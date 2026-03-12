Давление на Telegram усиливается: у Роскомнадзора появился новый рычаг

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Telegram может либо пойти на компромисс с российскими властями, либо столкнуться с новыми блокировками, поскольку Роскомнадзор за последние годы значительно усилил технические возможности ограничения трафика. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

телеграм
Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
телеграм

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что для работы Telegram в стране платформа должна выполнять требования российского законодательства, поддерживать гибкий контакт с властями и найти решения существующих проблем.

Вакулин отметил, что на данный момент трудно прогнозировать, каким именно будет дальнейшее развитие ситуации вокруг Telegram в России. По его словам, пока не наблюдается признаков того, что стороны приблизились к какому-либо решению или начали активное взаимодействие.

"Есть предположение, что основатель Telegram Павел Дуров все-таки может пойти на компромисс с российскими властями. Но пока никакого движения в этом направлении не наблюдается, прогресса в этом вопросе тоже нет. Трудно сейчас прогнозировать, чего именно ожидать дальше, потому что ситуация может развиваться по разным сценариям. Вполне возможно, что стороны со временем попробуют найти какой-то вариант взаимодействия, но на данный момент никаких явных признаков этого нет", — сказал специалист.

Он добавил, что в случае отсутствия договоренностей между Telegram и российскими властями нельзя исключать повторения ситуации с ограничениями доступа к мессенджеру. При этом, по его словам, технические возможности для блокировок сейчас значительно выше, чем несколько лет назад.

"Если сотрудничества не будет, то могут начаться блокировки, похожие на те, что были в 2018 году, только уже с другой интенсивностью. Роскомнадзор за это время тоже обучился гораздо эффективнее блокировать трафик и совершенствовал свои технические инструменты. С 2018 года прошло достаточно времени, и ведомство, можно сказать, хорошо поднатаскалось в таких блокировках", — пояснил эксперт.

Вакулин отметил, что возможной причиной отсутствия сотрудничества Telegram с российскими властями может быть позиция основателя мессенджера и те принципы, на которых изначально строилась работа сервиса. По его словам, речь идет прежде всего о подходе к безопасности платформы и защите пользовательской переписки.

"Скорее всего, отсутствие сотрудничества Telegram с властями связано со взглядами Павла Дурова на сам принцип безопасности мессенджера. Он позиционирует Telegram как безопасную платформу и сервис, который не сотрудничает с властями в плане передачи переписок пользователей. Поэтому такая позиция может влиять на возможность подобного взаимодействия", — заключил специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
