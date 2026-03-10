Космос метит точно в цель: маленькие небесные камни обходят даже самые зоркие радары планеты

Современные технологии мониторинга космического пространства позволяют фиксировать приближение крупных небесных тел, однако полная защита планеты от метеоритной угрозы остается недостижимой целью. Риски столкновения с небольшими объектами сохраняются даже при наличии продвинутых систем наблюдения за орбитой.
Недавний инцидент в Германии, где падение метеорита привело к повреждению жилых строений в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, вновь поднял вопрос о планетарной безопасности. Стоит отметить, что большинство космических объектов полностью разрушается в плотных слоях атмосферы, не нанося вреда инфраструктуре. Вместе с тем, специализированные международные программы продолжают работу по каталогизации потенциально опасных астероидов — сообщает aif.ru.
"Полностью предотвратить падение метеоритов на Землю невозможно. Космос огромен, и отслеживать все потенциально опасные объекты крайне сложно. Однако существуют программы по обнаружению и отслеживанию околоземных объектов, которые могут представлять угрозу", — говорит астроном Александр Киселев.
В свою очередь, эксперты подчеркивают, что обнаружение малых космических тел диаметром всего в несколько метров представляет собой практически невыполнимую задачу. Трудность заключается в их многочисленности и низкой отражательной способности, что делает невозможным точное прогнозирование места их падения в случае входа в земную атмосферу.
Эффективная защита человечества на текущем этапе развития науки возможна только в отношении глобальных угроз от тел размером более 140 метров. Математические модели и автоматизированные телескопы нацелены на долгосрочное выявление крупных астероидов, в то время как локальные падения небольших метеоритов остаются элементом случайности.
