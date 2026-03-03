Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В тихом ритме подмосковного Орехово-Зуева, где Демиховский машиностроительный завод превращает металл в мечты о будущем, набирает обороты сборка первого российского железнодорожного состава на водородном топливе. Эта инновация, опирающаяся на принципы электрохимии, где молекулы водорода в топливном элементе расщепляются на протоны и электроны, взаимодействуя с кислородом для генерации электричества, обещает революцию в транспорте. Вместе с тем, побочным продуктом такой реакции выступает лишь чистая вода, подчеркивая гармонию науки и экологии в эпоху, когда человечество стремится к устойчивому развитию.

Вагон поезда
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Вагон поезда

Сборка водородного поезда

Специалисты завода, совместно с коллегами из Тверского вагоностроительного завода, интегрируют энергетическую установку, способную питать двигатели без традиционных выбросов углерода, что особенно ценно для неэлектрифицированных участков с колеей 1520 миллиметров. Вести Подмосковья подчеркивают, что этот проект, лишенный аналогов в российской сети, рассчитан на эксплуатацию в сложных климатических условиях. Более того, физика процесса — протонный обмен через полимерную мембрану — обеспечивает высокую эффективность, сравнимую с природными циклами водного обмена в атмосфере.

"Новый поезд рассчитан на движение по неэлектрифицированным участкам железной дороги. Он не производит вредных выбросов. Водородный поезд не имеет аналогов на железнодорожной сети с колеей шириной 1520 миллиметров", — отмечает Зиновьева.

Испытания и инфраструктура

Предстоящие испытания в первой половине 2027 года на Сахалине, где уже формируется сеть для водородного транспорта с инжиниринговым центром, позволят оценить надежность системы в реальных условиях. Несмотря на это, антропологические аспекты внедрения таких технологий затрагивают эволюцию человеческого общества, переходящего от ископаемых топлива к возобновляемым источникам энергии. В то же время, создание инфраструктуры не только ускорит коммерциализацию, но и вдохновит на глобальные изменения в железнодорожной отрасли, где чистота и мощь сливаются в единое целое, сообщает "Вести Подмосковья".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
