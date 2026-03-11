Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деньги для Киева находят дорогу даже через вето: что на самом деле стоит за щедростью Европы
Венгрия перехватила миллионы долларов из Украины: сможет ли Киев убедить Европу в легальности денег
Жильцы оставляют это у двери квартиры и не подозревают о риске: одна жалоба может обернуться штрафом
Званый ужин, который пошёл не по плану: Банкет (Взрослые игры) покажут в ЦДКЖ
Балтийский флот — лишь часть силы: что скрывает военная система Калининграда
Стамбульский документ по Украине устарел: новые реалии конфликта меняют условия мира
Кондуктор случайно обнаружил, что в багаж сдан ящик с живым человеком... — писала газета Русское слово 11 марта 1908 года
Блестящая маска с внутренним шрамом: на сцене раскрывается история о зеркале красоты и тайных пороках
Израиль бьёт по Хезболле, но движение не слабеет: что делает движение таким живучим

Мошенники взяли на вооружение тему налогов: достаточно проверить только одну деталь

Наука

Получив письмо о якобы неуплаченном налоге или задолженности, не стоит сразу переходить по указанным в нем ссылкам или оплачивать требуемую сумму — сначала необходимо проверить информацию в официальных сервисах. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Мошенники уже купили ваш номер: как распознать атаку до того, как вы поднимете трубку.
Фото: freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мошенники уже купили ваш номер: как распознать атаку до того, как вы поднимете трубку.

Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило, что мошенники начали рассылать россиянам электронные письма под видом уведомлений Федеральной налоговой службы о якобы неуплаченном налоге или задолженности с фейковыми QR-кодами для уплаты.

По словам Курочкина, мошеннические письма обычно строятся по одной и той же схеме. Злоумышленники пытаются убедить человека, что у него есть срочная задолженность, и предлагают сразу ее оплатить. Для этого в письме размещают кнопку или ссылку, которая ведет на сайт, внешне похожий на официальный сервис.

"Схема таких писем, как правило, одна и та же — человека пытаются убедить, что у него есть срочная задолженность, которую нужно немедленно оплатить. В письме размещают кнопку или ссылку, ведущую на сайт, внешне похожий на официальный сервис, например страницу оплаты налогов или долгов у судебных приставов. Если приходит такое сообщение якобы от налоговой службы, лучше не переходить по ссылке, а зайти в личный кабинет налогоплательщика или на портал госуслуг и проверить, есть ли там задолженность", — пояснил киберэксперт.

Он подчеркнул, что мошенники могут рассылать такие письма от имени различных государственных ведомств. По его словам, злоумышленники часто используют темы налоговой задолженности, штрафов или коммунальных платежей, поскольку подобные сообщения вызывают у людей тревогу и побуждают быстрее реагировать.

"Одно из главных отличий таких писем — адрес отправителя. Домен может выглядеть похожим на официальный, но на самом деле отличаться: например, содержать лишние символы или другое окончание. На компьютере это обычно видно в почтовой программе, где отображается полный адрес, тогда как на телефоне такие детали заметить сложнее. При этом текст письма мошенники могут копировать из настоящих уведомлений, поэтому проверять задолженность лучше напрямую в личном кабинете", — заключил Курочкин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Наука и техника
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Наука и техника
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Популярное
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай

Какие сорта высокорослой голубики выдерживают экстремальные морозы и дают рекордные урожаи крупных ягод при минимальных усилиях в саду.

Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Мозги цивилизации на осадном положении: один остров может выключить всю цифровую мощь планеты
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке Любовь Степушова Безопасная деревня Ливана стала целью удара: беспилотник разрушил жилой дом Анхар Кочнева Теперь системно: авиакомпании по всему миру повышают стоимость услуг Олег Артюков
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Золото под слоем ила: Исеть превратилась в сейф с драгоценностями древнего народа
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Последние материалы
Венгрия перехватила миллионы долларов из Украины: сможет ли Киев убедить Европу в легальности денег
Космический индиго на тарелке: этот секретный овощ создаёт на скорлупе глубокие морские шедевры
Жильцы оставляют это у двери квартиры и не подозревают о риске: одна жалоба может обернуться штрафом
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Званый ужин, который пошёл не по плану: Банкет (Взрослые игры) покажут в ЦДКЖ
Мошенники взяли на вооружение тему налогов: достаточно проверить только одну деталь
Офицер без страны: когда родина исчезла за одну ночь, он решил найти другую
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Пять Углов тянутся к Меридиану: благоустройство превращает разрозненные зоны в единый городской оазис
Спорт без пота и боли — это реальность: эти мягкие нагрузки дают фору тяжелым гантелям в зале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.