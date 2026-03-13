Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обещания дешевого отдыха в разгар сезона: туристам раскрыли правду о горящих турах
Вашингтон делает ставку на новые силы в Европе: в Брюсселе уже говорят о риске раскола
Доказательная база уже формируется: возможен ли международный трибунал над Киевом
Туман больше не крадет голоса: Чукотка строит вышки 4G в мертвых зонах поселков
Крокодил, который забыл свои корни: это странное существо превращалось в бегуна на двух ногах
Забытые адреса стирают: вологодские дома готовят к превращению в кварталы
В Госдуме оценили инициативу о минимальном размере алиментов не ниже прожиточного минимума
Зачем знать этикет, если вы не аристократ: его настоящая роль удивляет многих
Перемены в Вологодской области будут заметны даже из окна: 83 двора готовят к новой жизни

VPN видно издалека: как Роскомнадзор отличает обычный трафик от обхода блокировок

Наука

Пользовательские VPN-сервисы, которые устанавливаются на личные устройства, чаще всего попадают под ограничения, поскольку именно они используются для обхода интернет-блокировок. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Киберзащита
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Киберзащита

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил изданию "Подъем", что следующим этапом в России может стать замедление любого трафика внутри запрещенных VPN-сервисов.

Ульянов пояснил, что регулирование VPN в России в первую очередь связано с их использованием для обхода интернет-блокировок. По его словам, именно такая практика рассматривается как основная проблема при применении подобных сервисов.

"Ключевая идея состоит в том, что VPN-сервисы не должны использоваться для обхода блокировок различных интернет-ресурсов. В этом как раз и заключается основной риск их использования. А что касается запрещенных и разрешенных сервисов, то нужно смотреть законодательство. Насколько я помню, там каких-то отдельно выделенных категорий нет", — отметил он.

Эксперт объяснил, что на практике ограничения чаще всего касаются именно популярных пользовательских VPN-сервисов, которые устанавливаются на личные устройства для свободного доступа к заблокированным ресурсам. При этом корпоративные решения используются для других задач и обычно применяются внутри компаний.

"Если мы говорим о VPN пользовательской направленности, которые обычные люди устанавливают на свои устройства, то, полагаю, именно такие сервисы и подпадают под ограничения. А корпоративные VPN применяются для безопасного подключения сотрудников к внутренней сети компании и выполняют другую функцию", — подчеркнул он.

Ульянов добавил, что у Роскомнадзора, вероятно, есть необходимые ресурсы для фильтрации подобного трафика. По его словам, для этого не обязательно анализировать каждое соединение — в ряде случаев достаточно выявлять характерные шаблоны интернет-трафика, которые свойственны работе отдельных сервисов.

"Ресурсы для фильтрации такого трафика, скорее всего, есть, потому что система выстраивается уже достаточно давно. При этом не обязательно анализировать каждый пакет или каждую сессию трафика. Можно выявлять характерные шаблоны, паттерны, которые свойственны трафику тех или иных приложений или сервисов, и на основании таких совпадений уже проводить фильтрацию", — заключил эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Северо-Запад
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Красота и стиль
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Популярное
Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США

Бывший аналитик ЦРУ раскрывает, как простая география и тактика перегрузки обнажают трещины в мифе о непробиваемом технологическом превосходстве Запада на Ближнем Востоке.

Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Салонные процедуры уходят в сторону: густые брови возвращает смесь из трёх капель
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону Любовь Степушова Нефть будет дорогой ещё долго, даже если атаки на Иран прекратятся прямо сейчас Олег Артюков Броня, V8 и роскошь: почему российский Т-98 Комбат сравнивают с танком Сергей Милешкин
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ
Финляндия считает потери: закрытая граница множит беды от глобального дефицита топлива
Военный потенциал Ирана встревожил Запад: главный просчет США и Израиля уже не скрыть
Военный потенциал Ирана встревожил Запад: главный просчет США и Израиля уже не скрыть
Последние материалы
Биотехнологии воскрешают вымерших: ИИ открывает путь к мамонтам и победам над болезнями
Хрупкая оболочка — дерзкая начинка: эта главная ошибка при выпечке эклеров кроется всего в одном шаге
Гул высоты превращается в шепот: панели с конусами держат тишину при 150 децибел шума снаружи
Вашингтон делает ставку на новые силы в Европе: в Брюсселе уже говорят о риске раскола
Материнский капитал в действии: в каких регионах СЗФО зафиксирован демографический рост
Фигура может подтянуться между делом: эти привычки работают лучше лишнего часа в зале
Нарцисс с ядерным чемоданчиком и богослов-воин с гиперзвуком — портрет эпохи в двух лицах
Тихие улицы оживают: концепция новой пешеходной зоны готова изменить ритм Петрозаводска
Доказательная база уже формируется: возможен ли международный трибунал над Киевом
Туман больше не крадет голоса: Чукотка строит вышки 4G в мертвых зонах поселков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.