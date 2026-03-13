Крокодил, который забыл свои корни: это странное существо превращалось в бегуна на двух ногах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Палеонтологи обнаружили в штате Аризона удивительные окаменелости древнего существа, которое заставляет пересмотреть представления о мезозойской фауне. Рептилия, получившая официальное название Sonselasuchus cedrus, оказалась близким родственником современных крокодилов, однако внешне она больше напоминала страуса. Этот ящер обитал на планете в конце триасового периода, примерно 225-201 миллион лет назад, когда ландшафты Северной Америки украшали густые хвойные леса.

Крокодил
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крокодил

Исследование, опубликованное в профильном издании Journal of Vertebrate Paleontology, описывает динамику развития этого вида. Учёные из Вашингтонского университета выяснили, что Sonselasuchus cedrus обладал уникальной способностью менять способ передвижения по мере взросления. Если молодые особи предпочитали стабильность четырех лап, то взрослые рептилии уверенно переходили на двуногий бег, что является крайне редким явлением в мире древних позвоночных.

Крокодил с повадками страуса

Sonselasuchus cedrus принадлежал к семейству шувозаврид. Несмотря на явное внешнее сходство с орнитомимидами (группой динозавров, известных своей скоростью и птичьим обликом), эти существа занимали совсем другую ветвь на древе жизни. Они были крокодиломорфами, успешно конкурировавшими с ранними динозаврами в одних и тех же экологических нишах. Их облик был продиктован необходимостью быстро перемещаться по открытым участкам леса.

"Обнаружение Sonselasuchus cedrus подтверждает, что в триасовом периоде разнообразие форм среди предков крокодилов было значительно выше, чем считалось ранее", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Найденные фрагменты скелетов позволяют реконструировать облик ящера: это было стройное животное с длинной шеей и беззубым клювом. Подобно тому, как перенос вещества в космосе меняет облик небесных тел, эволюционные процессы радикально трансформировали челюстной аппарат этих рептилий, адаптируя их к специфической диете в подлеске древних лесов.

Возрастная метаморфоза походки

Команда палеонтологов под руководством Эллиота Армора Смита проанализировала около 950 фрагментов костей, найденных в Национальном парке Петрифайд-Форест. Главным открытием стало изменение пропорций конечностей в процессе роста. У "подростков" передние и задние лапы имели равную длину, что характерно для типичных четвероногих обитателей суши. Однако у зрелых особей задние конечности становились значительно мощнее, перенимая на себя всю нагрузку при движении.

Такая смена локомоции напоминает сложные переходы в других системах. Например, структура раскаленной плазмы на Солнце меняется в зависимости от цикла активности, так и скелет Sonselasuchus адаптировался под новые задачи взрослой жизни. Взрослые особи становились бипедальными (двуногими), что давало им преимущество в обзоре территории и скорости передвижения.

"Переход с четырех лап на две в процессе онтогенеза — это сложнейшая биомеханическая перестройка, которая требует точной координации развития скелета", — рассказал Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Анатомия скорости и выживания

Sonselasuchus cedrus был настоящим спринтером своего времени. Исследователи обнаружили у него полые кости — конструктивное решение, которое значительно снижало общую массу тела без потери прочности. Огромные глазницы указывают на исключительную остроту зрения, необходимую для обнаружения хищников в густых зарослях древней Аризоны. Отсутствие зубов компенсировалось роговым клювом, идеально подходящим для сощипывания растительности или ловли мелкой добычи.

Особенность скелета Функциональное назначение
Полые кости Облегчение веса для быстрого бега
Большие глазницы Панорамный обзор и детекция угроз
Беззубый клюв Снижение веса черепа и специализация питания

Для понимания того, насколько важна легкость конструкции, можно провести аналогию с техникой: безопасность смартфона часто зависит от отсутствия лишнего "программного мусора", так и выживание рептилии зависело от отсутствия лишних граммов в скелете.

Палеоэкология триасового периода

Мир, в котором жил Sonselasuchus, был полон опасностей. Древние хвойные леса, напоминающие современные ливанские кедры, служили укрытием, но не гарантировали безопасности. В этих же краях бродили ранние тероподы и гигантские фитозавры. Способность быстро скрыться на двух ногах была критически важным навыком выживания. Интересно, что подобные адаптации возникали в истории Земли неоднократно под воздействием внешней среды.

"Экосистемы позднего триаса были ареной жесткой конкуренции, где специализация в скорости позволяла крокодиломорфам процветать миллионы лет", — отметил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Геологические данные показывают, что климат того времени был переменчивым. Как снег в Сахаре сегодня кажется аномалией, так и быстрые изменения условий в триасе требовали от животных высокой пластичности. Sonselasuchus cedrus — идеальный пример такой пластичности, демонстрирующий, как живые организмы подстраиваются под вызовы окружающей среды, изменяясь даже в течение собственной жизни.

Ответы на популярные вопросы о Sonselasuchus cedrus

Был ли этот ящер прямым предком крокодилов?

Нет, он принадлежал к боковой ветви крокодиломорф — шувозавридам. Хотя они являются родственниками современных аллигаторов, их линия полностью пресеклась, не оставив прямых потомков.

Почему он ходил на двух лапах только во взрослом возрасте?

Это связано с изменением центра тяжести и укреплением тазовых костей по мере роста. Двуногая походка позволяла взрослым особям развивать большую скорость для миграций или бегства от врагов.

Где именно нашли его останки?

Окаменелости были обнаружены в Национальном парке Петрифайд-Форест в штате Аризона, США. Это место знаменито своими "каменными деревьями" и богатыми залежами триасовых рептилий.

Читайте также

Экспертная проверка: геолог Алексей Трофимов, биофизик Алексей Корнилов, биолог Андрей Ворошилов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
