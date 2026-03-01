Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Российские специалисты совершили прорыв в области повседневной гигиены полости рта. Команда молодых исследователей из Института стоматологии им. Е. В. Боровского Сеченовского университета представила жевательную резинку с уникальным составом. В отличие от привычных аналогов, этот продукт не ограничивается маскировкой запахов, а воздействует на саму причину заболеваний зубов.

Жевачка
Фото: Designed by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жевачка

Новинка разработана как эффективное средство профилактики, которое легко встраивается в ритм современной жизни. Основная цель проекта — превратить заботу о здоровье в простую и приятную привычку. Благодаря специальным компонентам, продукт помогает поддерживать чистоту эмали в течение всего дня, когда стандартная чистка щеткой недоступна.

Как работает состав новой жевательной резинки

В основе разработки лежит использование ферментов, которые способны прицельно бороться с кариесогенными бактериями. В стоматологической практике часто подчеркивается, что именно налет становится главной средой для развития патогенной флоры. Новая жвачка эффективно растворяет этот налет, предотвращая его минерализацию и превращение в зубной камень. Подобные технологические решения напоминают развитие в других сферах, где 10 технологий, которые спасут мир, внедряются в повседневный быт человека.

"Создание таких продуктов — это большой шаг вперед. Важно понимать, что обычная механическая очистка не всегда справляется с микроскопическими отложениями, а химические реакции в составе жвачки действуют мягко, но уверенно", — в беседе с Pravda. Ru объяснил учёный-химический Илья Сафронов.

Разработчики отмечают, что активные вещества продукта не просто смываются слюной, а обладают накопительным эффектом. Это означает, что при регулярном использовании компоненты задерживаются на поверхности зубов, создавая длительный барьер. Это сопоставимо с тем, как исследование различных процессов в организме позволяет находить способы управления его состоянием на длительной дистанции.

Преимущества для защиты эмали и профилактики

Одной из ключевых особенностей продукта является его способность укреплять эмаль. В течение дня мы часто употребляем продукты, повышающие кислотность во рту, что ведет к деминерализации. Жевательная резинка помогает нейтрализовать агрессивную среду и способствует восстановлению структуры зуба. Это направление в науке столь же перспективно, как и ученые, изучающие фундаментальные основы материи в поисках новых свойств материалов.

Действие продукта Результат для здоровья
Растворение налета Снижение риска образования камня
Подавление бактерий Профилактика кариеса
Укрепление эмали Защита от микротрещин и чувствительности

"Мы видим, как современная наука стремится упростить жизнь человека. Этот проект — отличный пример того, как сложные решения превращаются в формат, понятный каждому пользователю", — в разговоре с Pravda. Ru подметил преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Важно учитывать, что состояние органов чувств и общее самочувствие напрямую зависят от микрофлоры. Как и в случае, когда вирусологи изучают глобальные угрозы, стоматологи фокусируются на локальных процессах, которые могут повлиять на качество жизни в целом. Применение таких средств помогает избежать сложных медицинских манипуляций в будущем, подобных тем, что изучают британские ученые, находя древние артефакты помощи организму.

"В природе всё взаимосвязано, и поддержание баланса микроорганизмов в ротовой полости — это часть заботы об экосистеме нашего тела", — рассказал биолог Андрей Ворошилов.

В мире существует еще много вещей, о которых наука пока не знает ответа, но создание эффективных средств гигиены — это та область, где прогресс очевиден. Использование жевательной резинки с ферментами после приема пищи станет надежным инструментом для сохранения улыбки. Тем более что в истории всегда находились способы компенсации утраченного здоровья, о чем свидетельствует, например, обнаруженный протез большой древности.

Ответы на популярные вопросы о жевательной резинке Сеченовского университета

Может ли жвачка заменить зубную щетку?

Нет, жевательная резинка является дополнительным средством гигиены в течение дня, но не заменяет полноценную утреннюю и вечернюю чистку зубов.

Как долго сохраняется защитный эффект?

Благодаря накопительному свойству ферментов, защита эмали продолжается даже после того, как вы перестали жевать, при условии регулярного использования продукта.

Безопасен ли состав для ежедневного применения?

Да, состав разработан специально для частого использования и прошел все необходимые проверки на безопасность для слизистой и зубной эмали.

Экспертная проверка: учёный-химик Илья Сафронов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин, биолог Андрей Ворошилов.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
