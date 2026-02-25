Telegram на грани запрета: какие юридические последствия возможны для пользователей

Ни администраторам Telegram-каналов, ни обычным пользователям мессенджера пока не грозит юридическая ответственность за использование платформы, поскольку соответствующие нормы в законодательстве отсутствуют, однако в случае признания Telegram экстремистским ситуация может измениться. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Айвар пояснила, что на сегодняшний день ни пользователи, ни администраторы Telegram-каналов не несут ответственности за использование мессенджера, поскольку соответствующие законодательные нормы отсутствуют. Даже если в будущем такие нормы появятся, последствия будут напрямую зависеть от их содержания.

"Ответственность за использование Telegram может наступить только после принятия соответствующих законодательных норм. На сегодняшний день, как отмечают и депутаты, и другие законодатели, использование мессенджера не влечет никаких последствий для граждан. Пока отсутствует специальный закон, предусматривающий наказание, никаких санкций применяться не будет. Даже если Telegram признают экстремистским, для привлечения к ответственности все равно потребуются конкретные правовые механизмы, которых пока нет", — пояснила адвокат.

Она отметила, что если Telegram признают экстремистским, пользоваться мессенджером станет гораздо сложнее, особенно для государственных структур, которые обязаны соблюдать законодательство. Однако, как отметила юрист, даже признание ресурса экстремистским не всегда означает тотальный запрет для обычных пользователей.

"В случае признания Telegram экстремистским использовать мессенджер в прежнем свободном режиме не получится. Государственные учреждения и структуры, подведомственные органам власти, безусловно, перестанут им пользоваться. Но опыт показывает, что граждане в таких ситуациях находят способы продолжать пользоваться привычными сервисами, и массовых наказаний за это не следует", — подчеркнула Айвар.

По словам Айвар, конкретные меры ответственности могут появиться только после внесения соответствующих изменений в законодательство. В действующем праве отсутствуют нормы, которые создавали бы риски для пользователей и администраторов каналов в Telegram.