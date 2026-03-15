Наука

Во французском департаменте Сона-и-Луара археологи завершили полевой сезон 2025 года, представив миру результаты раскопок на участке Манси. Ученым удалось обнаружить древнее святилище, которое на протяжении пяти веков оставалось центром непрерывных культовых ритуалов. Объект уникален своей сохранностью: архитектурные элементы позволяют детально проследить эволюцию религиозных практик от заката железного века до IV века нашей эры.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Археолог в Фанагории

Священная территория площадью около одного гектара расположена на возвышенности близ города Турнус. Изначально лесной массив скрывал каменные нагромождения, которые исследователи обнаружили с помощью технологии LiDAR. Поверхностный анализ материала быстро опроверг версию об обычном сельском поселении, указав на масштабный храмовый комплекс. Дальнейшие работы выявили шесть крупных курганов и остатки ограждающей стены, отделявшей сакральное пространство от мирского.

Архитектура двух храмов: от традиции к эксклюзивности

В центре внимания археологов оказались два крупнейших сооружения, обозначенных как M3 и M5. Первый объект представляет собой прямоугольное здание со священным залом и вестибюлем, стены которого местами достигают полутора метров. Второй храм построен по классической схеме галло-римского фанума с центральной целлой и обходной галереей. Такая археология позволяет увидеть, как разные типы построек сосуществовали на одной территории.

Стратиграфический анализ храма M3 выявил четыре этапа его жизни. Самый ранний слой (280–324 гг. н. э.) сохранил глиняный пол со следами угля и «закладной фонд» — подношение из семнадцати монет. Среди них ученые обнаружили редкий ауреус императора Тетрика, правителя Галльской империи. Это свидетельствует о значимости места уже на ранних этапах его существования.

"Находка монет Галльской империи в таком контексте — это не просто клад, а маркер политической идентичности региона в период кризиса Римской империи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Следы ритуальных пиршеств и «грязный» пол

Около 325 года храм M3 пережил масштабную реновацию: уровень пола подняли, установили культовые подиумы и скамьи, а центр зала выложили качественным раствором. Именно здесь археологи нашли слой «темной земли», содержащий более десяти тысяч находок. Это остатки сотен ритуальных трапез: кости поросят, щук, линя и птиц, перемешанные с фрагментами дорогой стеклянной посуды.

Исследователи полагают, что этот пол намеренно не убирали годами, позволяя подношениям накапливаться. Обилие золотых украшений, позолоченных бусин и костяных булавок указывает на то, что посетителями храма были представители местной элиты. Доступ в святилище, вероятно, был привилегией, подчеркивающей статус участников обрядов.

Тип находки Значение для науки
Кости животных (щука, поросенок) Реконструкция рациона и ритуального меню элиты
Статуэтки богинь-матерей Связь с мастерскими Отуна и преемственность культов
Изображение бога Суцелла Уникальное свидетельство галльской иконографии

Феномен Суцелла: жизнь святилища в руинах

Даже после официального заброса и разрушения в конце IV века, святилище продолжало притягивать людей. Археологи обнаружили следы «вторичного» использования руин. На обломках устанавливали постаменты для статуй и алтари. Самой громкой находкой стал блок с росписью, изображающей галльского бога Суцелла с его характерным молотом. Если подлинность росписи подтвердится, это станет единственным известным цветным изображением этого божества.

"Такое почитание руин демонстрирует удивительную устойчивость культурной памяти. Даже когда институциональная религия угасает, личные обряды продолжаются на сакральных местах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Секреты фанума М5: перевернутая логика и мрамор

Второй монумент, фанум М5, удивил ученых своей архитектурой. В отличие от стандартных храмов того времени, здесь внешняя галерея доминировала над центральной целлой по высоте. Внутри всё дышало роскошью: полы из терраццо, мозаика opus sectile и облицовка стен мраморными плитами. Надписи на мраморе подтверждают, что храм строился за счет общественных средств или по решению местной власти.

Однако судьба фанума оказалась трагичной. Около 380–390 годов здание было не просто заброшено, а систематически разгромлено. Археологи нашли сотни фрагментов разбитых известняковых статуй у входа. Это напоминает изменение климата в религиозной сфере — резкий переход к новой эпохе, где старым идолам не было места.

Методология раскопок и сохранение памяти

Успех экспедиции 2025 года обеспечила методология, заимствованная из палеолитической археологии. Каждый объект, будь то монета или осколок сосуда, проходил систематическую геолокацию с помощью тахеометра. Это позволило создать 3D-модель распределения находок и буквально «посекундно» восстановить действия людей в храме: от установки закладного клада до финальных подношений в уже разрушенном здании.

"Использование высокоточного позиционирования при раскопках позволяет нам зафиксировать даже мимолетные жесты древних людей, фактически сохраняя цифровую копию утраченного контекста", — отметил в беседе с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев, знакомый с методами фиксации природных и техногенных изменений почв.

Ответы на популярные вопросы о святилище в Манси

Вопрос:

Кто посещал это святилище в древности?

Ответ:

Судя по качеству находок (золотые украшения, дорогая керамика, мрамор), основными посетителями были представители местной галло-римской элиты. Однако наличие общественных надписей говорит о том, что комплекс имел официальный статус.

Вопрос:

Почему изображение бога Суцелла считается уникальным?

Ответ:

Хотя Суцелл хорошо известен по каменным барельефам, цветная роспись с его изображением обнаружена впервые. Это позволяет исследователям точнее понять иконографию и атрибуты галльских божеств.

Вопрос:

Как долго использовалось это место?

Ответ:

Археологические данные подтверждают непрерывное посещение территории на протяжении 500 лет — с конца железного века до самого конца IV столетия нашей эры.

Вопрос:

Что нашли в «заключительном» кладе?

Ответ:

В яме периода запустения обнаружили около ста монет, уникальную культовую лампу и десять терракотовых статуэток богинь-матерей, созданных в знаменитых мастерских Пистилла.

Экспертная проверка: историк Игорь Власов, антрополог Артём Климов, сейсмолог Виктор Андреев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
