Чужой среди своих: поисковик начал нагло прятать ссылки на популярную нейросеть за своим ИИ
Медицинский капкан для водителей: любая запись в медкарте станет поводом для аннулирования прав
Биологический парадокс за рулём: организм сибиряка выдержал запредельную дозу ядовитого этанола
Розетка больше не нужна: новые бюджетные смарт-часы выдерживают более полугода на одном заряде
120 тысяч в месяц и соцпакет: эти вакансии в Омске внезапно стали самыми прибыльными
Учительский труд оценивается по остатку: новые данные Росстата высветили опасную кадровую пропасть
Чешка на стероидах: растянутая версия легендарного лифтбека стала доступнее отечественных авто
Лотерея в ярком пакетике: каждая четвёртая пачка семян в магазинах для садоводов оказалась пустышкой
633 миллиона на пеленки и прокат: донские власти пересобрали схему поддержки молодых семей

Скрытый пульт управления жизнью: древняя архитектура ДНК растений не менялась миллионы лет

Наука

Биологическая эволюция часто представляется как череда случайных мутаций, однако глубокий анализ растительного генома раскрывает иную картину — строго упорядоченную архитектуру, которая остается неизменной на протяжении сотен миллионов лет. Исследователи из Лаборатории Колд-Спринг-Харбор совершили прорыв, обнаружив свыше 2,3 миллиона "законсервированных" участков ДНК, общих для 284 видов растений.

Черёмуха с цветной листвой в саду
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черёмуха с цветной листвой в саду

Эти элементы, получившие название консервативных некодирующих последовательностей (КНП), представляют собой своеобразный "скрытый код" управления жизнью. В отличие от генов, которые кодируют белки, КНП выполняют роль регуляторов — они определяют, когда, где и с какой интенсивностью должен работать тот или иной участок генома. Удивительно, что эти структуры сохранили свою целостность более 400 миллионов лет, застав эпоху задолго до появления первых цветов на планете.

Открытие стало возможным благодаря внедрению инновационного аналитического инструмента под названием Conservatory. Эта система позволила ученым провести беспрецедентное сравнение генетического состава сотен видов, выявив те базовые закономерности, которые позволяют растениям выживать в меняющихся условиях глобального климата.

Архитектура выживания: как работает "старая" ДНК

Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что порядок расположения КНП на хромосоме демонстрирует поразительную стабильность. Несмотря на то, что физическая дистанция между ними может сокращаться или увеличиваться в процессе эволюции, относительное положение элементов остается неизменным. Это говорит о том, что топология генома имеет критическое значение для его правильного функционирования.

"Обнаруженные последовательности — это не просто биологический 'мусор' или инертный архив. Это активные центры управления, которые обеспечивают устойчивость экосистемы к внешним воздействиям", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Когда в геноме происходят масштабные перестройки, КНП выступают в роли якорей. Они вступают во взаимодействие с соседними генами, сохраняя базовые биологические настройки организма даже после миллионов лет адаптации. Это открытие меняет наше представление о том, как климатические аномалии и другие стрессоры влияют на растительный мир в долгосрочной перспективе.

Механизмы дублирования и новые возможности

Одним из самых интересных открытий стало поведение КНП при дублировании генов. В случаях, когда растения удваивают свой генетический материал (что часто происходит в ответ на экстремальные изменения среды), древние регуляторные последовательности не исчезают. Напротив, они часто становятся платформой для появления новых функций.

Характеристика КНП Значение для эволюции
Возраст Более 400 миллионов лет
Общее количество Свыше 2,3 млн элементов
Основная функция Регуляция работы генов без кодирования белков

Такой механизм "переиспользования" старого кода позволяет природе не изобретать колесо заново, а модифицировать уже проверенные временем решения. Это похоже на то, как физика объясняет свойства материи через фундаментальные частицы: меняются условия, но базовые правила игры остаются незыблемыми.

