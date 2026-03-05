Сессия под прицелом хакеров: как привычные файлы в браузере становятся ключом к аккаунту

Отказ от использования cookie-файлов не является законным основанием для закрытия доступа к интернет-ресурсу. Пользователи имеют право сохранять конфиденциальность, даже если это приведет к ограничению некоторых сервисов на портале.

Фото: https://unsplash.com by SEO Galaxy is licensed under Free Лицо, закрытое ладонями

Безопасность и функциональность

Вместе с тем стоит отметить, что блокировка подобных файлов часто вызывает технические сбои при формировании корзины покупок или сохранении персональных настроек интерфейса. Основная угроза для владельца устройства заключается не в самом наличии цифровых следов, а в вероятном перехвате сессионных данных злоумышленниками — сообщает Газета.Ru.

"Данные для входа в аккаунты разных приложений и сервисов, пользовательские настройки, содержимое корзин покупок, сведения о сеансах и предпочтениях могут использоваться для идентификации пользователя. Сейчас сайты предлагают три варианта: "принять все", "только необходимые" или "отказаться совсем". Наиболее разумный вариант для большинства пользователей — соглашаться только на необходимые cookie, чтобы снизить объем сбора данных и уберечься от навязчивой рекламы", — говорит директор по информационной безопасности компании "Гарда" Виктор Иевлев.

Методы защиты данных

В свою очередь, эксперты рекомендуют использовать специализированное защитное программное обеспечение для предотвращения компрометации браузера. Оптимальным решением для обеспечения приватности остается ручная настройка параметров обозревателя, позволяющая автоматически удалять все собранные сведения сразу после завершения текущей сессии.