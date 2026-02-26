Обещают ускорение смартфона: как популярные приложения добиваются эффекта быстрого устройства

Приложения, обещающие ускорить смартфон, не увеличивают его производительность, а перераспределяют и освобождают занятые фоновыми процессами ресурсы системы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Очистка смартфона

Ульянов пояснил, что под "ускорением" смартфона обычно понимается не изменение его технических характеристик, а оптимизация уже имеющихся аппаратных и программных ресурсов. По его словам, речь идет о перераспределении процессорного времени и оперативной памяти, которые заняты активными и фоновыми приложениями.

"Фактически речь не идет о том, что реально железо может поменяться. В большинстве случаев под ускорением понимается оптимизация работы той начинки, которая уже есть, — как аппаратной, так и программной. Есть типовые ресурсы: процессорное время, оперативная память, и они быстро заканчиваются, особенно когда большое количество приложений их используют, в том числе в фоновом режиме. Поэтому так называемое ускорение — это освобождение этих ресурсов для более рационального использования", — отметил он.

Эксперт добавил, что сама операционная система уже настроена на автоматическое перераспределение ресурсов между программами. Однако из-за особенностей отдельных приложений часть из них может резервировать память или процессорное время даже при минимальной активности, что и создает ощущение замедления работы устройства.

"Существуют дополнительные программы, которые высвобождают ресурсы: очищают кеш, переводят приложения в спящий режим или принудительно закрывают их. Однако многое зависит от качества реализации. Такие решения могут работать некорректно — избыточно очищать системные данные или, наоборот, не решать проблему полностью. Кроме того, в подобных приложениях нередко присутствуют дополнительные функции, включая показ рекламы или иные возможности, которые пользователь изначально не ожидает", — пояснил специалист.

Ульянов призвал с осторожностью подходить к выбору подобных приложений. По его словам, важно изучать не только общую оценку, но и реальные отзывы пользователей, обращая внимание на продолжительность существования программы и наличие стабильных версий в официальных магазинах приложений. Это не дает полной гарантии безопасности, но позволяет снизить возможные риски.