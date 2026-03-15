Розетка больше не нужна: новые бюджетные смарт-часы выдерживают более полугода на одном заряде

Мир носимой электроники всколыхнула новинка, бросающая вызов главной проблеме современных гаджетов — необходимости ежедневной подзарядки. Компания Rollme представила смарт-часы Vast, которые благодаря оптимизации энергопотребления способны обходиться без розетки более полугода. По информации портала GizmoChina, устройство ориентировано на пользователей, ценящих автономность выше избыточного функционала флагманских моделей.

Смарт-часы получили лаконичный дизайн с 1,83-дюймовым IPS-дисплеем, предлагающим высокую яркость и широкий выбор цифровых циферблатов под любое настроение. Несмотря на бюджетный сегмент, новинка оснащена современным модулем Bluetooth 5.4, обеспечивающим стабильное соединение со смартфоном и быструю передачу данных при синхронизации активности.

Энергетический прорыв: 200 дней на одном заряде

Сердцем Rollme Vast стал аккумулятор емкостью 1000 мАч — внушительный показатель для носимого устройства. Производитель заявляет, что в режиме ожидания часы могут сохранять работоспособность до 200 дней.

В сценарии активного использования, который включает постоянное отслеживание пульса и уровня кислорода в крови, гаджет живет до 40 дней. Это избавляет владельца от необходимости брать с собой зарядное устройство в длительные поездки или походы. Эффективность распределения энергии достигается за счет использования энергоэффективных датчиков и программных алгоритмов управления питанием.

"Такой скачок в автономности бюджетных устройств часто связан не только с объемом батареи, но и с агрессивным управлением фоновыми процессами. Это напоминает методы защиты, когда отличают обычный трафик от нежелательного, отсекая все лишнее для сохранения ресурса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Мониторинг здоровья и физической формы

За биометрические показатели отвечает современный оптический сенсор HX3918. Он позволяет в режиме реального времени контролировать частоту сердечных сокращений и предупреждать пользователя о внезапном повышении пульса. Кроме того, функционал включает пульсоксиметр для измерения сатурации и систему анализа качества сна, разделяющую отдых на фазы.

Для любителей спорта предусмотрено более 70 режимов тренировок. Умный алгоритм способен автоматически распознавать начало активности, будь то бег, скалолазание или академическая гребля. После завершения занятия пользователь получает детальный отчет с графиками нагрузки.

Характеристика Значение Аккумулятор 1000 мАч Дисплей 1,83" IPS Защита IP68 Автономность до 200 дней

Интеллектуальные функции и защита

Rollme Vast оснащены голосовым ИИ-помощником, который помогает управлять ежедневным расписанием, устанавливать будильники и переключать музыкальные треки на смартфоне прямо с запястья. Это делает взаимодействие с техникой интуитивным, избавляя от лишних манипуляций с экраном телефона в неподходящих условиях, например, во время дождя или сильного мороза.

"Корпус устройства защищен по стандарту IP68. Это означает полную пыленепроницаемость и возможность кратковременного погружения в воду. Для повседневного гаджета это необходимый минимум безопасности, предотвращающий поломки при случайном контакте с влагой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по водоснабжению и водоотведению Андрей Савельев.

Доступность и рыночные перспективы

На мировом рынке стоимость новинки составляет всего $30, что делает ее одним из самых привлекательных предложений в своем классе. Часы предлагаются в двух классических цветах: черном и серебристом. Такая ценовая политика позволяет Rollme конкурировать с известными фитнес-браслетами, предлагая при этом форм-фактор полноценных часов и выдающуюся батарею.

Учитывая характеристики, Vast может стать идеальным выбором для тех, кто ищет надежный трекер без лишних сложностей.

"Физика работы жидкокристаллических дисплеев и современных чипсетов сегодня позволяет достигать невероятной эффективности. Важно понимать, что 200 дней — это экстремальный показатель, но даже 40 дней при работе датчиков — огромный шаг вперед для бытовой электроники", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о Rollme Vast

Можно ли в этих часах плавать в бассейне?

Стандарт IP68 подразумевает защиту от воды, однако производители обычно рекомендуют воздержаться от глубоководных погружений и использования часов в горячей воде или сауне.

Как долго часы заряжаются до 100%?

Точное время зарядки зависит от используемого блока питания, но при емкости батареи 1000 мАч полная зарядка обычно занимает около 2,5-3 часов.

Поддерживают ли часы уведомления из мессенджеров?

Да, при сопряжении через Bluetooth 5.4 устройство отображает уведомления о входящих звонках и сообщениях из популярных приложений.

Совместимы ли Rollme Vast с iPhone и Android?

Часы универсальны и работают с большинством современных смартфонов на базе обеих операционных систем через фирменное приложение.

