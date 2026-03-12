Телефон зажил своей жизнью и выгнал охрану: какое приложение научилось удалять антивирусы

Владельцы мобильных устройств на базе Android столкнулись с новой масштабной угрозой в лице вредоносного программного обеспечения Falcon. Эксперты предупреждают о способности вируса не только похищать конфиденциальные данные, но и самостоятельно деактивировать защитные системы смартфона.

Механика цифрового заражения

Распространение опасного софта происходит преимущественно через мессенджеры и поддельные веб-ресурсы, где пользователям предлагают загрузить обновления или полезные утилиты. Программа обладает сложным алгоритмом противодействия обнаружению, что позволяет ей скрыто функционировать в системе длительное время. Вместе с тем, ключевой особенностью Falcon является запрос расширенных прав доступа сразу после установки, который позволяет злоумышленникам получить полный контроль над гаджетом, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Активность этого вируса похожа на небольшие сбои в работе смартфона. С его помощью можно удаленно управлять устройством и получать с него любые данные. Опасность Falcon заключается еще и в способности удалять антивирусные сервисы на смартфоне", — говорит руководитель коммуникационного агентства Анастасия Бастрыкина.

Методы превентивной защиты

Стоит отметить, что стандартные средства защиты не всегда способны распознать угрозу из-за специфических механизмов самообхода вируса. В свою очередь, специалисты рекомендуют пользователям отказаться от автоматического подтверждения запросов на предоставление специальных разрешений приложениям. В случае подозрений на компрометацию устройства необходимо незамедлительно обратиться к техническим специалистам для глубокой очистки операционной системы.

Соблюдение правил цифровой гигиены остается самым эффективным барьером на пути киберпреступников. Внимательный анализ сомнительных ссылок и отказ от загрузки файлов из непроверенных источников помогают минимизировать риски потери персональной информации и финансовых средств.