Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роботы с огнеметами вышли на передовую: штурм укреплений выходит на новый уровень
Финансовая ловушка для молодежи: почему россияне до 25 лет стали чаще становиться банкротами
Мировая промышленность меняет лидера: Китай уходит в отрыв по ключевому показателю
В Госдуме указали на барьер, мешающий пенсионерам дольше оставаться на рынке труда
Нагрузка на предпринимателей достигла предела: чем грозит волна закрытий малого и среднего бизнеса
Финский капкан для русской матери: попытка сменить детский сад привела к тюремному сроку
Кинематограф начинает составлять серьезную конкуренцию театру... — писала газета Россия 10 марта 1908 года
Одинокий страж в проливе: Франция мечтает стать гарантом безопасности там, где пасует НАТО
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане

Космос метит точно в цель: маленькие небесные камни обходят даже самые зоркие радары планеты

Наука

Современные технологии мониторинга космического пространства позволяют фиксировать приближение крупных небесных тел, однако полная защита планеты от метеоритной угрозы остается недостижимой целью. Риски столкновения с небольшими объектами сохраняются даже при наличии продвинутых систем наблюдения за орбитой.

Падение метеорита
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Падение метеорита

Недавний инцидент в Германии, где падение метеорита привело к повреждению жилых строений в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, вновь поднял вопрос о планетарной безопасности. Стоит отметить, что большинство космических объектов полностью разрушается в плотных слоях атмосферы, не нанося вреда инфраструктуре. Вместе с тем, специализированные международные программы продолжают работу по каталогизации потенциально опасных астероидов — сообщает aif.ru.

"Полностью предотвратить падение метеоритов на Землю невозможно. Космос огромен, и отслеживать все потенциально опасные объекты крайне сложно. Однако существуют программы по обнаружению и отслеживанию околоземных объектов, которые могут представлять угрозу", — говорит астроном Александр Киселев.

В свою очередь, эксперты подчеркивают, что обнаружение малых космических тел диаметром всего в несколько метров представляет собой практически невыполнимую задачу. Трудность заключается в их многочисленности и низкой отражательной способности, что делает невозможным точное прогнозирование места их падения в случае входа в земную атмосферу.

Эффективная защита человечества на текущем этапе развития науки возможна только в отношении глобальных угроз от тел размером более 140 метров. Математические модели и автоматизированные телескопы нацелены на долгосрочное выявление крупных астероидов, в то время как локальные падения небольших метеоритов остаются элементом случайности.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Наука и техника
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Битва за урожай проиграна: почему семейные огороды превращаются в непосильную ношу
Садоводство, цветоводство
Битва за урожай проиграна: почему семейные огороды превращаются в непосильную ношу
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Нефть
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Популярное
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан

Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.

Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Олимпийский огонь и зенитки: какие тайны скрывает поезд Красная стрела Сергей Милешкин Венгрия сказала то, что остальная Европа сказать не решается Олег Артюков Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Сейф из мерзлоты вскрыт: в Якутии нашли воина и девочку с загадочным отсутствием костей
Сейф из мерзлоты вскрыт: в Якутии нашли воина и девочку с загадочным отсутствием костей
Последние материалы
Эстетика чистых линий: минимализм девяностых возвращается в гардеробы с архитектурным размахом
Камни рассказали то, что скрывала Земля: возраст этой реки уходит в эпоху до динозавров
Финансовая ловушка для молодежи: почему россияне до 25 лет стали чаще становиться банкротами
Мировая промышленность меняет лидера: Китай уходит в отрыв по ключевому показателю
Золото утекает сквозь пальцы: каждая вторая жительница Новосибирска теряет свои драгоценности
Дворники против алгоритмов: нейросеть ловит коммунальщиков в Архангельске на ошибках с горами грязного снега
Коровам приготовили пятизвездочный отель: в Новгородской области строят современный комплекс
Цифровой взгляд на корень проблемы: новгородские ученые выяснили, как умные алгоритмы меняют работу стоматологов
Воздушный путь под ударом: суд поставил точку в громком споре о стройке канатной дороги в Великом Новгороде
Сон под угрозой перегрева: эти вечерние водные процедуры могут превратить ночь в бодрую пытку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.