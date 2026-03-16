Космическая почта с Красной планеты: амбициозный проект готовит доставку грунта на Землю

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наука

Китайская космическая программа готовится к новому технологическому прорыву, который может изменить расстановку сил в исследовании глубокого космоса. Главный конструктор амбициозного проекта "Тяньвэнь-3" Лю Цзичжун сообщил, что уже в 2026 году инженеры приступят к сборке летного образца аппарата, предназначенного для доставки грунта с Марса. Это станет ключевым этапом подготовки к стартовому окну, которое откроется в конце 2028 года.

Молодой вулкан на Марсе
Фото: NewsInfo.Ru by Наталья Орлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Масштаб задачи диктует особые технические решения: общая масса оборудования настолько велика, что миссию разделят на два этапа. Для реализации задуманного задействуют две тяжелые ракеты-носители "Чанчжэн-5". Одна из них отправит к Красной планете посадочный модуль и взлетную ступень, а вторая — орбитальный комплекс и капсулу, которой предстоит вернуть драгоценные образцы на Землю. Успех миссии будет зависеть от филигранной точности стыковки на марсианской орбите.

Сложность марсианского марафона

Миссия "Тяньвэнь-3" — это не просто полет, а сложнейшая многоходовка. После мягкой посадки на поверхность Марса начнется активная фаза сбора материалов. Основная цель ученых — получить не менее 500 граммов местной почвы. Для сравнения, изучение мелких фракций грунта позволяет понять не только химический состав, но и геологическую историю планеты, скрытую под слоями пыли.

Взлетный модуль должен будет стартовать с поверхности Марса, что само по себе является уникальной инженерной операцией. Затем ему предстоит автоматическая стыковка с орбитальным аппаратом. Эти космические процессы требуют идеальной синхронизации систем навигации и управления, ведь любая ошибка на расстоянии в миллионы километров может привести к потере аппарата.

"Сложность возврата грунта с Марса сопоставима с запуском небольшой ракеты с другой планеты в автоматическом режиме. Это требует колоссального запаса надежности каждой детали", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Дроны и буровые установки на службе науки

В дополнение к традиционным буровым установкам и совковым устройствам, китайские инженеры планируют использовать специальный марсианский дрон. Этот летательный аппарат поможет расширить зону сбора образцов, выбирая наиболее интересные с научной точки зрения участки. Автономность дрона и его способность ориентироваться в разреженной атмосфере станут важным тестом для технологий будущего.

Параметр миссии Значение
Год запуска 2028
Цель по массе грунта от 500 граммов
Возвращение на Землю 2031 год

Сбор образцов — лишь половина дела. Важнейшим аспектом является сохранение их первозданного состояния. Упаковка в герметичные контейнеры должна исключить любое загрязнение земными микроорганизмами или потерю летучих веществ. Это критически важно для дальнейших исследований, которые могут провести микробиологи в земных лабораториях.

От защиты планет до технологий герметизации

Подготовка миссии принесла результаты в смежных областях. Китайские специалисты разработали новые системы планетарной защиты. Это необходимо, чтобы избежать случайного заноса земных бактерий на Марс, что могло бы скомпрометировать поиск внеземной жизни. Также были отработаны механизмы взлета и стыковки, которые могут быть применены в будущих пилотируемых программах.

"Герметизация проб в космосе — это вызов для материаловедения. Необходимо обеспечить полную изоляцию образцов на годы пути через агрессивную среду", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Помимо инженерных хитростей, проект требует глубокого понимания физики среды. Солнечная активность и радиационные пояса влияют на работу электроники, поэтому защита вычислительных мощностей аппаратов "Тяньвэнь-3" проектируется с учетом экстремальных нагрузок открытого космоса.

Наследие программ "Тяньвэнь"

Китай планомерно идет к своей цели. Успех "Тяньвэнь-1" доказал способность страны выводить аппараты на орбиту Марса и успешно высаживать марсоходы. В данный момент продолжается миссия "Тяньвэнь-2", которая стартовала в 2025 году. Её путь пролегает к астероиду 469219 Камоалева. Наблюдая за тем, как астероиды обмениваются материей, ученые получают данные о формировании Солнечной системы.

Станция "Тяньвэнь-2" уже преодолела около 700 миллионов километров. Ожидается, что капсула с образцами астероидного вещества вернется на Землю к ноябрю 2027 года. Этот опыт в автоматическом возвращении грунта станет фундаментом для марсианского триумфа в начале следующего десятилетия.

Взгляд в сторону Юпитера

Планы Поднебесной не ограничиваются Марсом. На 2030-е годы запланирован старт "Тяньвэнь-4". Эта миссия нацелена на изучение системы Юпитера и его ледяного спутника Каллисто. Тайны ледяных панцирей и подледных океанов манят исследователей возможностью найти следы биологических процессов в экстремальных условиях.

"Изучение газовых гигантов и их спутников — это следующий уровень сложности, где гравитационные маневры становятся основой навигации", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Такая последовательная стратегия позволяет Китаю не только конкурировать с ведущими космическими державами, но и задавать темп в исследовании планет. Каждый новый пуск — это шаг к разгадке того, как энергия звезд и планет формирует обитаемые миры.

Ответы на популярные вопросы о миссии "Тяньвэнь-3"

Зачем нужно два запуска для одной миссии?

Из-за огромного веса оборудования и необходимости разделения функций: один модуль отвечает за посадку и взлет, другой — за орбитальное маневрирование и возвращение на Землю.

Когда марсианский грунт будет доставлен на Землю?

По текущему графику возвращение капсулы с образцами запланировано на 2031 год.

Какую роль в программе играет дрон?

Специальный дрон дополнит работу буровых систем, позволяя собирать образцы в труднодоступных местах вдали от места посадки основного модуля.

Что исследует миссия "Тяньвэнь-2"?

Основная цель этой миссии — изучение астероида 469219 Камоалева и кометы главного пояса с последующим возвратом образцов.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, учёный-химик Илья Сафронов, астрофизик Алексей Руднев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.