Почему методы изучения животных не подходили для флоры

Долгое время ученые не могли обнаружить эти последовательности, используя алгоритмы, успешно работавшие на геномах млекопитающих. Растительная ДНК гораздо сложнее в плане повторов и структурных перестроек. Только создание узкоспециализированного инструмента Conservatory позволило "просеять" терабайты данных и увидеть скрытую систему.

"Биология растений требует иного уровня математического моделирования. Процессы, которые мы видим сегодня, уходят корнями в эпоху, когда даже анатомия древних рыб только начинала адаптироваться к выходу на сушу", — отметила в беседе с Pravda. Ru учитель биологии Ольга Николаева.

От фундаментальной науки к продовольственной безопасности

Созданный "генетический атлас" включает в себя как современные сельскохозяйственные культуры, так и их диких предков. Это дает селекционерам мощнейшую дорожную карту. Понимая, какие древние механизмы отвечают за выживание растений в экстремальных условиях, ученые могут точечно воздействовать на нужные участки ДНК.

Это особенно актуально в условиях, когда изменение длительности суток и климатические сдвиги меняют облик планеты. Выведение сортов, устойчивых к засухе, теперь будет опираться не на метод проб и ошибок, а на знание фундаментальных констант эволюции, которые работали на Земле сотни миллионов лет подряд.

"Работа с такими глубокими данными позволяет нам предсказывать, как биосистемы ответят на погодные аномалии. Это вопрос не только науки, но и глобальной безопасности", — подчеркнул эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о генетике растений

Что такое некодирующая ДНК?

Это части генома, которые не содержат инструкций по созданию белков, но играют ключевую роль в управлении активностью других генов. Раньше их ошибочно называли "мусорной ДНК".

Почему открытие важно для обычного человека?

Оно ускоряет создание растений, способных расти в неблагоприятных условиях, что жизненно важно для предотвращения дефицита продуктов питания из-за глобального потепления.

Как Conservatory помогает ученым?

Это программный комплекс, который сопоставляет геномы сотен видов одновременно, находя общие фрагменты, которые "выжили" в ходе естественного отбора на протяжении миллионов лет.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, учитель биологии Ольга Николаева, эколог Денис Поляков
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Военные новости
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Садоводство, цветоводство
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Вместо сокровищ — 265 тел: как случайная трещина в стене выдала самый жуткий секрет Венгрии
Вместо сокровищ — 265 тел: как случайная трещина в стене выдала самый жуткий секрет Венгрии
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Огурцы как из рекламы: секреты сочных плодов без горечи и титанических усилий
Фары на бампере, мотор-легенда: чем МАЗ-5549 сразу выделился среди грузовиков Сергей Милешкин Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами Андрей Николаев Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Миллиардеры голосуют долларом: корпоративный сектор США массово переходит в лагерь Трампа
Миллиардеры голосуют долларом: корпоративный сектор США массово переходит в лагерь Трампа
Последние материалы
Китайский замок на арсенале: дефицит редких металлов делает американское оружие грудой железа
Розетка больше не нужна: новые бюджетные смарт-часы выдерживают более полугода на одном заряде
Скорая помощь теряет минуты на ямах: в Оренбурге меняют подход к ремонту важных дорог
120 тысяч в месяц и соцпакет: эти вакансии в Омске внезапно стали самыми прибыльными
Финансовая петля затянулась: Татарстан вошел в список регионов-лидеров по объему долгов
Учительский труд оценивается по остатку: новые данные Росстата высветили опасную кадровую пропасть
Чешка на стероидах: растянутая версия легендарного лифтбека стала доступнее отечественных авто
Кубанская жатва: четверть россиян штурмует здравницы края, отдавая за отдых любые деньги
Дофаминовые шаги вместо беговой дорожки: простые способы разогнать метаболизм прямо дома
Пермская закалка: Багиян в Италии утерла нос всему миру, взяв третье золото
