Наука

Радиационный фон Новосибирска — тема, окутанная мифами: от "фонящего" гранитного основания города до опасений вокруг строящегося СКИФа и промышленного наследия окраин. Биофизика городской среды определяет естественную норму в пределах 0,2 мкЗв/ч, в то время как порог в 0,3 мкЗв/ч служит сигналом для детального мониторинга. Анализ ключевых локаций мегаполиса с помощью дозиметра позволил сопоставить антропогенные страхи с объективными показателями ионизирующего излучения.

Мост Новосибирск
Фото: commons.wikimedia.org by Маханьков Владислав, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мост Новосибирск

Комплексная проверка знаковых точек города не выявила аномальной активности даже вблизи энергетических гигантов. В частности, территория около ТЭЦ-5 продемонстрировала стабильные 0,16 мкЗв/ч, что полностью соответствует природному фону, а на Красном проспекте зафиксировано комфортное значение 0,12 мкЗв/ч.

Самые низкие показатели — всего 0,08 мкЗв/ч — были обнаружены в микрорайоне Весенний и у площадки Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), где многоуровневая радиационная защита уже на этапе строительства купирует любые риски. Специфические городские легенды о том, что осадки могут аккумулировать опасные частицы, также были опровергнуты полевым тестом.

"0.16 мкЗв/ч — ровно столько же, сколько показывает средний фон по городу", — сообщает Юлия Устинова, подчеркивая отсутствие отклонений в составе снежного покрова.

Итоговые замеры подтвердили безопасность наружного гамма-фона во всех протестированных зонах, от жилых массивов Родников до наукоемких кластеров. Несмотря на геологическую особенность региона в виде гранитной плиты, провоцирующей выделение радона, открытые пространства остаются экологически благополучными. Эксперты рекомендуют регулярное проветривание помещений на нижний этажах, однако внешняя среда Новосибирска сохраняет показатели значительно ниже критической отметки в 0,5 мкЗв/ч. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
