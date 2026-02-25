Зима вцепилась в Москву ледяной хваткой: сугробы могут продержаться дольше обычного

После рекордных сугробов и январских -20 столичный регион постепенно выходит из фазы аномальных холодов. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин, отметив, что экстремальные морозы остались позади. По словам специалиста, пик арктических вторжений уже пройден. Если еще недавно температура в Москве опускалась до -20 градусов, то теперь дневные показатели начинают приближаться к нулевой отметке. Ночные заморозки сохранятся, однако они уже не будут столь суровыми.

Фото: Mos.ru by Фото: Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зима

"Время морозов закончилось. Ночные температуры на предстоящей неделе ожидаются в пределах -10… -12 градусов. Самые низкие показатели возможны в ночь на пятницу, 27 февраля, когда температура может опуститься до -17 градусов", — сказал синоптик Александр Ильин.

Днем, по его оценке, в конце февраля и начале марта в центральной полосе России ожидается около нуля. Существенных осадков не прогнозируется, возможны смешанные осадки и местами дожди. Серьезные снегопады маловероятны, если только ситуацию не изменит активный циклон. Несмотря на постепенное потепление, быстрого схода снега ждать не стоит. Зимой 2026 года выпало рекордное количество осадков, сформировались высокие сугробы. Для их таяния потребуется продолжительный период устойчивого тепла.

"В этом году весна будет затяжной. За зиму выпало рекордное количество снега, образовались высокие сугробы. Понадобится время и много тепла, чтобы их растопить. Поэтому пройдет немало времени, пока солнце справится. Думаю, снег будет лежать до апреля", — пояснил Александр Ильин.

Это означает, что даже при плюсовой температуре снежный покров сохранится. По оценкам синоптиков, окончательно город освободится от снега лишь во второй декаде апреля, ближе к ее завершению. Медленное таяние снега, как отмечают специалисты, снижает вероятность резкого и разрушительного половодья. При постепенном сходе воды нагрузка на реки и дренажные системы распределяется равномернее. Тем не менее локальные сложности возможны, особенно при образовании заторов.

"Если мы говорим затяжная весна, то таять будет постепенно. Соответственно, интенсивность половодья будет достаточно умеренная. Может быть, местами где-то серьёзные проблемы могут возникнуть из-за заторов. Если бы пошло быстрое снеготаяние, тогда бы половодье было более серьезным", — добавил синоптик.

Таким образом, зима в столичном регионе отступает, но переход к устойчивой климатической весне растянется на несколько недель. Потепление будет постепенным, а снежный покров сохранится значительно дольше привычных сроков — сообщает aif.ru.