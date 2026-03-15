Скрытый пульт управления жизнью: древняя архитектура ДНК растений не менялась миллионы лет
Медицинский капкан для водителей: любая запись в медкарте станет поводом для аннулирования прав
Биологический парадокс за рулём: организм сибиряка выдержал запредельную дозу ядовитого этанола
Розетка больше не нужна: новые бюджетные смарт-часы выдерживают более полугода на одном заряде
120 тысяч в месяц и соцпакет: эти вакансии в Омске внезапно стали самыми прибыльными
Учительский труд оценивается по остатку: новые данные Росстата высветили опасную кадровую пропасть
Чешка на стероидах: растянутая версия легендарного лифтбека стала доступнее отечественных авто
Лотерея в ярком пакетике: каждая четвёртая пачка семян в магазинах для садоводов оказалась пустышкой
633 миллиона на пеленки и прокат: донские власти пересобрали схему поддержки молодых семей

Чужой среди своих: поисковик начал нагло прятать ссылки на популярную нейросеть за своим ИИ

Наука

Корпорация Microsoft развернула агрессивную кампанию по продвижению своего искусственного интеллекта Copilot. Теперь пользователи поисковой системы Bing, пытающиеся найти конкурирующий сервис ChatGPT, сталкиваются с массивным интерактивным виджетом от разработчиков Windows. Подобная стратегия вызывает дискуссии о цифровой этике и честной конкуренции в эпоху нейросетей.

Фото: Flickr by Ajay Suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Новый элемент интерфейса занимает доминирующее положение на странице выдачи. Его размеры в пять раз превышают стандартные рекламные блоки или органические ссылки. Вместо привычного списка сайтов пользователь видит полноценное рабочее окно Copilot, которое предлагает моментально приступить к генерации изображений, улучшению текстов или поиску ответов на вопросы, минуя переход на сторонние ресурсы.

Агрессивный маркетинг и вытеснение конкурентов

Захват экранного пространства — проверенный метод удержания аудитории внутри экосистемы. Когда поисковик вместо релевантной ссылки предлагает готовый инструмент, это меняет привычный алгоритм взаимодействия с информацией. Пользователь, привыкший к быстрому получению результата, с большой вероятностью воспользуется тем, что находится прямо перед глазами, даже если изначально он искал другой сервис.

"Подобные действия по изменению приоритетов в поисковой выдаче могут критически влиять на распределение трафика между сервисами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Такая тактика напоминает сложные сценарии, когда вредоносное ПО пытается перехватить управление системой. Хотя в данном случае речь идет о легальном программном продукте, механизмы воздействия на выбор человека схожи. Порой действия автоматики настолько навязчивы, что напоминают ситуацию, когда телефон зажил своей жизнью, игнорируя прямые команды владельца в угоду предустановленным алгоритмам.

Старые методы в новой обертке: опыт Edge и Chrome

Для Microsoft такая стратегия не в новинку. Ранее журналисты портала WindowsLatest уже фиксировали аналогичные приемы в Bing при попытке пользователей скачать браузер Google Chrome. Тогда поисковик выдавал баннеры, восхваляющие Microsoft Edge, фактически скрывая прямую ссылку на продукт конкурента. История повторяется, но теперь объектом борьбы стал рынок генеративного ИИ.

Внедрение Copilot во все узлы операционной системы и онлайн-сервисы создает беспрецедентное давление на рынок. Это похоже на то, как VPN видно издалека из-за специфических протоколов — так и маркетинговые надстройки ИТ-гигантов становятся слишком заметными, чтобы считаться просто "улучшением интерфейса".

Правовые последствия и реакция рынка

Экспертное сообщество выражает обеспокоенность тем, что доминирующее положение Microsoft на рынке операционных систем позволяет ей диктовать условия в смежных нишах. Антимонопольные регуляторы в ЕС и США уже не раз штрафовали технологические компании за принудительное навязывание собственных продуктов, однако в сфере ИИ законодательство пока только формируется.

