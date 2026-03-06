Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Космос бьёт наотмашь: мощнейший шторм за 20 лет превратил атмосферу Марса в гудящий электрокотел

Наука

В мае 2024 года Красная планета столкнулась с экстремальным природным явлением, которое заставило учёных пересмотреть протоколы безопасности для будущих межпланетных экспедиций. Марсианские орбитальные зонды Mars Express и ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) зафиксировали мощнейший всплеск солнечной активности, спровоцировавший колоссальный рост числа свободных электронов в верхней атмосфере планеты.

Планета Марс
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета Марс

Этот солнечный супершторм, ставший самым сильным за последние 20 лет, ударил по Марсу практически одновременно с Землей. Инструменты Европейского космического агентства (ESA) показали, что всего за 64 часа уровень радиационного воздействия превысил норму, эквивалентную 200 земным суткам. Масштаб события подтвердил, что тайны недр планет и космоса по-прежнему полны угроз для земных технологий.

Электронная аномалия: цифры и факты

Данные, опубликованные в научном журнале Nature Communications, описывают беспрецедентную плотность заряженных частиц. В двух ключевых слоях марсианской атмосферы на высотах 110 и 130 километров концентрация электронов подскочила на 45% и 278% соответственно. Такие показатели являются абсолютным рекордом за всю историю наблюдений за четвертой планетой от Солнца.

"Подобное насыщение атмосферы электронами радикально меняет проводимость среды. Мы столкнулись с ситуацией, когда привычные модели кибербезопасности и защиты данных должны учитывать не только действия хакеров, но и непредсказуемое поведение нашей звезды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Для понимания масштаба физических процессов, происходящих в ионосфере, исследователи представили сравнительные данные по слоям атмосферы до и во время воздействия шторма, что наглядно демонстрирует агрессивность солнечного ветра.

Высота слоя (км) Рост числа электронов (%)
110 км (нижняя ионосфера) +45%
130 км (верхняя ионосфера) +278%

Удар по ионосфере и методы наблюдения

Для фиксации шторма учёные применили инновационную методику радиозатмений. Сигнал передавался между двумя орбитальными аппаратами, проходя сквозь разреженную марсианскую атмосферу. Изменение параметров радиоволн позволило с точностью до метра восстановить картину ионизации. Дополнительную калибровку данных обеспечила миссия NASA MAVEN, которая специализируется на изучении климатических колебаний и деградации атмосферы.

"Мы видим, как мощные потоки плазмы буквально 'сдирают' газовую оболочку планеты. На Марсе, лишенном сильного магнитного поля, такие события ведут к необратимым цифровым следам в работе датчиков и, что важнее, к потере воды", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Сильнейшая ионизация создает барьер для радиосвязи и работы радаров. В моменты пиковой активности поверхность планеты становится практически "невидимой" для некоторых типов зондирующего оборудования, что крайне опасно при проведении посадочных операций или управлении марсоходами в реальном времени.

Сбои электроники и защита систем

Солнечная радиация напрямую повлияла на работу бортовых компьютеров Mars Express и TGO. Инженеры зафиксировали множественные ошибки в оперативной памяти и временные отказы навигационных систем. Высокоэнергетические частицы прошивали защитные экраны, вызывая каскадные сбои в логических цепях процессоров. Это напоминает о том, как уязвимы наши технологии перед лицом древних технологий природы.

Тем не менее, системы автоматического восстановления отработали штатно. Перезагрузка критических узлов и алгоритмы коррекции ошибок позволили зондам сохранить работоспособность. Этот опыт будет бесценным при создании защиты для обитаемых баз, которые могут размещаться на больших глубинах, используя подземные убежища как естественный экран от радиации.

Риски для будущей колонизации

Планируемый человечеством полет на Марс сопряжен с рисками, которые ранее недооценивались. Супершторм 2024 года показал, что экипажи могут оказаться в ловушке радиационного фона, который невозможно полностью нивелировать стандартной обшивкой корабля. Проблема осложняется тем, что прогнозировать такие вспышки с высокой точностью мы до сих пор не умеем.

"Экстремальные погодные явления в космосе — это реальность, к которой мы не готовы на 100%. Майские события показали, что марсианская ионосфера может превращаться в кипящий котел за считанные часы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.

Будущим колонистам придется учитывать фактор космической погоды так же серьезно, как археологи изучают гробницы Египта или древние города Кукутень-Триполье, чтобы понять причины гибели прошлых цивилизаций. Без развитой системы раннего предупреждения долгосрочное пребывание на Марсе остается крайне опасной авантюрой.

Ответы на популярные вопросы о Марсе

Почему солнечные бури на Марсе опаснее, чем на Земле?

У Марса отсутствует глобальное магнитное поле, которое на Земле работает как щит, отклоняя потоки заряженных частиц. На Красной планете радиация беспрепятственно проникает в атмосферу и достигает поверхности.

Как электроны влияют на связь с Землей?

Высокая концентрация свободных электронов в ионосфере искажает и поглощает радиосигналы. В моменты штормов связь с аппаратами может прерываться или идти с критическими задержками и потерями пакетов данных.

Может ли радиация убить будущих колонистов?

Без специальных убежищ (например, в пещерах или под слоем реголита) доза облучения во время таких суперштормов может стать летальной или вызвать тяжелую лучевую болезнь в течение нескольких суток.

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, учёный-физик Дмитрий Лапшин, метеоролог Сергей Баранов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
