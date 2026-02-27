Дом с голосовым помощником становится стеклянным: за что на самом деле платят удобством

Мы живем в стеклянном доме, где любая фоновая речь может стать источником данных для рекламы, заявил генеральный директор компании по кибербезопасности ООО "АСИЕ-групп" Сергей Рысин. В эфире Pravda.Ru он прокомментировал заявление Роскачества об анализе фоновой речи умными колонками.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Умная колонка

Рысин пояснил, что технически практически любое устройство с микрофоном способно анализировать происходящее вокруг пользователя и передавать информацию на удаленные серверы.

"Все умные устройства и устройства, у которых есть микрофон, могут непрерывно анализировать всю окружающую среду, для предоставления маркетинговой информации третьим лицам. Они передаются дальше специальным серверам, которые предоставляют нам уже более предметную и интересующую нас рекламную информацию", — отметил Рысин.

По его словам, отказаться от такой модели работы фактически невозможно, поскольку умные колонки и голосовые помощники не могут функционировать без подключения к сети и серверной обработки данных.

"К сожалению, на текущий момент нет. Это технические устройства, которые не могут работать без сети Интернет и без дополнительных серверов, которые обрабатывают информацию, голосовую в том числе. Мы живем все в стеклянном доме с хрустальными стенами. И нужно понимать, что мы своим удобством", — подчеркнул он.

