Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Под антарктическим льдом обнаружили капсулу времени: прошлое диктует будущее климата
Саккара открыла шахту в прошлое: 15 метров под песком скрывали недоступную роскошь
Медовый сезон больше не про сладость: то, что считали экзотикой, убивает пчёл
Обслуживание карт ждёт тихая революция: в марте появятся новые требования к клиентам
Мороз выбил гул из ульев: названа цена спасения миллионов пчелиных семей
Редкость уровня музейной: в продаже появился авто, вызывающий ажиотаж по всей стране
Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе
Закаливание может обернуться воспалением: как начать безопасно и не сорвать иммунитет
Раскрыта правда о весне: какой сюрприз готовит климатическая норма в первых числах

Вселенная расширяется быстрее света: за горизонтом нашли зону без времени и материи

Наука

Вселенная может скрывать не только далёкие галактики, но и философские ответы на извечные вопросы человечества. Неожиданная интерпретация космологических понятий вновь соединила науку и богословие в одной дискуссии. На этот раз поводом стала гипотеза о том, что "небеса" могут находиться за пределами наблюдаемого космоса.

Космологический горизонт
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космологический горизонт

Где заканчивается наблюдаемая Вселенная

Поводом для обсуждения стала колонка физика Майкла Гильена — бывшего преподавателя Гарварда и экс-научного редактора ABC News. Он предположил, что за так называемым космологическим горизонтом может существовать область, принципиально недоступная для материи, но не обязательно для нематериальной реальности.

Отправной точкой его рассуждений служат базовые положения современной космологии. Вселенная расширяется, и чем дальше объект от нас, тем быстрее он удаляется. На определённом расстоянии скорость этого удаления становится такой, что свет от далёких галактик никогда не достигнет Земли. Мы просто не можем их увидеть — ни сейчас, ни в будущем.

Этот предел и называют границей наблюдаемой Вселенной. Однако, подчёркивают специалисты, речь не идёт о физической стене или крае пространства. Это лишь граница видимости, обусловленная конечной скоростью света и конечным возрастом космоса.

Что такое космологический горизонт

В научной терминологии "горизонт" — это не объект, а математическое следствие модели расширяющегося пространства-времени. Космология различает несколько типов горизонтов, включая горизонт частиц и горизонт событий. Они описывают разные аспекты того, какие области Вселенной доступны наблюдению, а какие — нет.

Ключевую роль в понимании этих границ играет реликтовое излучение — космический микроволновой фон. Это своего рода "эхо" ранней Вселенной, возникшее примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва, когда вещество стало прозрачным для света. Именно благодаря этому излучению астрономы получают информацию о самых ранних этапах космической истории.

Гильен интерпретирует этот горизонт как некий порог. По его мнению, за пределами наблюдаемого космоса может существовать область, где привычные законы физики — включая течение времени — теряют смысл. Он предполагает, что в такой зоне возможна атемпоральность, то есть отсутствие прошлого и будущего в привычном понимании.

Почему идея о конце времени вызывает споры

Наибольшее количество дискуссий вызвало утверждение о том, что на космологическом горизонте время якобы останавливается. В рамках общей теории относительности подобные формулировки требуют предельной точности. Эффекты "замедления времени" зависят от системы отсчёта и наблюдателя.

Аналогию часто проводят с чёрными дырами. Для удалённого наблюдателя объект, приближающийся к горизонту событий, словно замирает. Однако для самого падающего тела ничего необычного не происходит: его собственное время продолжает идти нормально. Это различие — следствие геометрии пространства-времени, а не реальной "остановки" времени.

В космологии действует схожий принцип. Горизонты — это особенности математического описания расширяющейся Вселенной. Превращать их в буквальные границы, за которыми "всё иначе", многие учёные считают некорректным упрощением. Существует целый ряд научных работ, посвящённых распространённым заблуждениям относительно расширения Вселенной и природы космологических горизонтов.

Популярные вопросы о космологическом горизонте

Что находится за пределами наблюдаемой Вселенной?

Современная наука допускает, что пространство может продолжаться и дальше, однако прямых наблюдательных данных об этих областях нет.

Останавливается ли время на космологическом горизонте?

Нет, в строгом физическом смысле время не "останавливается". Речь идёт о различиях в описании событий для разных наблюдателей.

Можно ли доказать существование иной реальности за горизонтом?

Пока такие утверждения не поддаются экспериментальной проверке и остаются в сфере гипотез и философских интерпретаций.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта
Военные новости
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Садоводство, цветоводство
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Популярное
Прощай, провинция: почему дуги на лице больше не носят и на что их срочно заменить

Весной 2026 плоские брови вытесняют выразительную арку: мягкий лифтинг-эффект и естественный макияж без инъекций становятся главным бьюти-ходом сезона.

Прощай, провинция: почему дуги на лице больше не носят и на что их срочно заменить
Забудьте про штык лопаты: белорусский метод даст урожай, который шокирует соседей
Забудьте про штык лопаты: белорусский метод даст урожай, который шокирует соседей
Фронт вошел в режим сплошного поражения: маневры уступили место точечным рывкам
Вас завалят допросами о семенах: эти цветы вызовут дикую зависть у каждого прохожего
Женщина-изобретатель, которая подарила нам тепло зимой: неожиданная история автомобилестроения Сергей Милешкин Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта
Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе
Стубб повторяет ошибки: Финляндия на грани нового поражения, но уже в другой войне
Стубб повторяет ошибки: Финляндия на грани нового поражения, но уже в другой войне
Последние материалы
Тесное пространство исчезает: правильная планировка создаёт гардеробную уровня бутика
Обычная поджарка обретает характер: ингредиент, превращает овощи в ароматную основу
Вселенная расширяется быстрее света: за горизонтом нашли зону без времени и материи
Под антарктическим льдом обнаружили капсулу времени: прошлое диктует будущее климата
Весна решает судьбу яблони за одну неделю: один момент запускает целую цепочку потерь
Саккара открыла шахту в прошлое: 15 метров под песком скрывали недоступную роскошь
Металл не выдержал натиска зимы: лидеры антирейтинга ДТП среди популярных авто в России
Внутри нежный, снаружи румяный: этот капустный пирог разламывается с ароматным паром
Кровать прячется, гостиная остаётся: приёмы зонирования из одной комнаты в дуэт
Африканский рекорд на грани фантастики: одна ночь в 1935 году навсегда изменила климатологию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.