15:20

Специалисты ИКИ РАН с долей иронии отмечают, что вскоре объект удалится настолько, что любые споры о его природе станут бесполезными. В отсутствие возможности прямого наблюдения научное сообщество, скорее всего, придет к консенсусу в духе «истину установить невозможно».

Будут ли зонды в будущем?

История 3I/ATLAS напоминает нам об уязвимости наших знаний. Пока мы открываем древние экосистемы под землей или изучаем бактерии в горах Марокко, настоящие ответы на глобальные вопросы о жизни во Вселенной могут пролетать прямо над нашими головами со скоростью 65 км/с.

"Данное событие — это напоминание о том, как мало мы знаем о межзвёздном пространстве. Каждый такой визит уникален, и мы должны быть готовы к тому, что когда-нибудь сможем запустить автономные системы связи, похожие на технологии mesh-сетей, для связи с дальними зондами", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о комете 3I/ATLAS

Почему её называют межзвёздной?

Она прибыла из-за пределов Солнечной системы. Её траектория разомкнута, что означает, что она не вращается вокруг Солнца, а просто проходит сквозь нашу систему, уходя в глубокий космос.

Может ли она столкнуться с Землей?

Нет, расчёты показывают, что её путь пролегает далеко от орбиты нашей планеты. Сближение с Юпитером было самым значимым гравитационным событием в её текущем путешествии.

Почему её считают кораблем пришельцев?

Такие гипотезы возникают из-за аномального ускорения и необычной формы, которую фиксируют мощные телескопы. Однако официальная наука пока классифицирует её как естественное небесное тело.

Как долго она будет находиться в поле зрения?

Скорость объекта крайне высока, поэтому он быстро покидает зону досягаемости большинства гражданских и даже многих профессиональных телескопов. Скоро наблюдение станет возможным только для самых мощных инструментов вроде Hubble.

