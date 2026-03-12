Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Исключительная свобода связи: Mesh-сети устраняют необходимость интернета и создают новую эру коммуникаций

Наука

Современные технологии обмена данными позволяют мессенджерам сохранять работоспособность даже в условиях полного отсутствия доступа к глобальной сети. Интеграция специфических протоколов связи способна превратить обычное приложение в децентрализованную систему.

Девушка на улице со смартфоном
Фото: Pravda by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на улице со смартфоном

Перспективы внедрения автономных сетей

Внедрение поддержки Mesh-архитектуры позволит пользователям обмениваться информацией напрямую через беспроводные модули смартфонов, создавая распределенную цепочку передачи сигнала. Стоит отметить, что подобная схема взаимодействия исключает участие интернет-провайдеров и централизованных серверов, что делает сервис практически неуязвимым для внешних ограничений. Вместе с тем, такая высокая степень автономности несет в себе определенные вызовы для безопасности цифрового пространства, сообщает Газета.Ru.

"Он обойдет все возможные ограничения и блокировки. Единственный способ противостоять Mesh-соединению — это глушение радиосигнала в диапазонах работы Bluetooth и Wi-Fi", — говорит эксперт по информационной безопасности Игорь Бедеров.

Технические сложности и функционал

В свою очередь, полноценная реализация децентрализованного режима в рамках масштабной экосистемы требует значительной оптимизации программного кода. Вероятно, в случае активации такого формата работы пользователям останутся доступны лишь базовые инструменты коммуникации, включая текстовые и голосовые оповещения. Подобные изменения превратят сервис в инструмент, способный функционировать в условиях экстремальных технических ограничений связи.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
