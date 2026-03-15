Чужой среди своих: поисковик начал нагло прятать ссылки на популярную нейросеть за своим ИИ

Корпорация Microsoft развернула агрессивную кампанию по продвижению своего искусственного интеллекта Copilot. Теперь пользователи поисковой системы Bing, пытающиеся найти конкурирующий сервис ChatGPT, сталкиваются с массивным интерактивным виджетом от разработчиков Windows. Подобная стратегия вызывает дискуссии о цифровой этике и честной конкуренции в эпоху нейросетей.

Фото: Flickr by Ajay Suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Microsoft

Новый элемент интерфейса занимает доминирующее положение на странице выдачи. Его размеры в пять раз превышают стандартные рекламные блоки или органические ссылки. Вместо привычного списка сайтов пользователь видит полноценное рабочее окно Copilot, которое предлагает моментально приступить к генерации изображений, улучшению текстов или поиску ответов на вопросы, минуя переход на сторонние ресурсы.

Агрессивный маркетинг и вытеснение конкурентов

Захват экранного пространства — проверенный метод удержания аудитории внутри экосистемы. Когда поисковик вместо релевантной ссылки предлагает готовый инструмент, это меняет привычный алгоритм взаимодействия с информацией. Пользователь, привыкший к быстрому получению результата, с большой вероятностью воспользуется тем, что находится прямо перед глазами, даже если изначально он искал другой сервис.

"Подобные действия по изменению приоритетов в поисковой выдаче могут критически влиять на распределение трафика между сервисами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Такая тактика напоминает сложные сценарии, когда вредоносное ПО пытается перехватить управление системой. Хотя в данном случае речь идет о легальном программном продукте, механизмы воздействия на выбор человека схожи. Порой действия автоматики настолько навязчивы, что напоминают ситуацию, когда телефон зажил своей жизнью, игнорируя прямые команды владельца в угоду предустановленным алгоритмам.

Старые методы в новой обертке: опыт Edge и Chrome

Для Microsoft такая стратегия не в новинку. Ранее журналисты портала WindowsLatest уже фиксировали аналогичные приемы в Bing при попытке пользователей скачать браузер Google Chrome. Тогда поисковик выдавал баннеры, восхваляющие Microsoft Edge, фактически скрывая прямую ссылку на продукт конкурента. История повторяется, но теперь объектом борьбы стал рынок генеративного ИИ.

Внедрение Copilot во все узлы операционной системы и онлайн-сервисы создает беспрецедентное давление на рынок. Это похоже на то, как VPN видно издалека из-за специфических протоколов — так и маркетинговые надстройки ИТ-гигантов становятся слишком заметными, чтобы считаться просто "улучшением интерфейса".

Правовые последствия и реакция рынка

Экспертное сообщество выражает обеспокоенность тем, что доминирующее положение Microsoft на рынке операционных систем позволяет ей диктовать условия в смежных нишах. Антимонопольные регуляторы в ЕС и США уже не раз штрафовали технологические компании за принудительное навязывание собственных продуктов, однако в сфере ИИ законодательство пока только формируется.

"На текущий момент мы видим тестирование границ дозволенного со стороны крупных игроков", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.

Интеграция ИИ-сервисов напоминает глубоко законсервированные структуры, подобные тем, что находят исследователи в Арктике. Раскрытие влияния таких алгоритмов на общественное мнение может иметь последствия, сопоставимые с тем, что скрывает заброшенная база в Гренландии для экологии — масштаб проблемы станет понятен лишь спустя годы.

Как это влияет на пользовательский опыт

Для обычного человека грань между помощью и манипуляцией становится все тоньше. Виджет Copilot действительно функционален: он может быстро составить письмо или найти информацию. Однако за удобство приходится платить сужением выбора. В мире технологий это напоминает редкие природные явления — как внезапный снег в Сахаре, который удивляет, но нарушает привычный порядок вещей.

"Прозрачность алгоритмов выдачи — это фундамент доверия пользователя к поисковой системе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Сравнение подходов к продвижению различных ИИ-продуктов приведено в таблице ниже:

Метод продвижения Особенности в Bing Размер виджета В 5 раз больше стандартной рекламы Функционал Прямая генерация контента на странице поиска Конкурентная борьба Смещение ссылок на ChatGPT вниз страницы

Ответы на популярные вопросы о продвижении ИИ

Почему Microsoft продвигает Copilot именно так?

Компания стремится максимально быстро нарастить базу активных пользователей своего ИИ, используя доминирующее положение поисковика Bing в Windows. Это позволяет сократить путь клиента к продукту.

Является ли это нарушением закона?

Официальных претензий от регуляторов пока нет, но эксперты видят в этом потенциальные риски для антимонопольного законодательства, схожие с кейсами по браузерам в прошлом.

Можно ли отключить виджет Copilot в поиске?

В настройках учетной записи Microsoft и параметрах поиска Bing существуют опции по настройке интерфейса, однако компания старается сделать эти функции максимально заметными по умолчанию.

Как это влияет на ChatGPT?

Прямая конкуренция в выдаче лишает сторонние сервисы части органического трафика, так как пользователи получают ответ от ИИ Microsoft еще до клика по ссылке.

