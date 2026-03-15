Биологическое время поставили на паузу: ученые научились оживлять ткани после глубокого холода

Наука

Научное сообщество столкнулось с прорывом, который еще вчера казался сюжетом для голливудского фильма. Исследователям удалось успешно разморозить ткани головного мозга после длительного криохранения, сохранив при этом структурную целостность нейронов и их функциональную активность. Результаты эксперимента, опубликованные в журнале Nature, открывают новую главу в биофизике и трансплантологии.

Мозг человека
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мозг человека

Ключевым барьером на пути к эффективной криоконсервации всегда была сама физика воды. При отрицательных температурах молекулы H2O образуют кристаллическую решетку льда, острые грани которой буквально шинкуют нежные клеточные мембраны и капиллярную сеть. Группа немецких ученых применила радикально иной подход, исключающий фазу кристаллизации как таковую.

Витрификация: жизнь в "стеклянном" состоянии

Метод, позволивший достичь успеха, называется витрификацией. В отличие от стандартной заморозки, этот процесс переводит жидкость в аморфное, стекловидное состояние, минуя стадию льда. Достигается это путем сверхбыстрого охлаждения и использования специальных криопротекторов, которые "запутывают" молекулы воды, не давая им выстроиться в разрушительный порядок.

"Основная сложность заключалась в том, чтобы понять, способна ли сложная биологическая система вернуться к жизни после полной остановки молекулярной подвижности. Мы наблюдали за тем, как биофизика процесса влияет на синаптические связи, и результаты превзошли ожидания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

На первом этапе исследователи работали с фрагментами ткани, содержащими гиппокамп — зону, ответственную за память. Хранение при температуре -196 °C в жидком азоте показало, что нейронные мембраны остаются неповрежденными. Тесты на митохондриальную активность подтвердили: метаболический "двигатель" клеток готов запуститься снова сразу после согрева.

Восстановление функций: от гиппокампа до целого органа

После успеха с отдельными срезами ученые перешли к экспериментам с целым органом. Процесс охлаждения до -140 °C потребовал множества технических корректировок, чтобы избежать термического шока. Важно было обеспечить равномерное проникновение криопротекторов во все слои серого и белого вещества, чтобы предотвратить локальное образование кристаллов.

Параметр сравнения Результат витрификации
Целостность нейронных путей Полная сохранность
Синаптические мембраны Без повреждений
Метаболический потенциал Сохранен (митохондрии активны)

Разморозка подтвердила жизнеспособность органа. Несмотря на то что оценить когнитивные способности на данном этапе невозможно (эксперименты проводились на биологических моделях вне живого организма), физическое состояние ткани указывает на огромный потенциал метода. Это не просто сохранение "формы", но и сохранение внутренней "архитектуры" жизни.

"Мы видим, что даже такие хрупкие структуры, как микробы и белковые соединения, в экстремальных условиях могут сохраняться миллионы лет. Технология витрификации лишь копирует природные механизмы защиты на новом уровне", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru микробиолог Николай Зуев.

Будущее медицины и решение дефицита доноров

Главная практическая цель таких исследований — создание "банков органов". Современная медицина ограничена часами, когда речь идет о транспортировке донорского сердца или почек. Витрификация могла бы превратить эти часы в годы. Даже древние ледниковые периоды не сравнятся по глубине заморозки с лабораторными условиями, способными "поставить на паузу" биологическое время.

Пока врачи изучают возможности генетики и ксенотрансплантации, криоконсервация собственных человеческих органов остается самым перспективным путем. Это снимет проблему иммунного отторжения и позволит проводить плановые операции вместо экстренных.

"Любое сложное вмешательство в биологическую систему требует математической точности. В случае с глубоким охлаждением мы работаем на стыке физики материалов и биологии клетки", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по естественным наукам Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о криоконсервации

Можно ли уже сейчас заморозить и оживить человека?

Нет, на данном этапе наука научилась успешно восстанавливать лишь отдельные ткани и органы. Полное оживление целого организма после криосна остается делом будущего.

Чем витрификация отличается от обычной заморозки в морозилке?

При витрификации не образуется лед. Используются химические вещества-криопротекторы и экстремально высокие скорости охлаждения, что превращает воду в подобие твердого стекла.

Несет ли этот метод угрозу для структуры ДНК?

Исследования показывают, что при правильном соблюдении технологии генетическая информация и структура мембран остаются стабильными и не подвергаются мутациям.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов, микробиолог Николай Зуев, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
