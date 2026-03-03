Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ракеты и дроны США не бесконечны? Вот сколько продлится давление на Иран
Чёрное золото стало чёрной дырой для денег: почему нефть Венесуэлы работает в минус
Правда о начислениях в квитанциях ЖКХ: как избежать переплат и не попасть в ловушку неправильных расчетов
Клеточные электростанции на диете: этот секрет выживания медведя может спасти лежачих пациентов
Не оставлять никаких лазеек для врагов, для шпионов, покончить с идиотской болезнью - ротозейством… - писала газета Вечерняя Москва 4 марта 1953 года
Базы США в Персидском заливе под огнём — реакция арабского мира ломает шаблон
Стабильность оси под угрозой: уходящий спутник может лишить планету привычной смены времен года
Партнер БРИКС тонет в беде: иранская кампания США разоблачила агрессию Израиля против соседей
Иран готовит болезненный ответ США: конфликту предрекли новый опасный виток

Камни заговорили спустя тысячи лет: в степях Хакасии нашли плиты с застывшими сценами охоты

Наука

В Хакасии, среди бескрайних степей и древних курганов Аскизского района, археологи из Института истории материальной культуры РАН совершили открытие, которое заставляет иначе взглянуть на быт и духовный мир наших предков. Во время исследования двух могильников были обнаружены каменные плиты с уникальной гравировкой. Эти артефакты — не просто декоративные элементы, а застывшие во времени свидетельства смены эпох: от ранней бронзы до железного века. Многослойность захоронений позволила ученым буквально пролистать страницы истории, где каждый новый уровень погребения наслаивался на предыдущий, создавая сложный археологический "пирог".

древние рисунки на скале
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
древние рисунки на скале

Особую ценность находке придает контекст: плиты с рисунками находились внутри запечатанных камер вместе с предметами, возраст которых не вызывает сомнений. Наконечники стрел, украшения и керамика позволили датировать петроглифы периодом около 2500 лет назад. Для науки это редкая удача, так как наскальные изображения на открытых скалах крайне сложно привязать к конкретной хронологии. В данном случае древние мастера оставили нам четкий временной шифр, который помогает понять, как развивались технологии и изобретения прошлого в суровых условиях Сибири.

Искусство охоты и динамика жизни

На шести плитах из десяти найденных изображения сохранились практически в первозданном виде. Центральное место в творчестве древних художников занимали сцены охоты. На камнях запечатлены драматичные моменты преследования крупного зверя человеком и верной собакой. В отличие от статичных символов более ранних эпох, эти рисунки поражают своей динамикой и реализмом. Видно, что процесс добычи пропитания был для жителей региона не просто рутиной, а полноценным ритуалом, требующим мужества и мастерства.

Эти сцены отражают глубокую связь человека с окружающим миром. В ту пору, когда экономика строилась на ресурсах природы, каждое успешное столкновение со зверем воспринималось как победа жизни над смертью. Исследователи отмечают, что детализация фигур животных свидетельствует о серьезном уровне наблюдательности древних сибирских народов.

"Рисунки настолько живые, что позволяют нам реконструировать не только тактику охоты, но и отношение людей к своим помощникам — собакам. Именно такие находки дают плоть и кровь сухим археологическим отчетам о костных остатках", — отметил в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Лабиринты и сакральная символика

Помимо реалистичных сцен, часть плит украшена абстрактными узорами. Спирали, сложные переплетения линий, напоминающие лабиринты, и схематичные человеческие фигурки указывают на развитые духовные представления. Переход от бронзового века к железному сопровождался не только сменой материалов, но и усложнением мировоззрения. Эти знаки могли служить картами иного мира или символами циклического времени.

Тип изображения Вероятное значение
Сцены охоты Повседневная жизнь и ритуалы удачи
Спирали и лабиринты Духовные практики и космогония
Изображения оружия Статус воина и защита в загробном мире

Подобные символы встречаются и в других регионах мира, что иногда наталкивает на мысли о глобальном культурном обмене в древности. Изучение таких узоров требует комплексного подхода, объединяющего знания о материальной культуре и верованиях древних обществ, населявших Землю тысячелетия назад.

Оружие на камне: точность деталей

Особый интерес для историков представляет прорисовка оружия. Кинжалы, топоры и луки, высеченные на камне, практически идентичны реальным предметам из раннего железного века, найденным в тех же курганах. Это позволяет ученым использовать петроглифы как визуальный каталог вооружения. Точность, с которой художники передавали детали, говорит о том, что они были непосредственными участниками походов и сражений.

