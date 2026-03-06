Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Праздник женской заботы: как барнаульцы готовятся к 8 Марта и что считают лучшими подарками
Отдых в ОАЭ сорвался: куда бегут томичи, спасаясь от политических рисков в Персидском заливе
Омск в дефиците: семь вакансий в судах, которые помогут разгрузить систему правосудия
Волейбольные страсти на пределе: кто станет творцом сенсации на полуфинале в Томске
Свет погаснет в будни: подробный график отключений электроэнергии в Чите с 10 марта
Букеты из 10 роз: как цена на классический подарок колеблется в Чите перед праздником
Солнце вернулось, а энергия пропала: весенняя усталость связана с одним дефицитом
Цветы — не главное: какие подарки мечтают получить женщины на 8 Марта
Строй крепче гранита: казаки Волжского войска начали подготовку к Параду Победы

Тайное становится явным спустя годы: музейный экспонат оказался яйцом монстра десятиметровой длины

Наука

Находка, сделанная на острове Сеймур у побережья Антарктиды, перевернула представления палеонтологов о жизни в мезозойскую эру. Объект, получивший неофициальное прозвище "Нечто", оказался гигантским ископаемым яйцом возрастом около 68 миллионов лет. Его габариты (28x18 см) сопоставимы с показателями яиц вымерших слоновых птиц и значительно превосходят любые известные кладки нептичьих динозавров.

Антарктида
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антарктида

Долгое время артефакт томился в музейных запасниках, прежде чем современные методы анализа позволили классифицировать его как Antarcticoolithus bradyi. Уникальность этого "привета из прошлого" заключается в его структуре: тонкая, мягкая оболочка без выраженного известкового слоя роднит его с яйцами современных ящериц и змей, а не с жесткой скорлупой птиц или динозавров. Это открытие заставляет ученых искать ответы на вопросы о том, как функционировали древние экосистемы прошлого.

Анатомия морского гиганта: почему яйцо мягкое

Структура Antarcticoolithus bradyi бросает вызов привычной логике. Обычно крупные яйца защищены прочной минерализованной скорлупой, способной выдержать вес родителя или давление грунта. Однако "Нечто" имеет слоистую структуру, характерную для существ, откладывающих яйца в воду или очень влажную среду. Отсутствие пор, необходимых для газообмена в воздушной среде, косвенно подтверждает теорию о водном или полуводном происхождении объекта.

"Такая находка крайне редка, так как мягкие оболочки плохо сохраняются в геологической летописи. Это яйцо буквально смялось под тяжестью осадочных пород, но не лопнуло, что подтверждает его невероятную эластичность в момент откладки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-геолог Виктор Андреев.

Исследователи полагают, что подобная стратегия размножения могла быть эффективной на мелководье. Мягкая оболочка позволяла яйцу обмениваться жидкостью с окружающей средой, что критически важно для зародыша в условиях меняющейся солености. Подобно тому, как современные микробы в экстремальных условиях находят способы выживания, гигантские рептилии мелового периода адаптировали свои репродуктивные циклы под суровые условия Антарктики.

Тайны Антарктиды: остров Сеймур как окно в прошлое

Сегодня Антарктида — это ледяная пустыня, но 68 миллионов лет назад регион выглядел иначе. Остров Сеймур является уникальной точкой на карте, где изменение климата и эрозия обнажают слои мезозоя. Здесь ученые находят свидетельства процветающей биосферы, которая существовала незадолго до глобального вымирания. Найти здесь целое яйцо — такая же удача, как обнаружить убежище на Луне для будущих исследователей.

Характеристика Показатель "Нечто"
Возраст 68 млн лет
Размер 28 см х 18 см
Тип оболочки Мягкая, кожистая
Вероятный "родитель" Мозазавр

Многие находки на острове Сеймур десятилетиями ждут своего часа в лабораториях. "Нечто" не стало исключением: найденное в 2011 году, оно получило статус научной сенсации лишь спустя семь лет после тщательного сканирования. Работа археологов и палеонтологов в таких регионах напоминает изучение артефактов Стоунхенджа, где каждая деталь может полностью изменить историческую картину.

