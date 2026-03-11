Большая вода не спрашивает разрешения: реки Подмосковья готовят сюрприз для десятков городов

Весеннее половодье в текущем году может затронуть более ста населенных пунктов, расположенных в границах двадцати восьми городских округов Московской области. Экстренные службы региона уже переведены в режим повышенной готовности для минимизации последствий сезонного природного явления.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Река Москвы

Наиболее сложная гидрологическая обстановка прогнозируется в Балашихе, Луховицах, Истре и Коломне, где существует риск выхода рек из берегов и затопления участков дорожной сети. Вместе с тем, специалисты ожидают формирование ледовых заторов на Оке и Москве-реке, что требует оперативного мониторинга состояния водных артерий с помощью беспилотной авиации и космических систем — сообщает "Вести Подмосковья"

"Встретить паводок готовы 24 тысячи спасателей и около семи тысяч единиц специальной техники. При необходимости в регионе будет оперативно развернуто 79 пунктов временного размещения для жителей. Контроль за ситуацией и уровнем сброса воды из водохранилищ осуществляется в ежедневном режиме", — говорит представитель ведомства Иван Иванов.

В свою очередь, в муниципалитетах началась активная подготовка инженерных сооружений, включая расчистку дренажных систем и проверку состояния плотин. Стоит отметить, что жителям зон вероятного подтопления рекомендуется заранее собрать документы в герметичную упаковку и переместить ценные вещи на верхние этажи зданий. Комплекс превентивных мер направлен на обеспечение бесперебойного транспортного сообщения и сохранение имущества граждан в период прохождения большой воды.

Своевременная подготовка плавсредств и авиационной группировки позволяет рассчитывать на оперативное реагирование в случае возникновения экстренных ситуаций. Взаимодействие всех профильных служб региона остается ключевым фактором успешного прохождения весеннего паводкового периода.