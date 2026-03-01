Российские специалисты совершили прорыв в области повседневной гигиены полости рта. Команда молодых исследователей из Института стоматологии им. Е. В. Боровского Сеченовского университета представила жевательную резинку с уникальным составом. В отличие от привычных аналогов, этот продукт не ограничивается маскировкой запахов, а воздействует на саму причину заболеваний зубов.
Новинка разработана как эффективное средство профилактики, которое легко встраивается в ритм современной жизни. Основная цель проекта — превратить заботу о здоровье в простую и приятную привычку. Благодаря специальным компонентам, продукт помогает поддерживать чистоту эмали в течение всего дня, когда стандартная чистка щеткой недоступна.
В основе разработки лежит использование ферментов, которые способны прицельно бороться с кариесогенными бактериями. В стоматологической практике часто подчеркивается, что именно налет становится главной средой для развития патогенной флоры. Новая жвачка эффективно растворяет этот налет, предотвращая его минерализацию и превращение в зубной камень. Подобные технологические решения напоминают развитие в других сферах, где 10 технологий, которые спасут мир, внедряются в повседневный быт человека.
"Создание таких продуктов — это большой шаг вперед. Важно понимать, что обычная механическая очистка не всегда справляется с микроскопическими отложениями, а химические реакции в составе жвачки действуют мягко, но уверенно", — в беседе с Pravda. Ru объяснил учёный-химический Илья Сафронов.
Разработчики отмечают, что активные вещества продукта не просто смываются слюной, а обладают накопительным эффектом. Это означает, что при регулярном использовании компоненты задерживаются на поверхности зубов, создавая длительный барьер. Это сопоставимо с тем, как исследование различных процессов в организме позволяет находить способы управления его состоянием на длительной дистанции.
Одной из ключевых особенностей продукта является его способность укреплять эмаль. В течение дня мы часто употребляем продукты, повышающие кислотность во рту, что ведет к деминерализации. Жевательная резинка помогает нейтрализовать агрессивную среду и способствует восстановлению структуры зуба. Это направление в науке столь же перспективно, как и ученые, изучающие фундаментальные основы материи в поисках новых свойств материалов.
|Действие продукта
|Результат для здоровья
|Растворение налета
|Снижение риска образования камня
|Подавление бактерий
|Профилактика кариеса
|Укрепление эмали
|Защита от микротрещин и чувствительности
"Мы видим, как современная наука стремится упростить жизнь человека. Этот проект — отличный пример того, как сложные решения превращаются в формат, понятный каждому пользователю", — в разговоре с Pravda. Ru подметил преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.
Важно учитывать, что состояние органов чувств и общее самочувствие напрямую зависят от микрофлоры. Как и в случае, когда вирусологи изучают глобальные угрозы, стоматологи фокусируются на локальных процессах, которые могут повлиять на качество жизни в целом. Применение таких средств помогает избежать сложных медицинских манипуляций в будущем, подобных тем, что изучают британские ученые, находя древние артефакты помощи организму.
"В природе всё взаимосвязано, и поддержание баланса микроорганизмов в ротовой полости — это часть заботы об экосистеме нашего тела", — рассказал биолог Андрей Ворошилов.
В мире существует еще много вещей, о которых наука пока не знает ответа, но создание эффективных средств гигиены — это та область, где прогресс очевиден. Использование жевательной резинки с ферментами после приема пищи станет надежным инструментом для сохранения улыбки. Тем более что в истории всегда находились способы компенсации утраченного здоровья, о чем свидетельствует, например, обнаруженный протез большой древности.
Нет, жевательная резинка является дополнительным средством гигиены в течение дня, но не заменяет полноценную утреннюю и вечернюю чистку зубов.
Благодаря накопительному свойству ферментов, защита эмали продолжается даже после того, как вы перестали жевать, при условии регулярного использования продукта.
Да, состав разработан специально для частого использования и прошел все необходимые проверки на безопасность для слизистой и зубной эмали.