"Сходство вырезанных на плитах инструментов с реальными находками — это ключ к точной датировке. Такие параллели крайне важны для понимания того, как быстро распространялись новые научные изобретения в области металлургии того времени", — объяснил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Сакральное значение и вторичное использование

Археологи заметили странную закономерность в расположении плит. Одни камни были установлены с величайшим почтением как часть стен погребальной камеры, другие же лежали в фундаменте или перекрытиях в разбитом виде. Это свидетельствует о том, что для более поздних поколений строителей курганов древние плиты уже не имели сакрального статуса. Их использовали как обычный строительный материал, не обращая внимания на рисунки предков.

Такая ситуация демонстрирует изменение культурных парадигм внутри одной территории. То, что было святыней в восьмом веке до нашей эры, к началу новой эры могло превратиться просто в удобный булыжник для укрепления стены. Это напоминает нам о том, как переменчива ценность вещей во времени, будь то древний артефакт или современные технологии, которые со временем устаревают.

"Отношение к камню в разные периоды показывает нам социальную динамику древнего общества. Разрушенные рисунки говорят о смене верований или приходе новых этнических групп в этот регион", — поделился антрополог Артём Климов.

Хакасия как эталон для археологии

Минусинская котловина считается настоящей сокровищницей для науки. Благодаря уникальному климату и рельефу здесь сохранились сотни памятников. Найденные в Аскизском районе плиты теперь станут эталоном для сравнительного анализа всех наскальных рисунков Сибири. Обладая четко датированными образцами, ученые смогут составить более точную карту развития искусства в регионе.

Это открытие имеет значение не только для локальной истории, но и для понимания общих процессов, происходивших на евразийском континенте. Подобно тому как сегодня нейросеть помогает прогнозировать изменения климата, археологические эталоны позволяют "прогнозировать" прошлое, восстанавливая утраченные звенья в цепи человеческой культуры.

В мире, где астрономия изучает далекие звезды, археология продолжает открывать не менее удивительные тайны под нашими ногами, доказывая, что прошлое Земли полно загадок, сопоставимых по масштабу с космическими.

Ответы на популярные вопросы о находках в Хакасии

Почему эти рисунки называют петроглифами?

Петроглифы — это общепринятый термин для наскальных изображений, выбитых, вырезанных или нарисованных на камне. В Хакасии они особенно распространены из-за обилия удобных для обработки песчаников.

Как археологи определяют возраст камней?

В данном случае помог метод стратиграфии — изучения слоев земли. Плиты находились в закрытом контексте с вещами, возраст которых известен (керамика, бронзовые изделия), что позволяет с высокой точностью назвать дату их создания.

Что означают спирали на плитах?

Для древних народов спираль часто была символом солнца, движения времени или пути в иной мир. Точного ответа нет, но большинство ученых связывают их с древними верованиями и обрядами.

Читайте также

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын, историк науки Сергей Белов, антрополог Артём Климов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Новости Кемерова
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Красота и стиль
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Красота и стиль
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова Загадочная луковица под водой экономит миллионы: зачем она нужна кораблям Сергей Милешкин
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Семь гортензий, превращающих участок в облако роскоши: эти сорта покоряют с первого цветения
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Последние материалы
Шесть дачных трюков, которые душат вредителей без ядов: соседи не поверят результату
Чёрное золото стало чёрной дырой для денег: почему нефть Венесуэлы работает в минус
Модель, которая обладает балансом цены и качества: как это авто удерживается в топе продаж в России
Правда о начислениях в квитанциях ЖКХ: как избежать переплат и не попасть в ловушку неправильных расчетов
Клеточные электростанции на диете: этот секрет выживания медведя может спасти лежачих пациентов
Не оставлять никаких лазеек для врагов, для шпионов, покончить с идиотской болезнью - ротозейством… - писала газета Вечерняя Москва 4 марта 1953 года
Медовый торт, от которого невозможно оторваться: рецепт, который станет вашим фирменным блюдом
Базы США в Персидском заливе под огнём — реакция арабского мира ломает шаблон
Дыхание земли через чешуйки: этот лесной материал создает идеальный дренаж для капризных культур
Стабильность оси под угрозой: уходящий спутник может лишить планету привычной смены времен года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.