Космический десерт-2026: как гравитация подготовила сногсшибательное шоу, которое нельзя пропустить

Весенние астрономические события 2026 года обещают россиянам незабываемые зрелища: лунное затмение 2 марта и столкновение крупной кометы с Солнцем 4 апреля. Об этом рассказал астрофизик, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Эти явления, обусловленные гравитационными взаимодействиями и орбитальной динамикой небесных тел, станут доступны для наблюдения в разных регионах страны.

Фото: Pexels by Sebastian Voortman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лунное затмение

Лунное затмение 2 марта будет видно только восточнее Уральских гор, отметив Богачев. "Его можно будет увидеть только к востоку от Уральских гор, то есть европейская часть страны и Европа не будут его видеть. Тем не менее, как минимум половина страны, Восточная Сибирь и далее, его увидят", — пояснил профессор. Физика этого процесса связана с прохождением Луны через тень Земли, когда солнечный свет преломляется в атмосфере, окрашивая диск в медно-красные тона.

Четвертого апреля комета C/2026 A1, обнаружена в начале 2026 года, врежется в Солнце, но перед гибелью на несколько дней станет заметной невооруженным глазом с Земли, уточнил ученый. По словам Богачева, ее орбита точно рассчитана, и траектория приведет к солнечному поглощению под влиянием интенсивного излучения и приливных сил. Это редкое событие подчеркнет хрупкость кометных ядер вблизи звезды.

В марте наступит весеннее равноденствие, когда продолжительность дня сравняется с ночью, знаменуя астрономическое начало весны, напомнил эксперт. Ежегодное явление вызвано наклоном земной оси относительно эклиптики, балансируя освещение полушарий. Такие моменты идеальны для наблюдений, объединяя физику и антропологический интерес к небесным ритмам. Об этом сообщает MosTimes.