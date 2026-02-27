Ноутбук спит, а риски — нет: ошибка, которая отдаёт ваши пароли в чужие руки

Постоянная авторизация на ноутбуке с простым паролем несет риск полной потери данных, предупреждает директор по маркетингу и сооснователь компании Цельс Никита Николаев. Эксперт подчеркнул уязвимость несанкционированного доступа к аккаунтам, особенно без биометрической защиты. Злоумышленники легко сбрасывают пароли, завладевая конфиденциальной информацией, что актуально для бизнеса и повседневной жизни.

Фото: https://unsplash.com by Rich Tervet is licensed under Free Ноутбук

"Если биометрический доступ есть, но пароли меняются реже, чем раз в полгода, есть риск утечек данных. Со временем количество таких утечек растет, интервально рекомендуется менять пароли в аккаунтах раз в полгода, хотя бы раз в год, чтобы снизить риски. Безусловно, полной гарантии от утечек информации и взломов никто дать не может", — отметил Николаев.

По словам специалиста, базовые меры безопасности обязательны: выключать устройство при уходе или устанавливать сложный пароль, чтобы не выходить из аккаунтов вручную. Надежный пароль сочетает буквы, цифры, символы и минимум 16 знаков, минимизируя фишинговые угрозы. Регулярная смена паролей раз в полгода-год снижает энтропию рисков, подобно физическому закону распада вероятностей взлома. Об этом сообщает MoneyTimes.

Николаев акцентировал антропологический аспект: привычка оставлять сессии открытыми отражает эволюционную лень в цифровой среде, повышая биохимический стресс от утечек. Соблюдение протоколов аутентификации превращает рутину в элегантный барьер от хаоса. Это не панацея, но фундаментальная защита гаджетов.