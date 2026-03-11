Иголка в стоге частот: древние телескопы годами хранили скрытые послания иных миров

Ученые проекта SETI представили радикально новую стратегию, которая может перевернуть наше представление о том, как именно стоит искать «братьев по разуму». Вместо того чтобы настраивать телескопы на узкие частоты в надежде поймать конкретный «привет», исследователи предлагают анализировать огромные массивы широкополосных данных, которые уже собраны в ходе обычных астрономических наблюдений.

Этот подход основан на гипотезе о том, что развитая технологическая цивилизация, желающая заявить о себе, не будет ограничиваться скромным радиосигналом. Ее присутствие в космосе может проявляться через мощные энергетические выбросы, которые мы годами принимали за естественные шумы или фоновое излучение. Возможно, признаки технологий уже зафиксированы нашими приборами, но скрыты в «грязном» потоке информации, требующем дешифровки новыми алгоритмами.

Широкополосный поиск против узких частот

Традиционно SETI искала иголку в стоге сена — специфический сигнал на частоте водорода (1420 МГц), полагая, что это универсальный «маяк». Однако новая стратегия предполагает, что внеземные системы связи могут использовать сверхширокую полосу частот. Это энергоэффективно и позволяет передавать колоссальные объемы данных. Если мы смотрим только в «щель» узкого диапазона, мы просто не видим всей картины.

Современные массивы данных, накопленные телескопами вроде Hubble, содержат терабайты информации о далеких галактиках и звездах. Ученые уверены: если применить к ним специализированные фильтры, можно обнаружить аномалии, не объяснимые природными процессами, такими как пульсары или квазары. Это напоминает то, как физики зафиксировали рекордное нейтрино подводным детектором — частицу, которая несет информацию о событиях из другого мира.

"Переход от поиска узких сигналов к анализу широкополосных шумов — это как переход от прослушивания одной радиостанции к мониторингу всего интернет-трафика. Мы ищем не просто звук, а следы информационной активности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Алгоритмы вместо тарелок: цифровая археология SETI

Новая методика делает ставку на софт, а не на железо. Вместо строительства новых радиотелескопов ученые предлагают использовать мощь искусственного интеллекта для анализа архивов. Это своего рода «цифровая археология», где вместо черепков ищут корреляции в электромагнитном фоне. Подобно тому, как секреты под льдом Антарктиды требуют детального анализа спутниковых снимков, сигналы ET требуют декомпозиции сложных волновых форм.

Метод поиска Основное преимущество Узкополосный (классика) Легко отличить от природного шума Широкополосный (новый) Охват огромного объема данных одновременно

Применение этой стратегии к уже существующим архивам Arxiv.org и NASA позволит обнаружить следы технологий там, где их раньше не искали. Возможно, те же маленькие небесные камни, которые обходят радары, на самом деле являются частью более сложной системы, чьи сигналы мы просто не научились интерпретировать.

Почему сигналы могут быть повсюду

Антропогенное влияние на Земле давно вышло за пределы планеты. Наши радиоволны и свет городов образуют техносигнатуру. Ученые полагают, что инопланетные цивилизации в своем развитии проходят через те же этапы. Если они научились использовать энергию своих звезд в полной мере, их «выхлоп» будет виден на огромных расстояниях.

"Любая сложная система оставляет след. В биологии это микробы, выживающие в вечной тьме пещер, в космосе — это аномальные выбросы энергии, которые не вписываются в законы термодинамики звезд", — подчеркнул биолог Андрей Ворошилов.

Барьеры и помехи: от земных мошенников до шума звезд

Одной из главных проблем остается антропогенный шум. Огромное количество спутников связи и земных передатчиков создает помехи, которые легко принять за инопланетный сигнал. Нам нужно научиться отделять «цифровой мусор» от настоящего послания. В информационной среде это так же важно, как понимать, что мошенники взяли на вооружение наши привычные каналы связи.

Кроме того, есть риск ложных интерпретаций природных явлений. История науки помнит немало случаев, когда за сигналы принимали пульсары или даже отражения земных передатчиков от ионосферы, что порождало легенды вроде мифов Бермудского треугольника. Новая стратегия включает многоуровневую верификацию, чтобы исключить статистические ошибки.

Связь между аминокислотами и радиоволнами

Поиск жизни — это не только про физику сигналов, но и про химию сред. Перед тем как цивилизация отправит радиосигнал, она должна зародиться и эволюционировать. Поэтому SETI всё чаще сотрудничает с биологами. Ученые ищут универсальные способы отличить живое от неживого, изучая, например, свойства аминокислот в метеоритах.

"Мы ищем следы жизни во всех проявлениях: от техносигнатур в радиодиапазоне до биосигнатур на других планетах. Органическая жизнь может существовать под невероятным давлением, достигая тех уровней сложности, которые позволяют создавать технологии", — отметил антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о поиске внеземных цивилизаций

Почему мы ищем именно радиосигналы, а не что-то другое?

Радиоволны — самый дешевый и быстрый способ передачи информации через вакуум космоса. Они почти не поглощаются межзвездной пылью, что делает их идеальными для межзвездной «почты».

Может ли ИИ ошибиться и принять шум за сигнал?

Риск существует, но современные нейросети обучаются на миллионах примеров естественных шумов. Главная задача — найти не просто повторяющийся сигнал, а структуру с высокой информационной энтропией.

Как быстро мы сможем найти ET с новой стратегией?

Это зависит от количества развитых цивилизаций в нашей Галактике. Применение новой методики к существующим архивам может дать результаты в течение ближайших 5–10 лет.