"На текущий момент мы видим тестирование границ дозволенного со стороны крупных игроков", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.

Интеграция ИИ-сервисов напоминает глубоко законсервированные структуры, подобные тем, что находят исследователи в Арктике. Раскрытие влияния таких алгоритмов на общественное мнение может иметь последствия, сопоставимые с тем, что скрывает заброшенная база в Гренландии для экологии — масштаб проблемы станет понятен лишь спустя годы.

Как это влияет на пользовательский опыт

Для обычного человека грань между помощью и манипуляцией становится все тоньше. Виджет Copilot действительно функционален: он может быстро составить письмо или найти информацию. Однако за удобство приходится платить сужением выбора. В мире технологий это напоминает редкие природные явления — как внезапный снег в Сахаре, который удивляет, но нарушает привычный порядок вещей.

"Прозрачность алгоритмов выдачи — это фундамент доверия пользователя к поисковой системе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Сравнение подходов к продвижению различных ИИ-продуктов приведено в таблице ниже:

Метод продвижения Особенности в Bing
Размер виджета В 5 раз больше стандартной рекламы
Функционал Прямая генерация контента на странице поиска
Конкурентная борьба Смещение ссылок на ChatGPT вниз страницы

Ответы на популярные вопросы о продвижении ИИ

Почему Microsoft продвигает Copilot именно так?

Компания стремится максимально быстро нарастить базу активных пользователей своего ИИ, используя доминирующее положение поисковика Bing в Windows. Это позволяет сократить путь клиента к продукту.

Является ли это нарушением закона?

Официальных претензий от регуляторов пока нет, но эксперты видят в этом потенциальные риски для антимонопольного законодательства, схожие с кейсами по браузерам в прошлом.

Можно ли отключить виджет Copilot в поиске?

В настройках учетной записи Microsoft и параметрах поиска Bing существуют опции по настройке интерфейса, однако компания старается сделать эти функции максимально заметными по умолчанию.

Как это влияет на ChatGPT?

Прямая конкуренция в выдаче лишает сторонние сервисы части органического трафика, так как пользователи получают ответ от ИИ Microsoft еще до клика по ссылке.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Военные новости
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Садоводство, цветоводство
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Вместо сокровищ — 265 тел: как случайная трещина в стене выдала самый жуткий секрет Венгрии
Вместо сокровищ — 265 тел: как случайная трещина в стене выдала самый жуткий секрет Венгрии
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Огурцы как из рекламы: секреты сочных плодов без горечи и титанических усилий
Фары на бампере, мотор-легенда: чем МАЗ-5549 сразу выделился среди грузовиков Сергей Милешкин Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами Андрей Николаев Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Миллиардеры голосуют долларом: корпоративный сектор США массово переходит в лагерь Трампа
Миллиардеры голосуют долларом: корпоративный сектор США массово переходит в лагерь Трампа
Последние материалы
Китайский замок на арсенале: дефицит редких металлов делает американское оружие грудой железа
Розетка больше не нужна: новые бюджетные смарт-часы выдерживают более полугода на одном заряде
Скорая помощь теряет минуты на ямах: в Оренбурге меняют подход к ремонту важных дорог
120 тысяч в месяц и соцпакет: эти вакансии в Омске внезапно стали самыми прибыльными
Финансовая петля затянулась: Татарстан вошел в список регионов-лидеров по объему долгов
Учительский труд оценивается по остатку: новые данные Росстата высветили опасную кадровую пропасть
Чешка на стероидах: растянутая версия легендарного лифтбека стала доступнее отечественных авто
Кубанская жатва: четверть россиян штурмует здравницы края, отдавая за отдых любые деньги
Дофаминовые шаги вместо беговой дорожки: простые способы разогнать метаболизм прямо дома
Пермская закалка: Багиян в Италии утерла нос всему миру, взяв третье золото
