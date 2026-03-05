Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тротуары больше не будут прежними: власти ужесточают контроль за самым быстрорастущим видом транспорта
Море вносит правки в дипломатию: Северный флот делает то, что не могут переговоры
Сахарный удар превращается в пользу: эти особые сладости насыщают кровь энергией и берегут кишечник
Розетка грабит в открытую: эти ошибки систем учёта заставляют собственников платить за чужие сбои
Когда папки на столе растут быстрее учеников — школа рискует потерять главное
Черноморский флот берёт акваторию в кольцо: на воду выходят новые хищники
Машина исчезнет за минуты: в Перми предупредили о новой опасности для парковки
На набережной Петербурга поселился неожиданный гость: горожан попросили держаться подальше
Цифровой сундук с сокровищами: доступ к единой базе может дать то, что добывали годами

Сессия под прицелом хакеров: как привычные файлы в браузере становятся ключом к аккаунту

Наука

Отказ от использования cookie-файлов не является законным основанием для закрытия доступа к интернет-ресурсу. Пользователи имеют право сохранять конфиденциальность, даже если это приведет к ограничению некоторых сервисов на портале.

Лицо, закрытое ладонями
Фото: https://unsplash.com by SEO Galaxy is licensed under Free
Лицо, закрытое ладонями

Безопасность и функциональность

Вместе с тем стоит отметить, что блокировка подобных файлов часто вызывает технические сбои при формировании корзины покупок или сохранении персональных настроек интерфейса. Основная угроза для владельца устройства заключается не в самом наличии цифровых следов, а в вероятном перехвате сессионных данных злоумышленниками — сообщает Газета.Ru.

"Данные для входа в аккаунты разных приложений и сервисов, пользовательские настройки, содержимое корзин покупок, сведения о сеансах и предпочтениях могут использоваться для идентификации пользователя. Сейчас сайты предлагают три варианта: "принять все", "только необходимые" или "отказаться совсем". Наиболее разумный вариант для большинства пользователей — соглашаться только на необходимые cookie, чтобы снизить объем сбора данных и уберечься от навязчивой рекламы", — говорит директор по информационной безопасности компании "Гарда" Виктор Иевлев.

Методы защиты данных

В свою очередь, эксперты рекомендуют использовать специализированное защитное программное обеспечение для предотвращения компрометации браузера. Оптимальным решением для обеспечения приватности остается ручная настройка параметров обозревателя, позволяющая автоматически удалять все собранные сведения сразу после завершения текущей сессии.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Красота и стиль
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Мир. Новости мира
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Популярное
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали

Открытие первых подземных пещер на Луне изменяет планы по исследованию и колонизации спутника Земли.

На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Балтийский шакал зализывает раны: Эстония вошла в тройку лидеров Евросоюза по числу банкротств
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения
Американский СПГ не сможет заменить поставки из Катара Олег Артюков Дроны над Нахичеванью: Баку получает повод для воссоединения с соотечественниками в Иране Любовь Степушова Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Масштаб конфликта меняется: что на самом деле грозит Ирану после слов генсека НАТО
Секретная Волга от КГБ: взлетевшее купе с японским двигателем 2JZ-GE за 4 миллиона рублей
Секретная Волга от КГБ: взлетевшее купе с японским двигателем 2JZ-GE за 4 миллиона рублей
Последние материалы
Розетка грабит в открытую: эти ошибки систем учёта заставляют собственников платить за чужие сбои
Лужи и суета замедляют ход: весенние факторы усиливают трафик в столице перед 8 марта
Сессия под прицелом хакеров: как привычные файлы в браузере становятся ключом к аккаунту
Когда папки на столе растут быстрее учеников — школа рискует потерять главное
6 марта: Травиата, джаз и победа над жаром
Черноморский флот берёт акваторию в кольцо: на воду выходят новые хищники
Волосы встанут у корней без пенки и лака: один трюк с феном даёт объём за 5 минут
Белое безумие захватило Южный Урал: регион подсчитывает убытки от рекордных мартовских снегопадов
Тихая гавань штормит: ростовская недвижимость внезапно свернула с пути бесконечного роста
Машина исчезнет за минуты: в Перми предупредили о новой опасности для парковки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.