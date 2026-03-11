Мошенники взяли на вооружение тему налогов: достаточно проверить только одну деталь

Получив письмо о якобы неуплаченном налоге или задолженности, не стоит сразу переходить по указанным в нем ссылкам или оплачивать требуемую сумму — сначала необходимо проверить информацию в официальных сервисах. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Фото: freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило, что мошенники начали рассылать россиянам электронные письма под видом уведомлений Федеральной налоговой службы о якобы неуплаченном налоге или задолженности с фейковыми QR-кодами для уплаты.

По словам Курочкина, мошеннические письма обычно строятся по одной и той же схеме. Злоумышленники пытаются убедить человека, что у него есть срочная задолженность, и предлагают сразу ее оплатить. Для этого в письме размещают кнопку или ссылку, которая ведет на сайт, внешне похожий на официальный сервис.

"Схема таких писем, как правило, одна и та же — человека пытаются убедить, что у него есть срочная задолженность, которую нужно немедленно оплатить. В письме размещают кнопку или ссылку, ведущую на сайт, внешне похожий на официальный сервис, например страницу оплаты налогов или долгов у судебных приставов. Если приходит такое сообщение якобы от налоговой службы, лучше не переходить по ссылке, а зайти в личный кабинет налогоплательщика или на портал госуслуг и проверить, есть ли там задолженность", — пояснил киберэксперт.

Он подчеркнул, что мошенники могут рассылать такие письма от имени различных государственных ведомств. По его словам, злоумышленники часто используют темы налоговой задолженности, штрафов или коммунальных платежей, поскольку подобные сообщения вызывают у людей тревогу и побуждают быстрее реагировать.

"Одно из главных отличий таких писем — адрес отправителя. Домен может выглядеть похожим на официальный, но на самом деле отличаться: например, содержать лишние символы или другое окончание. На компьютере это обычно видно в почтовой программе, где отображается полный адрес, тогда как на телефоне такие детали заметить сложнее. При этом текст письма мошенники могут копировать из настоящих уведомлений, поэтому проверять задолженность лучше напрямую в личном кабинете", — заключил Курочкин.