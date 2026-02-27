Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Цифровой суверенитет России станет реальностью к 2028 году, когда страна завершит создание автономной инфраструктуры, устойчивой к внешним санкциям и разрывам глобальных связей. Это позволит Рунету эволюционировать в самодостаточную сеть, подобно изолированным физическим системам в квантовой механике, где локальные взаимодействия доминируют над внешними влияниями.

Фото: Wikimedia Commons by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ключевыми этапами станут развитие суверенного Рунета, модернизация ТСПУ и новые нормы закона, с инвестициями свыше 1 трлн рублей в отечественные дата-центры, облака и управление трафиком. Импортозамещение ускорится: реестр российского ПО вырастет до 30 тыс. позиций, а процессоры "Эльбрус" и "Байкал" покроют 50% нужд критической инфраструктуры. По словам экспертов РАЭК, это биохимически точный процесс адаптации — как эволюция микроорганизмов в изоляторе, где выживают только устойчивые штаммы.

Несмотря на прогресс, зависимость от Китая и Индии сохранится, стимулируя сотрудничество в БРИКС по ИИ и кибербезопасности. Россия может лидировать в "сплинтернете" глобального Юга, внедряя ИИ для предиктивного мониторинга, но отток ИТ-специалистов до 15% потребует программ репатриации. Антропологически это миграция цифровых племен, где лояльность к локальным сетям перевешивает глобальные связи. Как сообщает Газета.Ru.

К 2030 году ожидается полный технологический суверенитет, с моделью "интернет-государства" а-ля Китай.

"Россия будет формировать "умный Рунет", в котором ИИ регулирует, предсказывает и фильтрует цифровые потоки. Но с ростом цифровой прозрачности нарастает и этическое напряжение, особенно в вопросах приватности и алгоритмического управления. Необходим глобальный диалог, возможно, в рамках обновленной ООН", — заключили в РАЭК.

Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?

