Наука

Весна 2026 года начнется с уникального астрономического события, которое притянет взгляды наблюдателей по всему миру. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН официально подтвердила, что 3 марта состоится первое в календарном году лунное затмение. Это явление знаменует собой момент, когда Луна завершает половину своего орбитального пути вокруг Земли и оказывается точно в конусе тени, отбрасываемой нашей планетой.

Луна
Фото: flickr.com by Zengame, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Луна

Для науки подобные события — не просто красивые кадры, а возможность подтвердить фундаментальные знания. Несмотря на то, что современные технологии позволяют изучать органические молекулы на других планетах, классическая астрономия по-прежнему опирается на визуальные эффекты затмений для уточнения параметров земной орбиты и атмосферных искажений.

Важно отметить, что каждое такое событие уникально по своей геометрии. В то время как некоторые мечтают увидеть столкновение астероида с лунной поверхностью, затмение предлагает более спокойное, но не менее величественное зрелище постепенного погружения спутника во тьму.

География видимости и условия наблюдения

Главным отличием лунного затмения от солнечного является его глобальность: его можно наблюдать из любой точки ночного полушария планеты, где Луна находится в данный момент над горизонтом. Однако жителям европейской части России в этот раз не повезет. Редкое явление придется на дневные часы, когда наш естественный спутник будет скрыт за линией горизонта, что делает невозможным фиксацию события без специального оборудования.

В восточных регионах страны ситуация иная. Для успешного наблюдения необходимо заранее уточнить время восхода Луны в конкретном часовом поясе. Оптимальные условия сложатся там, где сумерки совпадут с максимальной фазой прохождения тени. Интересно, что древние технологии и изобретения прошлого часто строились именно вокруг таких циклов, позволяя координировать календари и навигацию.

"Наблюдение за тенью Земли на лунном диске — это самый доступный способ воочию убедиться в шарообразности нашей планеты. Геометрия тени всегда остается неизменной, что исключает любые альтернативные трактовки формы Земли", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Точное время и продолжительность фаз

Полная фаза, во время которой Луна целиком скроется в земной тени, продлится немногим более часа. Согласно расчетам астрономов, этот этап начнется в 14:04 и завершится в 15:03 по московскому времени. В этот период спутник может приобрести красноватый или "кровавый" оттенок — эффект, возникающий из-за преломления солнечных лучей в земной атмосфере.

Точность этих прогнозов сегодня поражает, однако еще в середине прошлого века многие советские научные изобретения и теоретические выкладки лишь закладывали фундамент для программ, позволяющих рассчитывать движение небесных тел на десятилетия вперед. Сегодня мы воспринимаем такие анонсы как должное, хотя за ними стоят сложнейшие математические модели.

Параметр затмения Значение
Дата события 3 марта 2026 года
Начало полной фазы (МСК) 14:04
Конец полной фазы (МСК) 15:03
Общая длительность Около 60 минут

"Для профессионалов затмение остается важным инструментом замера плотности земной атмосферы по глубине окраски Луны. Это своего рода естественный эксперимент, который невозможно воспроизвести в лаборатории", — в беседе с Pravda. Ru подметил астрофизик Алексей Руднев.

Научное значение затмений в истории

С древних времен движение Луны через тень Земли помогало человечеству осознать масштабы космоса. Еще в III веке до нашей эры ученые использовали продолжительность затмения, чтобы вычислить расстояние до спутника. Эти методы легли в основу современной небесной механики, без которой была бы невозможна современная экономика и глобальные системы позиционирования.

Затмения также позволяют геологам сравнивать архивные данные о древних катастрофах. Например, когда изучается метеоритный кратер, возраст которого исчисляется миллиардами лет, астрономические циклы помогают восстановить картину прошлого. Луна служит своеобразным "зеркалом" истории, на котором не только отражается тень Земли, но и записываются следы космических воздействий.

"Каждое затмение — это повод заглянуть в учебники и вспомнить, как мал наш мир в масштабах Вселенной. Это событие объединяет людей через простое созерцание законов природы в действии", — рассказал Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о лунном затмении

Нужны ли специальные очки для наблюдения за лунным затмением?

Нет, в отличие от солнечного, лунное затмение абсолютно безопасно для глаз. Его можно наблюдать невооруженным глазом, в бинокль или телескоп без использования фильтров.

Почему Луна становится красной во время затмения?

Это происходит из-за того, что земная атмосфера лучше всего пропускает солнечные лучи красного спектра. Они огибают края планеты и подсвечивают Луну, создавая эффект "кровавого" диска.

Как часто происходят такие явления?

Обычно в году случается от двух до пяти лунных затмений различных типов (полные, частные, полутеневые), но полные фазы видны из конкретной точки Земли значительно реже.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
