Коварство древнего мха: ледяной плен Земли стал расплатой за слишком бурное озеленение

Международная группа ученых обнаружила доказательства того, что первые наземные растения распространились по планете гораздо быстрее и оказали гораздо более мощное влияние на климат, чем считалось ранее. Проанализировав химический состав древних морских отложений, исследователи пришли к выводу, что около 455 миллионов лет назад произошла "зеленая революция" — буквально за 10 миллионов лет флора захватила сушу и радикально изменила состав атмосферы.

Это событие спровоцировало резкое снижение концентрации СО2, что вызвало одно из самых суровых оледенений в истории Земли. Подобные климатические изменения в прошлом часто приводили к массовым вымираниям, и ордовикско-силурийский период не стал исключением. Долгое время считалось, что завоевание суши было растянутым процессом, занявшим около 100 миллионов лет, но новые данные заставляют пересмотреть хронологию развития жизни.

Геохимический маркер: как вычислить растения через фосфор

Авторы исследования из Китая, США и Великобритании предложили использовать инновационный маркер для отслеживания древней флоры — отношение органического углерода (Corg) к общему фосфору (Ptotal). Это решение продиктовано тем, что ткани сухопутных организмов и морских водорослей имеют принципиально разный химический профиль. Современные наземные виды содержат в 10 раз больше углерода относительно фосфора, чем фитопланктон в океане.

Когда растения начали массово колонизировать берега, реки стали смывать огромные объемы органики в мировой океан. Эти остатки захоранивались в донных отложениях, формируя слои, которые сегодня изучают геологи. Если в определенный период в породах фиксируется резкий рост доли углерода, это прямо указывает на мощный приток материала с континентов, который часто сопровождается такими процессами, как геологические исследования морского дна.

"Разница в соотношении Corg/Ptotal между морским планктоном и наземной флорой — это фундаментальная константа. Наземные растения строят прочные скелетные структуры, бедные фосфором, что позволяет нам четко видеть их след в морских сланцах возрастом сотни миллионов лет", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Резкий скачок: почему 455 миллионов лет назад всё изменилось

Исследователи проанализировали более 21 тысячи образцов осадочных пород, охватывающих период от глубокой древности до современности. Было обнаружено, что в интервале 455-445 миллионов лет назад в морских отложениях произошел резкий трехкратный скачок отношения углерода к фосфору. Средние показатели выросли с 75 до 207 единиц всего за несколько миллионов лет.

Ученые проверили альтернативные версии: влияние тектоники плит, изменение состава планктона или температурные аномалии. Однако ни один из этих факторов не мог дать столь масштабного и глобального эффекта. Единственным логичным объяснением стал "десант" растений на сушу. К слову, подобные масштабные сдвиги в составе пород иногда помогают ученым выявлять другие тектонические процессы, скрытые глубоко в недрах.

Период Среднее соотношение Corg/Ptotal До 455 млн лет назад Около 75 После 445 млн лет назад В среднем 207

Парадокс отсутствия бактерий и грибов

Почему же наземная органика так быстро и в таких количествах попадала в океан? Авторы работы предполагают, что на первых этапах "зеленой революции" на планете просто не существовало эффективных деструкторов. Бактерии и грибы еще не научились быстро разлагать сложные растительные полимеры, такие как целлюлоза. В результате растительная масса не гнила на суше, а практически в первозданном виде смывалась в моря.

Это привело к аномально высокому захоронению углерода. Интересно, что способность живых систем сохраняться в экстремальных условиях до сих пор поражает ученых — например, когда обнаруживаются древние организмы в вечной мерзлоте. В ордовикском же периоде отсутствие систем переработки органики превратило сухопутные растения в мощный насос, выкачивающий углерод из атмосферы в донные осадки.

"Тот факт, что первые леса и заросли не перегнивали полностью, создал уникальную ситуацию в истории планеты. Мы видим это по резкому росту общего органического углерода в сланцах того времени, что сопоставимо с влиянием современных экосистем", — уточнил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Как растения едва не погубили планету холодом

Бурный рост флоры вызвал катастрофические последствия для климата. Растения не только забирали углекислый газ для роста, но и ускоряли химическое выветривание горных пород, что дополнительно снижало уровень СО2. Концентрация парникового газа в атмосфере упала настолько, что Земля вошла в режим глобального похолодания. Возникшее Хирнантское оледенение стало причиной одного из величайших вымираний, когда исчезло до 85% видов морских обитателей.

Параллельно с этим атмосфера насыщалась кислородом. Согласно обновленным моделям, уровень O2 достиг современных 21% гораздо раньше, чем считалось — уже в силурийском периоде. Это подтверждается находками древнейшего угля, свидетельствующего о лесных пожарах. Подобные астрономические прогнозы и геохимические модели подчеркивают, насколько хрупким является баланс газов в атмосфере.

Скорость распространения по древним континентам

Исследование показало, что "захват" территорий происходил неравномерно. Первым плацдармом стала Лаврентия (современная Северная Америка и Гренландия), где скачок углерода зафиксирован еще 460 млн лет назад. Другие древние массивы, такие как Гондвана и Балтика, покрылись зеленью на 5-10 миллионов лет позже. Это различие объясняется наличием особых симбиотических связей между растениями и грибами в определенных регионах.

Такая миграция жизни по планете напоминает современные научные открытия в области изменения среды обитания под воздействием внешних факторов. Растения подготовили почву для появления животных на суше, создав плодородный слой и насытив воздух кислородом, хотя этот процесс сопровождался масштабными катастрофами и землетрясениями, изучение которых в лабораториях помогает предсказать крупные катастрофы в будущем.

"Мы видим, что колонизация суши была не случайным процессом, а четко выраженной экспансией, зависящей от геологических условий конкретных материков. Лаврентия стала колыбелью этой революции благодаря специфическому составу почв", — сказал в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о древних растениях

Почему ученые раньше думали, что растения распространялись медленно?

Это было связано с редкостью находок ископаемых остатков первых мхов и печеночников. Без твердых стеблей они плохо сохранялись в геологической летописи, создавая иллюзию "пустой" суши.

Как растения смогли вызвать глобальное похолодание?

За счет поглощения углекислого газа и разрушения горных пород корнями. Уменьшение парникового эффекта привело к росту полярных шапок, которые начали отражать больше солнечного света, запуская цепную реакцию охлаждения.

Был ли кислород в атмосфере до появления наземных растений?

Да, его производил морской фитопланктон, но именно наземная флора позволила кислороду достичь современных показателей, обеспечив возможность существования крупным сухопутным животным.

