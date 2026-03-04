Сайты с горящими турами заманивают россиян: на странице есть признак, который выдает обман

Главный инструмент мошенников при продаже фальшивых туров — создание ощущения срочности, которое заставляет человека принимать решение без проверки информации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Фото: freepik.com by stockking Путешественница в летней шляпе держит авиабилет

Ранее пресс-служба платформы "Мошеловка" Народного фронта сообщила РИА Новости, мошенники начали предлагать россиянам "горящие туры" на весну с большими скидками, требуя при этом стопроцентную предоплату.

Дворянский отметил, что подобные схемы не являются новыми. По его словам, злоумышленники регулярно используют громкие инфоповоды и резкий рост интереса к определенным услугам, чтобы привлечь внимание потенциальных жертв.

"Это стандартная эксплуатация инфоповода злоумышленниками. Сейчас растут цены на туры, появляется ажиотаж вокруг поездок, и мошенники просто используют эту ситуацию. Сама схема не новая, но они стараются задеть людей именно в момент повышенного интереса к путешествиям. На фоне новостей о подорожании туров такие предложения выглядят особенно привлекательными, и на это как раз и делается расчет", — пояснил он.

Эксперт отметил, что подобные мошеннические предложения чаще всего распространяются через спам-рассылки и сообщения в интернете. По его словам, ссылки на такие сайты редко появляются случайно — обычно их присылают в электронной почте, мессенджерах или социальных сетях, рассчитывая, что пользователь перейдет по ним из любопытства или из-за привлекательного предложения.

"Как правило, такие ссылки распространяются через почту, через спам, через сообщения в мессенджерах или социальных сетях. Человеку присылают готовую ссылку на якобы выгодное предложение, и он переходит по ней, не проверяя источник. Если есть хоть малейшие сомнения в том, что ссылка легитимна, лучше по ней не переходить. Надежнее самостоятельно открыть браузер и вручную вбить адрес сайта туроператора, чтобы перепроверить информацию", — предостерег Дворянский.

Он добавил, что ключевым инструментом мошенников остается давление на человека и создание ощущения срочности. По его словам, злоумышленники специально подталкивают потенциальную жертву к импульсивному решению, чтобы она не успела проверить информацию.

"Основное оружие злоумышленников — это срочность. Они пишут, что предложение действует только сейчас, только для вас и буквально в течение нескольких минут. Иногда на таких страницах даже размещают таймер обратного отсчета, который показывает, сколько времени осталось на оплату. Это делается для того, чтобы человек принял быстрое и импульсивное решение, не успев перепроверить информацию. Поэтому в таких ситуациях важно включать критическое мышление и не поддаваться на давление срочности", — заключил эксперт.