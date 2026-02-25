Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жемчужная нить оживает: шесть планет выстроятся в дугу над горизонтом в феврале

Наука

Вечер 28 февраля 2026 года обещает стать незабываемым для любителей ночного неба. Шесть планет Солнечной системы — Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — выстроятся в плавную дугу вдоль эклиптики, создавая оптический эффект, который астрономы называют парадом планет. Это не настоящее выравнивание в одну линию, а иллюзия перспективы: планеты окажутся по одну сторону от Солнца, видимые с Земли как жемчужная нить на сумеречном фоне.

Планеты
Фото: Pravda.Ru by Алексей Трофимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планеты

Физика здесь проста и элегантна — орбиты планет лежат почти в одной плоскости, а наше положение на Земле усиливает эффект. В Северном полушарии, особенно у чистого западного горизонта, зрелище раскроется во всей красе. Добавьте к этому Луну, парящую рядом со звездным скоплением Пчелиный улей (M44), и вечер превратится в симфонию небесной механики.

Такое явление напоминает, как антропологи объясняют древние мифы: предки видели в подобных парадах богов или знамения, формируя культуры вокруг звездного цикла. Сегодня мы знаем физику, но магия остается.

Когда лучше всего смотреть

Главный момент — суббота, 28 февраля 2026 года, примерно через 30-60 минут после заката Солнца. В это время сумерки еще не угасли полностью, но планеты уже поднялись над горизонтом. В московском времени закат около 17:30-18:00, так что идеальное окно — с 18:30 до 19:30. Планеты образуют дугу от запада к востоку, но фокус на западной части неба.

"Парад планет длится несколько дней, но пик приходится именно на 28 февраля, когда все шесть объектов видны одновременно в сумерках", — в беседе с Pravda.Ru рассказал астроном Павел Громов.

Погода играет ключевую роль: ясное небо без облаков и минимум светового загрязнения. В Северном полушарии эффект сильнее из-за угла эклиптики к горизонту.

Планета Условия видимости
Меркурий Низко над западным горизонтом, невооруженным глазом
Венера Ярчайшая, невооруженным глазом
Юпитер Высоко, яркий, невооруженным глазом
Сатурн Средняя высота, невооруженным глазом
Уран Бинокль или телескоп
Нептун Маленький телескоп

Какие планеты увидим

Венера засияет как вечерняя звезда, Меркурий прижмется к горизонту, Сатурн и Юпитер добавят блеска. Уран и Нептун потребуют оптики, но их присутствие завершает картину. Это редкий шанс увидеть внешние гиганты рядом с внутренними мирами. Космический телескоп Уэбба уже показал, как гравитационное линзирование раскрывает далекие звезды, напоминая о масштабах космоса.

Физика блеска проста: альбедо Венеры отражает 70% света, делая ее заметной даже в сумерках. Юпитер сияет от огромных облаков аммиачного льда.

Биохимия атмосфер планет добавляет шарма: метановые тучи Нептуна поглощают красный свет, делая его лазурным в телескопах.

Почему планеты кажутся выстроенными в ряд

"Эклиптика — проекция орбитальной плоскости на небо, создающая иллюзию парада из-за нашей перспективы с Земли", — объяснил астрофизик Алексей Руднев в разговоре с Pravda.Ru.

Нет физического столкновения — расстояния огромны. Это геометрия: все орбиты почти совпадают, а Земля смотрит сбоку. Антропология добавляет глубины: древние египтяне строили Набта-Плая, отслеживая такие парады для ритуалов.

Физика Ньютона объясняет стабильность: гравитация держит планеты на эллипсах, предсказуемых веками.

Луна и звездное скопление

Луна в фазе убывающего серпа приблизится к M44 — рассеянному скоплению в Раке, известному как Пчелиный улей. 500 звезд в рое создадут фон, усиливая эффект. Физика рассеяния света делает скопление мерцающим.

Такие совпадения редки, подчеркивая хаос и порядок космоса. Неандертальцы, по данным археологии, тоже наблюдали небо, ассоциируя его с выживанием. Об этом сообщает СмартПресс.

Ответы на популярные вопросы о параде планет

Опасно ли это явление?

Нет, парад — чистая оптика, гравитация не меняется. Мифы о катастрофах беспочвенны.

Видно ли в Южном полушарии?

Да, но дуга короче из-за горизонта. Север лучше для низких планет.

Повторится ли скоро?

Следующий большой — в апреле 2026, но с пятью планетами.

"Парады вдохновляли культуры тысячелетиями, от египтян до инков", — поделился антрополог Артём Климов в беседе с Pravda.Ru.

Экспертная проверка:
астроном Павел Громов.
астрофизик Алексей Руднев.
антрополог Артём Климов.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
