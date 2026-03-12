Память планеты стёрта в порошок: тайна гигантской дыры в истории Земли длиной в миллиард лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В истории Земли существует "черная дыра" протяженностью почти в миллиард лет. Геологи называют это явление "Великим несогласием" — это гигантский временной разрыв в напластованиях горных пород, который фиксируется по всему земному шару. Самый известный пример можно увидеть в Гранд-Каньоне, где породы кембрийского периода возрастом около 500 миллионов лет лежат непосредственно на докембрийских фундаментах, возраст которых превышает 1,5 миллиарда лет.

Вид Земли из космоса на фоне огней городов
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид Земли из космоса на фоне огней городов

Международная группа исследователей представила работу, которая меняет наше представление о причинах этого глобального стирания памяти планеты. Проанализировав геологические разрезы в Северном Китае, ученые применили метод термохронологии, позволяющий по распаду радиоактивных элементов вычислить, когда именно древние осадки начали остывать в результате подъема к поверхности и последующей эрозии.

Геологическая загадка: куда исчез миллиард лет?

Долгое время основной гипотезой считалось воздействие ледников в период "Земли-снежка" (Snowball Earth), когда планета была полностью покрыта льдом около 700 миллионов лет назад. Предполагалось, что движущиеся ледяные щиты буквально "сбрили" верхние слои коры. Однако новые данные показывают, что масштабные процессы разрушения начались значительно раньше.

Исследование пяти ключевых разрезов в Азии подтвердило, что пик эрозии совпал не с оледенением, а с тектоническими перестройками глобального масштаба. Это ставит под сомнение теорию о том, что только климат мог стать причиной столь масштабной потери геологической летописи.

"Данные термохронологии указывают на то, что активный подъем и разрушение пород происходили задолго до формирования суперконтинента Родиния. Мы видим следы тектонического воздействия, которое по силе превосходило все последующие события", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Коллапс суперконтинентов и начало великого разрушения

Авторы исследования связывают Великое несогласие с судьбой первого суперконтинента Земли — Колумбии (или Нуны). Он сформировался около двух миллиардов лет назад. Когда эта гигантская плита начала распадаться примерно 1,6 миллиарда лет назад, это вызвало колоссальное поднятие земной коры. Горные кряжи превращались в пыль под воздействием дождей и ветра, а продукты эрозии смывались в океаны, не оставляя следов на суше.

Этот процесс напоминает современные природные катастрофы, но растянутые на миллионы лет. Масштаб трансформации был таков, что целые стратиграфические слои были уничтожены прежде, чем успели окончательно окаменеть.

Событие Временной интервал (млрд лет назад)
Формирование Колумбии 2,0 — 1,8
Начало основной фазы эрозии 1,6 — 1,4
Период "Земли-снежка" 0,7 — 0,6

Тектоническая активность того периода была настолько интенсивной, что изменила химический состав океанов. Огромное количество минералов, вымытых из разрушающихся пород, могло послужить катализатором для появления более сложных форм жизни в более поздние эпохи, когда химические свойства воды стали благоприятными.

"Мы часто ищем жизнь в космосе, ориентируясь на радиоастрономию и поиск сигналов, но забываем, какие радикальные трансформации пережила наша собственная планета. Стирание целого миллиарда лет истории — это планетарный процесс, который мы только начинаем осознавать", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Переоценка скучного миллиарда

Период с 1,8 до 0,8 миллиарда лет назад в науке традиционно называли "скучным миллиардом" (Boring Billion). Считалось, что в это время на Земле практически ничего не происходило: ни резких климатических скачков, ни бурного развития организмов. Однако новое исследование показывает, что это затишье было лишь видимым.

В то время как биологическая эволюция замедлилась, геологические процессы работали на полную мощность. Постоянная переработка коры и миграции древних плит создавали условия для будущего взрыва биоразнообразия в кембрии. То, что мы называем пустотой, на деле было временем глобальной подготовки фундамента планеты.

"Циклы охлаждения и нагрева пород позволяют точно восстановить траекторию их движения к поверхности. Мы видим, что разрушение материалов в этот период было повсеместным", — отметил в комментарии для Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о Великом несогласии

Почему это событие называется именно "несогласием"?

В геологии несогласием называют нарушение последовательности напластования горных пород. Это ситуация, когда между двумя слоями существует временной разрыв, указывающий на то, что осадконакопление прерывалось или уже сформированные слои были уничтожены эрозией.

Может ли "пропущенная" порода находиться на дне океанов?

Маловероятно. Из-за тектоники плит океаническая кора постоянно обновляется, и ее возраст редко превышает 200 миллионов лет. Все древние свидетельства истории планеты хранятся только в континентальной коре.

Связано ли это явление с исчезновением древних цивилизаций?

Нет, Великое несогласие произошло сотни миллионов лет назад, задолго до появления многоклеточных животных, не говоря уже о человеке. Даже межзвездные объекты того времени не могли бы застать следов разумной деятельности.

Экспертная проверка: геолог Алексей Трофимов, астрофизик Алексей Руднев, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