"Антарктические ископаемые — это капсулы времени. Тот факт, что яйцо сохранилось в морских отложениях, говорит об особом режиме осадконакопления, который буквально 'законсервировал' органику", — отметил в разговоре с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Морские рептилии: смена парадигмы размножения

Долгое время считалось, что крупные морские хищники, такие как мозазавры или плезиозавры, были исключительно живородящими. Логика проста: крупному существу трудно выбраться на берег для кладки яиц, как это делают черепахи. Однако находка Antarcticoolithus намекает на существование промежуточной стратегии — яйцеживорождения или откладки яиц на мелководье в защищенных лагунах.

Масштаб яйца позволяет предположить, что его обладатель достигал в длину не менее 7-10 метров. Это сопоставимо с размерами хищников, которые доминировали в океане, пока на суше древние цивилизации, возможно, только начинали свои первые мега-поселения спустя миллионы лет. Вероятно, "родитель" яйца возвращался в теплые прибрежные воды для продолжения рода, что делало процесс уязвимым, но эволюционно оправданным.

"Мы видим пример того, как морские существа находили баланс между водным образом жизни и наследием наземных предков. Это открытие меняет наши взгляды на биологическое разнообразие мезозоя", — подчеркнул биолог Андрей Ворошилов.

Интересно, что современные океанические процессы, такие как явление Эль-Ниньо, продолжают влиять на репродуктивные циклы морских обитателей и сегодня. Изучение "Нечто" помогает ученым понять, как древние виды реагировали на температурные изменения и дефицит ресурсов в океане, который 68 миллионов лет назад был гораздо теплее нынешнего.

Ответы на популярные вопросы о "Нечто"

Почему яйцо назвали "Нечто"?

Из-за его необычной формы и размеров исследователи долгое время не могли понять, органика это или просто минеральное образование ("конкреция"). Форма была сплющенной, а структура оболочки не соответствовала ни одному известному виду динозавров.

Мог ли это быть динозавр?

Маловероятно. Динозавры предпочитали твердую скорлупу. Обнаруженные признаки указывают на родство с чешуйчатыми (ящерицами и змеями), к которым относились и гигантские мозазавры.

Как яйцо сохранилось в море?

Яйцо было быстро погребено в донных отложениях, что предотвратило его разрушение падальщиками или бактериями. Со временем минералы заместили органику, сохранив его форму для истории.

Читайте также

Экспертная проверка: геолог Алексей Трофимов, биолог Андрей Ворошилов, сейсмолог Виктор Андреев
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Мир. Новости мира
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Нефть
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Экономика и бизнес
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Популярное
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие

Власти столкнулись с необходимостью резкого пересмотра трат из-за замедления доходов, что ставит под угрозу масштабные стройки и социальные программы в стране.

Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Западные авиакомпании отказались от полётов через Россию. Теперь это ещё раз аукнулось
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту Александр Приходько
Королевский флагман не прошёл и мили: загадочная трагедия Васы потрясла всю Европу
Европейская ценность — это фашизм. Калининградский журналист о том, что нас ждёт к 2030 году
Нефтяные споры и золото Украины: инцидент в Будапеште поставил Киев в сложное положение
Нефтяные споры и золото Украины: инцидент в Будапеште поставил Киев в сложное положение
Последние материалы
Двадцать лет в долговой кабале: даже кресло президента не сразу спасло Обаму от старых кредитов
Тайное становится явным спустя годы: музейный экспонат оказался яйцом монстра десятиметровой длины
Мелочь с характером: крошечная монета номиналом в один цент провоцирует гигантский хаос в США
Золото в духовке: песочное тесто и целый лимон превращаются в десерт, который не приедается
Золотое отопление: счета за газ превращают базовый комфорт в Молдавии в предмет роскоши
Золото в капкане Будапешта: тонны наличности у границы вскрыли тайные финансовые потоки Киева
Хрупкий фундамент жизни: тысячи домов в Приангарье рискуют сложиться при первом же толчке
7 марта: ОСВОД, телефон и Рабыня Изаура
Старые коробки годами захватывают балкон: метод, который возвращает полезное пространство
Стены больше не греют улицу: масштабная реновация жилья в Хабаровском крае меняет правила игры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.