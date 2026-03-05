Цифровая крепость вместо глобальной сети: как будет работать суверенный интернет России

Суверенный интернет в России предполагает возможность автономной работы национального сегмента сети без зависимости от зарубежной инфраструктуры при возникновении внешних угроз. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Фото: Pexels by Field Engineer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кабели интернета

Ранее правительственный источник сообщил, что Россия планирует создать полностью суверенный интернет к 2028 году. Проект предполагает формирование автономной цифровой инфраструктуры, которая сможет функционировать независимо от глобальной сети.

Ульянов пояснил, что речь не идет о полном отключении страны от глобальной сети. По его словам, ключевая задача проекта заключается в том, чтобы обеспечить стабильную работу российского сегмента интернета даже в условиях внешних ограничений или возможных технических угроз.

"Если говорить об автономности или суверенитете интернета, речь не идет о том, что Россию обязательно будут отключать от глобальной сети. Смысл в том, чтобы при определенных угрозах извне сохранялась возможность функционирования российского сегмента интернета. То есть система должна быть выстроена так, чтобы сеть могла продолжать работу в пределах доступных ресурсов на территории Российской Федерации. При необходимости она сможет функционировать и без взаимодействия с зарубежными точками", — отметил специалист.

Эксперт также подчеркнул, что реализация такой системы требует серьезной работы с инфраструктурой связи, поскольку интернет представляет собой сложную сеть взаимосвязанных узлов, расположенных в разных странах и регионах.

"Сетевые взаимодействия достаточно сложны и завязаны на различные узлы и точки сети, которые находятся географически в разных регионах. Поэтому задача заключается в том, чтобы выстроить систему так, чтобы она могла функционировать максимально полноценно в рамках доступных ресурсов сети на территории Российской Федерации. То есть речь идет о том, чтобы обеспечить возможность работы инфраструктуры внутри страны даже без взаимодействия с зарубежными точками", — добавил Ульянов.

По его словам, работа над подобной инфраструктурой ведется уже достаточно давно, поэтому обозначенный срок реализации проекта выглядит вполне реалистичным. При этом сроки могут корректироваться в зависимости от отдельных технических нюансов.