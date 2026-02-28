Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобильная арифметика: детали дорожают, а ТО дешевеет — что это значит для водителей
Я больше всего люблю Тараса Бульбу — родной он нам человек... У него не дрогнула рука, чтобы покарать родного сына... — писала газета Известия 29 февраля 1952 года
Буханки в зоне риска: скрытая порча превращает привычный хлеб в настоящий яд для здоровья
Информационное пиратство приняло в России в последнее время невиданный размах... — писала газета Челябинский рабочий 28 февраля 1998 года
Зимний хаос на дорогах играет на руку: штраф можно отменить, если заметить один важный нюанс
Цифра против сувениров: как выбрать подарок, который запомнится, а не отправится в мусор
Продавцы в ловушке ожидания: пять популярных седанов рискуют стать мёртвым грузом в гараже
Космический десерт-2026: как гравитация подготовила сногсшибательное шоу, которое нельзя пропустить
Не тратьте напрасно деньги: как создать уютный уголок для питомца, не разорившись на дорогих аксессуарах

Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды

Наука

Представьте звезду, чьи объёмы затмевают орбиту Юпитера, если разместить её вместо Солнца. Эта колоссальная красавица из Большого Магелланового Облака, WOH G64, вдруг начала тускнеть и менять оттенок за считанные месяцы. Астрономы замерли: неужто мы свидетели предвестий космического финала?

Звёзды
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Звёзды

Физика такой звезды — симфония гравитации и ядерных реакций. В её ядре сливаются атомы, рождая свет и тепло, но на исходе топлива баланс нарушается. Пылевые оболочки, выброшенные ею самой, как вуаль, скрывают внутренний жар, и теперь вуаль приоткрывается, обнажая секреты.

Это не просто новость — шанс заглянуть в механику звёздной смерти, где законы термодинамики диктуют драму. Учёные следят за каждым спектром, ведь такие события меняют наше видение Вселенной.

Что такое эта огромная звезда и почему она особенная

WOH G64 — красный гипергигант в Большом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике Млечного Пути, на расстоянии 160 тысяч световых лет. Её радиус в 1500–2000 раз превышает солнечный: поверхность ушла бы за орбиту Юпитера. Гравитация здесь борется с давлением плазмы, создавая хрупкий баланс.

Звезда окружена пылевым тором — "бубликом" из газа, который она скинула, теряя массу. Это как осенний лист, сбрасываемый ветром: внешние слои уходят, обнажая внутренний жар. Физика эволюции массивных звёзд предсказывает такие метаморфозы на закате жизни.

Десятилетиями она светила стабильно в инфракрасном диапазоне, но в 2024 году всё перевернулось. Теперь астрономы, подобно учёным прошлого, фиксируют каждый импульс, разгадывая космическую загадку.

"Изменения в WOH G64 указывают на ускорение внутренних процессов, где гравитационный коллапс ядра неизбежен", — в беседе с Pravda. Ru рассказал астроном Павел Громов.

Как звезда изменила цвет и что это значит

Спектр звезды сместился от красного к голубому: поверхность нагрелась с 3000–3500 К. В физике звёзд цвет — маркер температуры, по закону смещения Вина. Голубой оттенок значит, что видим жарче — возможно, слои сброшены, или пыль рассеялась.

Параметр Значение
Радиус 1500-2000 солнечных
Расстояние 160 000 световых лет
Температура поверхности (было) ~3000-3500 К

Это сближает её с финалом: ядро жжёт гелий, углерод, кислород, кремний — этапы короче, от миллионов лет до дней. После железа — коллапс. Как в термоядерном синтезе на Земле, только в искусственном солнце, но грандиознее.

Может ли звезда взорваться в ближайшее время

В астрономии "скоро" — годы или века. Для WOH G64 — возможно, десятилетия. Пыль сдвинулась, как у Бетельгейзе в 2019–2020, когда тусклость оказалась обманом. Но динамика серьёзна.

Мониторинг с наземных и космических телескопов, включая "Джеймс Уэбб", идёт круглосуточно. Если нагрев продолжается, сверхновая близко, как удар метеорита в далёком прошлом Земли.

"Сдвиг спектра — признак эволюции к коллапсу, но пыль может ввести в заблуждение", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил астрофизик Алексей Руднев.

Что произойдет, если звезда взорвется

Вспышка осветит небо днём, как SN 1987A в том же Облаке. Без угрозы Земле — свет пройдёт 160 тысяч лет. Но данные о нейтринах, плазме революционизируют астрофизику.

Звёзды рождаются, живут, умирают, сея элементы для новых миров. Как в научных прорывах прошлого, где наблюдения меняли парадигмы.

Вселенная — живая ткань, где физика диктует ритм, и WOH G64 — её звёздный актёр на бис.

"Сверхновая даст данные о процессах, недоступных в лабораторных экспериментах", — поделился учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о потемневшей огромной звезде

Почему звезда потемнела так быстро?

Возможно, сброс оболочек или сдвиг пыли открыл горячее ядро. Физика звёздных ветров ускоряет процесс на финале.

Опасна ли сверхновая для Земли?

Нет, расстояние в 160 тысяч световых лет нейтрализует радиацию и волну.

Что даст такое событие науке?

Данные о смерти звёзд, нейтринах и элементосинтезе с топ-телескопами.

Читайте также

Экспертная проверка: астроном Павел Громов, астрофизик Алексей Руднев, учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Садоводство, цветоводство
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Генетический код требует калорий: тяга к спиртному оказалась древним механизмом выживания вида
Наука и техника
Генетический код требует калорий: тяга к спиртному оказалась древним механизмом выживания вида
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Домашние животные
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Популярное
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений

"Сам устанавливается", "следит", "опасен" — вокруг мессенджера MAX разогнали волну страха. Но так ли всё на самом деле?

Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само
Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Не просто город: почему ВСУ пытаются удержать Краматорск любой ценой
Планета дрожала девять дней: что произошло в глухом фьорде, пока мы ничего не замечали
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Последние материалы
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Шёлк превращается в паутину: скрытые дефекты стен заставляют даже дорогую краску трескаться
Автомобильная арифметика: детали дорожают, а ТО дешевеет — что это значит для водителей
Я больше всего люблю Тараса Бульбу — родной он нам человек... У него не дрогнула рука, чтобы покарать родного сына... — писала газета Известия 29 февраля 1952 года
Солнце швыряет разряд сквозь воздух: верхние слои атмосферы давят на трещины в земле силой приливов
Буханки в зоне риска: скрытая порча превращает привычный хлеб в настоящий яд для здоровья
Головки чеснока по 200 граммов — не миф: советский способ превращает грядку в завод
Информационное пиратство приняло в России в последнее время невиданный размах... — писала газета Челябинский рабочий 28 февраля 1998 года
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Прощай, ежедневный полив: эта особая форма грядки удерживает ценный конденсат даже в теплице
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.