Коварство древнего мха: ледяной плен Земли стал расплатой за слишком бурное озеленение

Международная группа ученых обнаружила доказательства того, что первые наземные растения распространились по планете гораздо быстрее и оказали гораздо более мощное влияние на климат, чем считалось ранее. Проанализировав химический состав древних морских отложений, исследователи пришли к выводу, что около 455 миллионов лет назад произошла "зеленая революция" — буквально за 10 миллионов лет флора захватила сушу и радикально изменила состав атмосферы.
Это событие спровоцировало резкое снижение концентрации СО2, что вызвало одно из самых суровых оледенений в истории Земли. Подобные климатические изменения в прошлом часто приводили к массовым вымираниям, и ордовикско-силурийский период не стал исключением. Долгое время считалось, что завоевание суши было растянутым процессом, занявшим около 100 миллионов лет, но новые данные заставляют пересмотреть хронологию развития жизни.
Авторы исследования из Китая, США и Великобритании предложили использовать инновационный маркер для отслеживания древней флоры — отношение органического углерода (Corg) к общему фосфору (Ptotal). Это решение продиктовано тем, что ткани сухопутных организмов и морских водорослей имеют принципиально разный химический профиль. Современные наземные виды содержат в 10 раз больше углерода относительно фосфора, чем фитопланктон в океане.
Когда растения начали массово колонизировать берега, реки стали смывать огромные объемы органики в мировой океан. Эти остатки захоранивались в донных отложениях, формируя слои, которые сегодня изучают геологи. Если в определенный период в породах фиксируется резкий рост доли углерода, это прямо указывает на мощный приток материала с континентов, который часто сопровождается такими процессами, как геологические исследования морского дна.
"Разница в соотношении Corg/Ptotal между морским планктоном и наземной флорой — это фундаментальная константа. Наземные растения строят прочные скелетные структуры, бедные фосфором, что позволяет нам четко видеть их след в морских сланцах возрастом сотни миллионов лет", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.
Исследователи проанализировали более 21 тысячи образцов осадочных пород, охватывающих период от глубокой древности до современности. Было обнаружено, что в интервале 455-445 миллионов лет назад в морских отложениях произошел резкий трехкратный скачок отношения углерода к фосфору. Средние показатели выросли с 75 до 207 единиц всего за несколько миллионов лет.
Ученые проверили альтернативные версии: влияние тектоники плит, изменение состава планктона или температурные аномалии. Однако ни один из этих факторов не мог дать столь масштабного и глобального эффекта. Единственным логичным объяснением стал "десант" растений на сушу. К слову, подобные масштабные сдвиги в составе пород иногда помогают ученым выявлять другие тектонические процессы, скрытые глубоко в недрах.
|Период
|Среднее соотношение Corg/Ptotal
|До 455 млн лет назад
|Около 75
|После 445 млн лет назад
|В среднем 207
Почему же наземная органика так быстро и в таких количествах попадала в океан? Авторы работы предполагают, что на первых этапах "зеленой революции" на планете просто не существовало эффективных деструкторов. Бактерии и грибы еще не научились быстро разлагать сложные растительные полимеры, такие как целлюлоза. В результате растительная масса не гнила на суше, а практически в первозданном виде смывалась в моря.
Это привело к аномально высокому захоронению углерода. Интересно, что способность живых систем сохраняться в экстремальных условиях до сих пор поражает ученых — например, когда обнаруживаются древние организмы в вечной мерзлоте. В ордовикском же периоде отсутствие систем переработки органики превратило сухопутные растения в мощный насос, выкачивающий углерод из атмосферы в донные осадки.
"Тот факт, что первые леса и заросли не перегнивали полностью, создал уникальную ситуацию в истории планеты. Мы видим это по резкому росту общего органического углерода в сланцах того времени, что сопоставимо с влиянием современных экосистем", — уточнил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
Бурный рост флоры вызвал катастрофические последствия для климата. Растения не только забирали углекислый газ для роста, но и ускоряли химическое выветривание горных пород, что дополнительно снижало уровень СО2. Концентрация парникового газа в атмосфере упала настолько, что Земля вошла в режим глобального похолодания. Возникшее Хирнантское оледенение стало причиной одного из величайших вымираний, когда исчезло до 85% видов морских обитателей.
Параллельно с этим атмосфера насыщалась кислородом. Согласно обновленным моделям, уровень O2 достиг современных 21% гораздо раньше, чем считалось — уже в силурийском периоде. Это подтверждается находками древнейшего угля, свидетельствующего о лесных пожарах. Подобные астрономические прогнозы и геохимические модели подчеркивают, насколько хрупким является баланс газов в атмосфере.
Исследование показало, что "захват" территорий происходил неравномерно. Первым плацдармом стала Лаврентия (современная Северная Америка и Гренландия), где скачок углерода зафиксирован еще 460 млн лет назад. Другие древние массивы, такие как Гондвана и Балтика, покрылись зеленью на 5-10 миллионов лет позже. Это различие объясняется наличием особых симбиотических связей между растениями и грибами в определенных регионах.
Такая миграция жизни по планете напоминает современные научные открытия в области изменения среды обитания под воздействием внешних факторов. Растения подготовили почву для появления животных на суше, создав плодородный слой и насытив воздух кислородом, хотя этот процесс сопровождался масштабными катастрофами и землетрясениями, изучение которых в лабораториях помогает предсказать крупные катастрофы в будущем.
"Мы видим, что колонизация суши была не случайным процессом, а четко выраженной экспансией, зависящей от геологических условий конкретных материков. Лаврентия стала колыбелью этой революции благодаря специфическому составу почв", — сказал в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.
Это было связано с редкостью находок ископаемых остатков первых мхов и печеночников. Без твердых стеблей они плохо сохранялись в геологической летописи, создавая иллюзию "пустой" суши.
За счет поглощения углекислого газа и разрушения горных пород корнями. Уменьшение парникового эффекта привело к росту полярных шапок, которые начали отражать больше солнечного света, запуская цепную реакцию охлаждения.
Да, его производил морской фитопланктон, но именно наземная флора позволила кислороду достичь современных показателей, обеспечив возможность существования крупным сухопутным животным.
