Жемчужная нить оживает: шесть планет выстроятся в дугу над горизонтом в феврале

Вечер 28 февраля 2026 года обещает стать незабываемым для любителей ночного неба. Шесть планет Солнечной системы — Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — выстроятся в плавную дугу вдоль эклиптики, создавая оптический эффект, который астрономы называют парадом планет. Это не настоящее выравнивание в одну линию, а иллюзия перспективы: планеты окажутся по одну сторону от Солнца, видимые с Земли как жемчужная нить на сумеречном фоне.
Физика здесь проста и элегантна — орбиты планет лежат почти в одной плоскости, а наше положение на Земле усиливает эффект. В Северном полушарии, особенно у чистого западного горизонта, зрелище раскроется во всей красе. Добавьте к этому Луну, парящую рядом со звездным скоплением Пчелиный улей (M44), и вечер превратится в симфонию небесной механики.
Такое явление напоминает, как антропологи объясняют древние мифы: предки видели в подобных парадах богов или знамения, формируя культуры вокруг звездного цикла. Сегодня мы знаем физику, но магия остается.
Главный момент — суббота, 28 февраля 2026 года, примерно через 30-60 минут после заката Солнца. В это время сумерки еще не угасли полностью, но планеты уже поднялись над горизонтом. В московском времени закат около 17:30-18:00, так что идеальное окно — с 18:30 до 19:30. Планеты образуют дугу от запада к востоку, но фокус на западной части неба.
"Парад планет длится несколько дней, но пик приходится именно на 28 февраля, когда все шесть объектов видны одновременно в сумерках", — в беседе с Pravda.Ru рассказал астроном Павел Громов.
Погода играет ключевую роль: ясное небо без облаков и минимум светового загрязнения. В Северном полушарии эффект сильнее из-за угла эклиптики к горизонту.
|Планета
|Условия видимости
|Меркурий
|Низко над западным горизонтом, невооруженным глазом
|Венера
|Ярчайшая, невооруженным глазом
|Юпитер
|Высоко, яркий, невооруженным глазом
|Сатурн
|Средняя высота, невооруженным глазом
|Уран
|Бинокль или телескоп
|Нептун
|Маленький телескоп
Венера засияет как вечерняя звезда, Меркурий прижмется к горизонту, Сатурн и Юпитер добавят блеска. Уран и Нептун потребуют оптики, но их присутствие завершает картину. Это редкий шанс увидеть внешние гиганты рядом с внутренними мирами. Космический телескоп Уэбба уже показал, как гравитационное линзирование раскрывает далекие звезды, напоминая о масштабах космоса.
Физика блеска проста: альбедо Венеры отражает 70% света, делая ее заметной даже в сумерках. Юпитер сияет от огромных облаков аммиачного льда.
Биохимия атмосфер планет добавляет шарма: метановые тучи Нептуна поглощают красный свет, делая его лазурным в телескопах.
"Эклиптика — проекция орбитальной плоскости на небо, создающая иллюзию парада из-за нашей перспективы с Земли", — объяснил астрофизик Алексей Руднев в разговоре с Pravda.Ru.
Нет физического столкновения — расстояния огромны. Это геометрия: все орбиты почти совпадают, а Земля смотрит сбоку. Антропология добавляет глубины: древние египтяне строили Набта-Плая, отслеживая такие парады для ритуалов.
Физика Ньютона объясняет стабильность: гравитация держит планеты на эллипсах, предсказуемых веками.
Луна в фазе убывающего серпа приблизится к M44 — рассеянному скоплению в Раке, известному как Пчелиный улей. 500 звезд в рое создадут фон, усиливая эффект. Физика рассеяния света делает скопление мерцающим.
Такие совпадения редки, подчеркивая хаос и порядок космоса. Неандертальцы, по данным археологии, тоже наблюдали небо, ассоциируя его с выживанием. Об этом сообщает СмартПресс.
Нет, парад — чистая оптика, гравитация не меняется. Мифы о катастрофах беспочвенны.
Да, но дуга короче из-за горизонта. Север лучше для низких планет.
Следующий большой — в апреле 2026, но с пятью планетами.
"Парады вдохновляли культуры тысячелетиями, от египтян до инков", — поделился антрополог Артём Климов в беседе с Pravda.Ru.
