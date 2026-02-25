Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гаджет подает тревожные сигналы: три признака, что ваш смартфон пора спасать от вируса

Наука

О заражении смартфона вредоносным программным обеспечением свидетельствуют три признака: быстрая разрядка батареи, нагрев устройства без видимой причины и проблемы с доступом к аккаунтам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Смартфон
Фото: Pexels by Polina Zimmerman, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Смартфон

Определить, что смартфон заражен вирусом, по словам эксперта, можно по специфическим симптомам, не связанным с естественным износом устройства. Вредоносное программное обеспечение провоцирует аномальное поведение гаджета, которое сложно спутать с обычным замедлением работы.

"Если устройство начинает вести себя необычно, это повод заподозрить заражение. К базовым признакам наличия вредоносного ПО относятся стремительная разрядка батареи, неестественный нагрев корпуса и проблемы с доступом к собственным аккаунтам в соцсетях — например, когда пароль перестает подходить или вход блокируется. Именно такие сигналы указывают на то, что в устройстве присутствует вирус или иное вредоносное программное обеспечение, и на это обязательно нужно обратить внимание", — пояснил Дворянский.

Естественное старение смартфона проявляется иначе, чем заражение вирусом. Если устройству около пяти лет, оно может работать немного медленнее, но при выполнении повседневных задач — серфинга в интернете, общения в мессенджерах и соцсетях — разница в производительности будет малозаметна. Современные модели адаптированы под базовые потребности пользователей, поэтому пятилетний аппарат справляется с ними практически так же, как новый.

"Для надежной защиты смартфона необходим платный антивирус с актуальными обновлениями. Бесплатные версии не способны обеспечить должный уровень безопасности, поэтому не стоит полагаться на то, что установленное бесплатное ПО справится со всеми угрозами. Качественный платный антивирус с последней версией программного обеспечения нейтрализует 99 процентов потенциальных рисков и угроз, с которыми пользователи сталкиваются в интернете", — заключил Дворянский.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
