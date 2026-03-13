VPN видно издалека: как Роскомнадзор отличает обычный трафик от обхода блокировок

Пользовательские VPN-сервисы, которые устанавливаются на личные устройства, чаще всего попадают под ограничения, поскольку именно они используются для обхода интернет-блокировок. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Киберзащита

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил изданию "Подъем", что следующим этапом в России может стать замедление любого трафика внутри запрещенных VPN-сервисов.

Ульянов пояснил, что регулирование VPN в России в первую очередь связано с их использованием для обхода интернет-блокировок. По его словам, именно такая практика рассматривается как основная проблема при применении подобных сервисов.

"Ключевая идея состоит в том, что VPN-сервисы не должны использоваться для обхода блокировок различных интернет-ресурсов. В этом как раз и заключается основной риск их использования. А что касается запрещенных и разрешенных сервисов, то нужно смотреть законодательство. Насколько я помню, там каких-то отдельно выделенных категорий нет", — отметил он.

Эксперт объяснил, что на практике ограничения чаще всего касаются именно популярных пользовательских VPN-сервисов, которые устанавливаются на личные устройства для свободного доступа к заблокированным ресурсам. При этом корпоративные решения используются для других задач и обычно применяются внутри компаний.

"Если мы говорим о VPN пользовательской направленности, которые обычные люди устанавливают на свои устройства, то, полагаю, именно такие сервисы и подпадают под ограничения. А корпоративные VPN применяются для безопасного подключения сотрудников к внутренней сети компании и выполняют другую функцию", — подчеркнул он.

Ульянов добавил, что у Роскомнадзора, вероятно, есть необходимые ресурсы для фильтрации подобного трафика. По его словам, для этого не обязательно анализировать каждое соединение — в ряде случаев достаточно выявлять характерные шаблоны интернет-трафика, которые свойственны работе отдельных сервисов.

"Ресурсы для фильтрации такого трафика, скорее всего, есть, потому что система выстраивается уже достаточно давно. При этом не обязательно анализировать каждый пакет или каждую сессию трафика. Можно выявлять характерные шаблоны, паттерны, которые свойственны трафику тех или иных приложений или сервисов, и на основании таких совпадений уже проводить фильтрацию", — заключил эксперт.