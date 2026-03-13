Пески меняют гардероб: Сахара покрылась белым снегом, нарушая все привычные законы климата

В алжирском городе Айн-Сефра, который по праву называют "Врата в пустыню", произошло редчайшее погодное событие: песчаные дюны Сахары покрылись плотным слоем снега. Для крупнейшей жаркой пустыни мира, где температура воздуха в летние месяцы регулярно преодолевает отметку в 50 °C, подобные аномалии остаются предметом пристального внимания метеосводки. Это уже седьмой подобный эпизод за последние 40 лет, что заставляет специалистов пересматривать привычные модели климатического контроля, даже если сравнивать их с процессами, которые происходят в ледниковый период.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивый ландшафт песка

Местные жители и туристы стали свидетелями контрастного пейзажа, в котором традиционный оранжевый песок смешался с холодными белыми осадками. Эксперты отмечают, что, несмотря на глобальное потепление, локальные перепады давления и атмосферные фронты способны приносить холодные воздушные массы даже в самые засушливые регионы планеты. Ранее подобную динамику изменений мы наблюдали в других суровых точках, скрывающих свои тайны под толщами льда, например, на объектах связанных с глубоководными разломами или военным присутствием в Арктике.

Климатические аномалии Сахары

Сахара — это не только море песка. Обширная территория, охватывающая 11 государств, включая Алжир и Марокко, постоянно меняет свой облик под воздействием внешних факторов. Хотя мы часто воспринимаем пустыню как стабильный и горячий объект, тектонические процессы и циклы солнечной активности продолжают оказывать существенное влияние на распределение температуры по всему Северу Африки.

Снег в Сахаре, как и другие неожиданные природные явления вроде внезапных штормов или обмена материей в космосе, напоминает о хрупкости земного баланса. Потоки холодного воздуха в Айн-Сефре возникли из-за резкого падения давления, что привело к конденсации влаги в экстремальных условиях.

"Подобные инциденты подчеркивают, что современные метеорологические модели всё ещё сталкиваются с трудностями при прогнозировании локальных экстремумов в условиях глобальных климатических сдвигов", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Сахара как влажный лесной край

Интерес к переменам в пустыне продиктован не только актуальными сводками погоды, но и историческим прошлым региона. Тысячи лет назад здесь пролегали полноводные реки, росли леса, а фауна населяла пространства, которые сегодня являются безжизненным песком. Следы этой эпохи до сих пор обнаруживают в виде наскальных рисунков, скрытых в пещерах.

В отличие от заброшенных баз в Гренландии, хранящих память о Холодной войне, пески Сахары скрывают следы гораздо более древних цивилизаций. Если где-то Земля хранит секреты под толщей льда, то здесь сама природа переписала ландшафт до неузнаваемости.

Параметр Характеристика Площадь Сахары 9 млн кв. км Толщина песка (средняя) 20-50 метров

Важно понимать, что дюны — это динамическая структура. Под воздействием ветра песок перемещается, обнажая древние слои грунта.

"Геологические изменения происходят гораздо медленнее, чем мы привыкли видеть в новостях, но каждое такое событие, как снегопад в Сахаре, становится важной точкой отсчета для изучения эндогенных процессов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Статистика снегопадов в Айн-Сефре

За последние 40 лет город Айн-Сефра семь раз сталкивался с явлением, которое для местных жителей кажется нарушением привычного порядка вещей. В 1979 году снег выпал впервые за долгое время, после чего наступил период затишья до 2016 года. С тех пор интервалы между снегопадами сократились, что привлекает внимание исследователей.

Стоит ли опасаться долгосрочных изменений в регионе? Специалисты по астрофизике и космосу напоминают, что наша планета постоянно взаимодействует с космическими факторами, которые могут временно корректировать даже самые устойчивые экосистемы.

"Анализ метеоданных показывает, что серия снегопадов в Алжире лишь частично объясняется локальной циркуляцией воздушных масс, остальное — это сложная игра планетарных циклов", — пояснил в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.

Ответы на популярные вопросы о снегопадах в пустыне

Почему снег выпадает в Сахаре, если это самое жаркое место?

Физика процесса проста: при резком вторжении холодного арктического воздуха температура в Айн-Сефре, находящейся на возвышенности, опускается ниже нуля. При наличии достаточной влажности в атмосфере это приводит к выпадению осадков в виде снега.

